https://sarabic.ae/20241023/قرش-يمشي-على-اثنتين-خلال-غرق-مدينة-مكسيكية-بالفيضان-فيديو--1094075305.html
قرش "يمشي على اثنتين" خلال غرق مدينة مكسيكية بالفيضان... فيديو
قرش "يمشي على اثنتين" خلال غرق مدينة مكسيكية بالفيضان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لقرش "يمشي على اثنتين" خلال غرق مدينة مكسيكية نتيجة للفيضانات. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T10:22+0000
2024-10-23T10:22+0000
2024-10-23T10:22+0000
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ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد طريفة لشخص يرتدي زي "سمكة القرش" يسبح في شوارع مدينة فيراكروز المكسيكية التي غرقت بالمياه جراء هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات.وأعلنت السلطات المكسيكية أن أمطارا غزيرة وفيضانات ضربت أكثر من 40 بلدة فى ولاية فيراكروز شرقي المكسيك، وذلك نتيجة وصول كتلة هوائية باردة فى أعقاب العاصفة الإستوائية "نادين".يقطينة "هاربة" تسبب أزمة في أوهايو... فيديو شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار المكسيك, المكسيك, منوعات
نادي الفيديو, أخبار المكسيك, المكسيك, منوعات
قرش "يمشي على اثنتين" خلال غرق مدينة مكسيكية بالفيضان... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لقرش "يمشي على اثنتين" خلال غرق مدينة مكسيكية نتيجة للفيضانات.
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد طريفة لشخص يرتدي زي "سمكة القرش" يسبح في شوارع مدينة فيراكروز المكسيكية التي غرقت بالمياه جراء هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات.
وأعلنت السلطات المكسيكية أن أمطارا غزيرة وفيضانات ضربت أكثر من 40 بلدة فى ولاية فيراكروز شرقي المكسيك،
وذلك نتيجة وصول كتلة هوائية باردة فى أعقاب العاصفة الإستوائية "نادين".