https://sarabic.ae/20240914/الزمالك-المصري-يقدم-لاعبه-الجديد-محمد-حمدي-1092712326.html
الزمالك المصري يقدم لاعبه الجديد محمد حمدي
الزمالك المصري يقدم لاعبه الجديد محمد حمدي
سبوتنيك عربي
قدم نادي الزمالك المصري، اليوم السبت، لاعبه الجديد محمد حمدي المنضم حديثا من صفوف غريمه التقليدي إنبي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T13:11+0000
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ونشر الزمالك على صفحته الرسمية على "إكس"، مساء اليوم السبت، صورة لمحمد حمدي وهو يرتدي قميص النادي، حيث انضم اللاعب لموسم واحد على سبيل الإعارة من نادي إنبي.كما نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك مقطع فيديو قدم من خلاله لاعب الأبيض الجديد وكتب تحت عنوان "الجبهة اليسرى بأمان. محمد حمدي ينضم لكتيبة الفارس الأبيض".يشار إلى أن محمد حمدي كان لاعبا في نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي قد انتقل إلى الزمالك بعدما ظهر بمستوى جيد في الفترة الماضية مع فريقه في الدوري المصري.ويشار إلى أن حمدي يلعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح، انضم لصفوف الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين جنيه، مع أولوية الشراء للنادي للأبيض. وهو واحد من 4 صفقات رسمية وقعها النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كلا من الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج، والمهاجم السنغالي سيدي ندياي.وفي السياق نفسه، تقدم نادي الزمالك بعرض لضم لاعب الفريق التركي هاتاي سبور، السويدي كارلوس سترادنبرغ، بعد احتمال تعاقد المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا، مع نادي رابيد بوخارست الروماني.ويشار إلى أن كارلوس سويدي الجنسية يبلغ من العمر 28 عاما وُلد لأب سويدي وأم برتغالية من أصول موزمبيقية، ويلعب بقميص هاتاي سبور، منذ بداية الموسم الماضي، حيث خاض 40 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق التركي، سجل خلالها 13 هدفا.
https://sarabic.ae/20240914/الزمالك-المصري-يقدم-عرضا-للتعاقد-مع-كارلوس-ستراندبرغ-1092710895.html
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أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الدوري المصري الممتاز, رياضة, منوعات
أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الدوري المصري الممتاز, رياضة, منوعات
الزمالك المصري يقدم لاعبه الجديد محمد حمدي
قدم نادي الزمالك المصري، اليوم السبت، لاعبه الجديد محمد حمدي المنضم حديثا من صفوف غريمه التقليدي إنبي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر الزمالك على صفحته الرسمية على "إكس"، مساء اليوم السبت، صورة لمحمد حمدي وهو يرتدي قميص النادي، حيث انضم اللاعب لموسم واحد على سبيل الإعارة من نادي إنبي.
كما نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك مقطع فيديو قدم من خلاله لاعب الأبيض الجديد وكتب تحت عنوان "الجبهة اليسرى بأمان. محمد حمدي ينضم لكتيبة الفارس الأبيض".
يشار إلى أن محمد حمدي كان لاعبا في نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي قد انتقل إلى الزمالك بعدما ظهر بمستوى جيد في الفترة الماضية مع فريقه في الدوري المصري
.
ويشار إلى أن حمدي يلعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح، انضم لصفوف الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين جنيه، مع أولوية الشراء للنادي للأبيض. وهو واحد من 4 صفقات رسمية وقعها النادي الأبيض
خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كلا من الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج، والمهاجم السنغالي سيدي ندياي.
وفي السياق نفسه، تقدم نادي الزمالك بعرض لضم لاعب الفريق التركي هاتاي سبور، السويدي كارلوس سترادنبرغ، بعد احتمال تعاقد المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا، مع نادي رابيد بوخارست الروماني.
ويشار إلى أن كارلوس سويدي الجنسية يبلغ من العمر 28 عاما وُلد لأب سويدي وأم برتغالية من أصول موزمبيقية، ويلعب بقميص هاتاي سبور
، منذ بداية الموسم الماضي، حيث خاض 40 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق التركي، سجل خلالها 13 هدفا.