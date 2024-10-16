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https://sarabic.ae/20241016/شاهد-ردة-فعل-مذيعة-على-الهواء-خلال-الزلزال-الذي-ضرب-تركيا-فيديو---1093824326.html
شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو
شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا، اليوم الأربعاء. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T10:41+0000
2024-10-16T10:41+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم
زلزال
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وثّقت محطة تلفزيونية تركية لحظة وقوع الزلزال، الذي ضرب البلاد خلال بثها المباشر لإحدى نشرات الأخبار.ويظهر الفيديو المتداول مذيعة الأخبار على إحدى المحطات التركية، وهي تشعر بالذعر لحظة حدوث هزات أرضية عدة، لكن المذيعة حاولت الحفاظ على هدوئها أمام الكاميرات.وذكرت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء، أن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة وعلى عمق نحو 10 كيلومترات بالقرب من مدينة كالي، في مقاطعة ملاطية، شرقي تركيا.منطاد ضخم يصطدم بسيارة ويرفعها لأمتار... فيديووفاة مغن تركي شهير على المسرح... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, زلزال
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, زلزال

شاهد ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا... فيديو

10:41 GMT 16.10.2024
© Photo / Xصورة لمذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا
صورة لمذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل مذيعة على الهواء خلال الزلزال الذي ضرب تركيا، اليوم الأربعاء.
وثّقت محطة تلفزيونية تركية لحظة وقوع الزلزال، الذي ضرب البلاد خلال بثها المباشر لإحدى نشرات الأخبار.
ويظهر الفيديو المتداول مذيعة الأخبار على إحدى المحطات التركية، وهي تشعر بالذعر لحظة حدوث هزات أرضية عدة، لكن المذيعة حاولت الحفاظ على هدوئها أمام الكاميرات.
وذكرت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء، أن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة وعلى عمق نحو 10 كيلومترات بالقرب من مدينة كالي، في مقاطعة ملاطية، شرقي تركيا.
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