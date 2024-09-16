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لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
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183 د
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08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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أحمد فتوح... بدء ثاني جلسات محاكمة لاعب عربي وتفاصيل مهمة حول الحادثة
أحمد فتوح... بدء ثاني جلسات محاكمة لاعب عربي وتفاصيل مهمة حول الحادثة
سبوتنيك عربي
تشهد محكمة جنايات محافظة مرسي مطروح المصرية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري، في القضية المرفوعة ضده بتهمة القتل الخطأ... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T09:11+0000
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وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، صباح اليوم الاثنين، بأنه "من المقرر أن تشهد جلسة اليوم، استماع رئيس محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، إلى أقوال الشهود والخبراء في قضية أحمد فتوح، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم".وشهدت الجلسة الماضية لفتوح، سؤاله عن حقيقة تعاطيه المخدرات، وهو ما أنكره اللاعب، قائلا: "محصلش يا فندم"، مؤكدًا أنه لم يتعمد قتل المتوفي، ولم يقصد التسبب في وفاته، وذلك ردًا على سؤال قاضي محكمة جنايات مرسي مطروح.ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث صدمت سيارة لاعب الزمالك، التي كان يقودها، مواطنا مصريا من الإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأثبتت التحقيقات أن "اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة".وبعدها تم إلقاء القبض على اللاعب أحمد فتوح، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، فيما أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات مرسي مطروح، لمواجهة التهم الموجهة إليه فور انتهاء التحقيقات.وتشهد جلسة اليوم تطورات مهمة في هذه القضية، حيث يتوقع أن يستمع رئيس محكمة جنايات مرسي مطروح، إلى أقوال الشهود والخبراء، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم.
https://sarabic.ae/20240914/الزمالك-المصري-يقدم-لاعبه-الجديد-محمد-حمدي-1092712326.html
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رياضة, أخبار الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
رياضة, أخبار الزمالك اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

أحمد فتوح... بدء ثاني جلسات محاكمة لاعب عربي وتفاصيل مهمة حول الحادثة

09:11 GMT 16.09.2024 (تم التحديث: 09:15 GMT 16.09.2024)
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
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تشهد محكمة جنايات محافظة مرسي مطروح المصرية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري، في القضية المرفوعة ضده بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.
وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، صباح اليوم الاثنين، بأنه "من المقرر أن تشهد جلسة اليوم، استماع رئيس محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، إلى أقوال الشهود والخبراء في قضية أحمد فتوح، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم".
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وشهدت الجلسة الماضية لفتوح، سؤاله عن حقيقة تعاطيه المخدرات، وهو ما أنكره اللاعب، قائلا: "محصلش يا فندم"، مؤكدًا أنه لم يتعمد قتل المتوفي، ولم يقصد التسبب في وفاته، وذلك ردًا على سؤال قاضي محكمة جنايات مرسي مطروح.
ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث صدمت سيارة لاعب الزمالك، التي كان يقودها، مواطنا مصريا من الإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأثبتت التحقيقات أن "اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة".
وبعدها تم إلقاء القبض على اللاعب أحمد فتوح، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، فيما أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات مرسي مطروح، لمواجهة التهم الموجهة إليه فور انتهاء التحقيقات.
وتشهد جلسة اليوم تطورات مهمة في هذه القضية، حيث يتوقع أن يستمع رئيس محكمة جنايات مرسي مطروح، إلى أقوال الشهود والخبراء، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم.
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