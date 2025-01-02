https://sarabic.ae/20250102/فيضانات-عارمة-تغرق-شوارع-مانشستر-في-بريطانيا-فيديو--1096424324.html
فيضانات عارمة تغرق شوارع مانشستر في بريطانيا... فيديو
فيضانات عارمة تغرق شوارع مانشستر في بريطانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاحتماعي مقطع فيديو لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة مانشستر في بريطانيا. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T15:22+0000
2025-01-02T15:22+0000
2025-01-02T15:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096424482_0:204:755:629_1920x0_80_0_0_52b6ab98cd268b8b961ba0b0681b6bc6.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة ستوكتبورت، بالقرب من مانشستر، في المملكة المتحدة.واضطر مئات السكان في مدينة ستوكتبورت، إلى مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات الشديدة التي تؤثر على المنطقة، تاركين سياراتهم وراءهم.فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديوقرش "يمشي على اثنتين" خلال غرق مدينة مكسيكية بالفيضان... فيديو
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096424482_0:133:755:699_1920x0_80_0_0_675d3cbb396a7130653942f74d31dbcc.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, بريطانيا
فيضانات عارمة تغرق شوارع مانشستر في بريطانيا... فيديو
15:22 GMT 02.01.2025 (تم التحديث: 15:23 GMT 02.01.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاحتماعي مقطع فيديو لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة مانشستر في بريطانيا.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة ستوكتبورت، بالقرب من مانشستر، في المملكة المتحدة.
واضطر مئات السكان في مدينة ستوكتبورت، إلى مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات الشديدة
التي تؤثر على المنطقة، تاركين سياراتهم وراءهم.