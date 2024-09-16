https://sarabic.ae/20240916/تطورات-قضية-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-تحمل-تفاصيل-صادمة-للجماهير-1092778157.html

تطورات قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح تحمل تفاصيل صادمة للجماهير

تطورات قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح تحمل تفاصيل صادمة للجماهير

سبوتنيك عربي

شهدت قضية لاعب نادي الزمالك المصري، أحمد فتوح، تطورا صادما، وذلك بالتزامن مع انعقاد ثاني جلسات المحاكمة، التي يواجه فيها اللاعب بـ"إحراز جوهر الحشيش المخدر"... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T12:50+0000

2024-09-16T12:50+0000

2024-09-16T12:50+0000

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وقالت صحيفة "اليوم السابع"، إن "أسرة المجني عليه رفضت التصالح بالدية الشرعية، وأضاف محامي أسرة المجني عليه أن ابنة الضحية قالت لو أبي جاء سليما كنا قبلنا الدية لكن أبي أتى إلينا أربعة قطع".في السياق ذاته، استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات الدفاع عن فتوح، الذي طلب إخلاء سبيله، مع المطالبة بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، والاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعي، الذي أجرى الكشف الطبي على جثمان المجني عليه، والشهود على الواقعة وسؤال الضباط الذين شهود الواقعة وأحد المتخصصين في الطرق والجسور لتبين وجود جسر مشاة في ذلك الطريق من عدمه.وشهدت محكمة جنايات محافظة مرسي مطروح المصرية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري، في القضية المرفوعة ضده بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، صباح اليوم الاثنين، بأن جلسة شهدت استماع رئيس محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، إلى أقوال الشهود والخبراء في قضية أحمد فتوح، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم".وشهدت الجلسة الماضية لفتوح، سؤاله عن حقيقة تعاطيه المخدرات، وهو ما أنكره اللاعب، قائلا: "محصلش يا فندم"، مؤكدًا أنه لم يتعمد قتل المتوفي، ولم يقصد التسبب في وفاته، وذلك ردًا على سؤال قاضي محكمة جنايات مرسي مطروح.ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث صدمت سيارة لاعب الزمالك، التي كان يقودها، مواطنا مصريا من الإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأثبتت التحقيقات أن "اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة".وبعدها تم إلقاء القبض على اللاعب أحمد فتوح، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، فيما أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات مرسي مطروح، لمواجهة التهم الموجهة إليه فور انتهاء التحقيقات.وتشهد جلسة اليوم تطورات مهمة في هذه القضية، حيث يتوقع أن يستمع رئيس محكمة جنايات مرسي مطروح، إلى أقوال الشهود والخبراء، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم.

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