https://sarabic.ae/20240916/أحمد-فتوح-بدء-ثاني-جلسات-محاكمة-لاعب-عربي-وتفاصيل-مهمة-حول-الحادثة-1092760855.html

أحمد فتوح... بدء ثاني جلسات محاكمة لاعب عربي وتفاصيل مهمة حول الحادثة

أحمد فتوح... بدء ثاني جلسات محاكمة لاعب عربي وتفاصيل مهمة حول الحادثة

سبوتنيك عربي

تشهد محكمة جنايات محافظة مرسي مطروح المصرية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري، في القضية المرفوعة ضده بتهمة القتل الخطأ... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T09:11+0000

2024-09-16T09:11+0000

2024-09-16T09:15+0000

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وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، صباح اليوم الاثنين، بأنه "من المقرر أن تشهد جلسة اليوم، استماع رئيس محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، إلى أقوال الشهود والخبراء في قضية أحمد فتوح، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم".وشهدت الجلسة الماضية لفتوح، سؤاله عن حقيقة تعاطيه المخدرات، وهو ما أنكره اللاعب، قائلا: "محصلش يا فندم"، مؤكدًا أنه لم يتعمد قتل المتوفي، ولم يقصد التسبب في وفاته، وذلك ردًا على سؤال قاضي محكمة جنايات مرسي مطروح.ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث صدمت سيارة لاعب الزمالك، التي كان يقودها، مواطنا مصريا من الإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأثبتت التحقيقات أن "اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة".وبعدها تم إلقاء القبض على اللاعب أحمد فتوح، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، فيما أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات مرسي مطروح، لمواجهة التهم الموجهة إليه فور انتهاء التحقيقات.وتشهد جلسة اليوم تطورات مهمة في هذه القضية، حيث يتوقع أن يستمع رئيس محكمة جنايات مرسي مطروح، إلى أقوال الشهود والخبراء، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم.

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