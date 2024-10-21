https://sarabic.ae/20241021/يقطينة-هاربة-تسبب-أزمة-في-أوهايو-فيديو----1094002026.html
يقطينة "هاربة" تسبب أزمة في أوهايو... فيديو
يقطينة "هاربة" تسبب أزمة في أوهايو... فيديو
سبوتنيك عربي
تسببت يقطينة "هاربة" من زينة عيد "هالوين" في أحد منازل مدينة أوهايو الأمريكية، في تعرض شرطي لـ"السحق"، بالإضافة إلى تسببها بأزمة وسط أحد الشوارع المدينة. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T13:43+0000
2024-10-21T13:43+0000
2024-10-21T13:43+0000
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ويظهر في الفيديو اليقطينة الكبيرة القابلة للنفخ وسط أحد الشوارع وبجانبها شرطي يقترب منها ويحاول إيقافها، قبل أن "تهاجمه" زينة الهالوين فجأة.وتوضح اللقطات كيف تمكن أفراد شرطة آخرين من المساعدة، وتم إرجاع اليقطينة "المثيرة للمشاكل" إلى المنزل، في الوقت المناسب، قبل الـ"هالوين".ترامب يفاجئ العاملين في "ماكدونالدز"... لماذا قرر تقديم البرغر... فيديوامرأة تتدلى من الطابق الـ16 بعد أن فقدت توازنها أثناء تنظيف نافذة... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
يقطينة "هاربة" تسبب أزمة في أوهايو... فيديو
تسببت يقطينة "هاربة" من زينة عيد "هالوين" في أحد منازل مدينة أوهايو الأمريكية، في تعرض شرطي لـ"السحق"، بالإضافة إلى تسببها بأزمة وسط أحد الشوارع المدينة.
ويظهر في الفيديو اليقطينة الكبيرة القابلة للنفخ وسط أحد الشوارع وبجانبها شرطي يقترب منها ويحاول إيقافها، قبل أن "تهاجمه" زينة الهالوين فجأة.
وتوضح اللقطات كيف تمكن أفراد شرطة آخرين من المساعدة، وتم إرجاع اليقطينة "المثيرة للمشاكل" إلى المنزل، في الوقت المناسب، قبل الـ"هالوين".