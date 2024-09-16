https://sarabic.ae/20240916/إخلاء-سبيل-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-بكفالة-50-ألف-جنيه-1092786668.html
إخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه
إخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة جنايات محافظة مرسى مطروح المصرية، اليوم الاثنين، قرارها بشأن جلسة أحمد فتوح، لاعب الزمالك. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T14:38+0000
2024-09-16T14:38+0000
2024-09-16T15:13+0000
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وأكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، مساء اليوم الاثنين، أن محكمة الجنايات بمطروح قررت تأجيل قضية اللاعب أحمد فتوح إلى يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.ولفت الموقع إلى أن المحكمة قررت إخلاء سبيل اللاعب المصري على أن يحضر الجلسات القادمة لمناقشة الشهود، وذلك في ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، اليوم في اتهامات القتل الخطأ وتعاطي الحشيش.وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى دفاع أسرة الضحية، والذي أكد رفض الأسرة تماما الصلح مع اللاعب والاستمرار في إجراءات التقاضي، بينما طالب دفاع فتوح باستدعاء مدير مصلحة الطب الشرعي لسؤاله في الواقعة.وطالب دفاع لاعب الزمالك المصري بحضور رئيس مباحث مدينة العلمين (شمال القاهرة) الذي قام بالتحقيق في الواقعة للاستماع الى أقواله.وشهدت محكمة جنايات محافظة مرسي مطروح المصرية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري، في القضية المرفوعة ضده بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث صدمت سيارة لاعب الزمالك، التي كان يقودها، مواطنا مصريا من مدينة الإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأثبتت التحقيقات أن "اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة".وبعدها تم إلقاء القبض على اللاعب أحمد فتوح، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، فيما أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات مرسي مطروح، لمواجهة التهم الموجهة إليه فور انتهاء التحقيقات.وتشهد جلسة اليوم تطورات مهمة في هذه القضية، حيث يتوقع أن يستمع رئيس محكمة جنايات مرسي مطروح، إلى أقوال الشهود والخبراء، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم.
https://sarabic.ae/20240916/أحمد-فتوح-بدء-ثاني-جلسات-محاكمة-لاعب-عربي-وتفاصيل-مهمة-حول-الحادثة-1092760855.html
https://sarabic.ae/20240916/تطورات-قضية-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-تحمل-تفاصيل-صادمة-للجماهير-1092778157.html
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أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
إخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه
14:38 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 15:13 GMT 16.09.2024)
أصدرت محكمة جنايات محافظة مرسى مطروح المصرية، اليوم الاثنين، قرارها بشأن جلسة أحمد فتوح، لاعب الزمالك.
وأكد الموقع
الرسمي لنادي الزمالك، مساء اليوم الاثنين، أن محكمة الجنايات بمطروح قررت تأجيل قضية اللاعب أحمد فتوح إلى يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
ولفت الموقع إلى أن المحكمة قررت إخلاء سبيل اللاعب المصري على أن يحضر الجلسات القادمة لمناقشة الشهود، وذلك في ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، اليوم في اتهامات القتل الخطأ وتعاطي الحشيش
.
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى دفاع أسرة الضحية، والذي أكد رفض الأسرة تماما الصلح مع اللاعب والاستمرار في إجراءات التقاضي، بينما طالب دفاع فتوح باستدعاء مدير مصلحة الطب الشرعي لسؤاله في الواقعة.
وطالب دفاع لاعب الزمالك المصري بحضور رئيس مباحث مدينة العلمين (شمال القاهرة) الذي قام بالتحقيق في الواقعة للاستماع الى أقواله.
وشهدت محكمة جنايات محافظة مرسي مطروح المصرية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري، في القضية المرفوعة ضده بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.
ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث صدمت سيارة لاعب الزمالك
، التي كان يقودها، مواطنا مصريا من مدينة الإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأثبتت التحقيقات أن "اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة".
وبعدها تم إلقاء القبض على اللاعب أحمد فتوح
، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، فيما أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات مرسي مطروح، لمواجهة التهم الموجهة إليه فور انتهاء التحقيقات.
وتشهد جلسة اليوم تطورات مهمة في هذه القضية، حيث يتوقع أن يستمع رئيس محكمة جنايات مرسي مطروح، إلى أقوال الشهود والخبراء، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم.