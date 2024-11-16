https://sarabic.ae/20241116/القضاء-المصري-يصدر-حكمه-لإغلاق-قضية-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-1094861333.html
القضاء المصري يصدر حكمه لإغلاق قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح
القضاء المصري يصدر حكمه لإغلاق قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح
سبوتنيك عربي
حسم القضاء المصري، اليوم السبت، قضية لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، حيث أصدرت محكمة جنايات مرسي مطروح، بمعاقبة اللاعب بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T14:00+0000
2024-11-16T14:00+0000
2024-11-16T14:00+0000
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وقال موقع "مصراوي" إنه بذلك الحكم تكون الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ قد انقضت بالتصالح، كما قررت إلغاء رخصة القيادة الخاصة باللاعب، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر والتسبب في قتل الأمين الراحل السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.من جانبه، فسر المحامي مصطفى رمضان، دفاع أحمد فتوح، منطوق الحكم بإيقاف الحبس سنة قائلا إن المحكمة تعاملت بالرأفة مع المتهم في اتهامه بالتعاطي المواد المخدرة، طبقا لنص المادة 55 و56 من قانون العقوبات، الحبس مع إيقاف تنقيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.وأضاف المحامي إن الحكم يصدر وفق سلطة تقديرية للمحكمة، كما أن إيقاف التنفيذ لا بد أن يصاحبه مدة لعدم اقتراف الجرم مرة أخرى، وأنه في حال عاد المتهم لارتكاب جريمة "مماثلة" خلال الثلاث سنوات، يحق للمحكمة تنفيذ الحكمين الصادرين عليه، وذلك وفقا لما جاء بقانون العقوبات.يذكر أن المادة 55 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم".كما تشير المادة 59 من القانون ذاته إلى أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها "كأن لم يكن".وفي وقت سابق، علق اللاعب أحمد فتوح، بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه بكفالة 50 ألف جنية، وأعرب فتوح عن حزنه بعد سجنه بتهمة "تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ"، فور ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر ودهسه لمواطن مصري، أمام قسم شرطة العلمين في الساحل الشمالي في مدينة مطروح المصرية.
https://sarabic.ae/20240916/إخلاء-سبيل-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-بكفالة-50-ألف-جنيه-1092786668.html
https://sarabic.ae/20240916/تطورات-قضية-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-تحمل-تفاصيل-صادمة-للجماهير-1092778157.html
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أخبار كرة القدم, الأخبار, منوعات
أخبار كرة القدم, الأخبار, منوعات
القضاء المصري يصدر حكمه لإغلاق قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح
حسم القضاء المصري، اليوم السبت، قضية لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، حيث أصدرت محكمة جنايات مرسي مطروح، بمعاقبة اللاعب بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وقال موقع
"مصراوي" إنه بذلك الحكم تكون الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ قد انقضت بالتصالح، كما قررت إلغاء رخصة القيادة الخاصة باللاعب، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر والتسبب في قتل الأمين الراحل السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.
من جانبه، فسر المحامي مصطفى رمضان، دفاع أحمد فتوح، منطوق الحكم بإيقاف الحبس سنة قائلا إن المحكمة تعاملت بالرأفة مع المتهم في اتهامه بالتعاطي المواد المخدرة
، طبقا لنص المادة 55 و56 من قانون العقوبات، الحبس مع إيقاف تنقيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وأضاف المحامي إن الحكم يصدر وفق سلطة تقديرية للمحكمة، كما أن إيقاف التنفيذ لا بد أن يصاحبه مدة لعدم اقتراف الجرم مرة أخرى، وأنه في حال عاد المتهم لارتكاب جريمة "مماثلة" خلال الثلاث سنوات، يحق للمحكمة تنفيذ الحكمين الصادرين عليه، وذلك وفقا لما جاء بقانون العقوبات.
يذكر أن المادة 55 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم".
كما تشير المادة 59 من القانون ذاته إلى أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها "كأن لم يكن".
وفي وقت سابق، علق اللاعب أحمد فتوح، بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه بكفالة 50 ألف جنية، وأعرب فتوح عن حزنه بعد سجنه بتهمة "تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ"، فور ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر ودهسه لمواطن مصري، أمام قسم شرطة العلمين في الساحل الشمالي في مدينة مطروح المصرية.