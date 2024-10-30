https://sarabic.ae/20241030/فيضانات-عارمة-تجتاح-إسبانيا-وتودي-بحياة-العشرات-فيديو-1094322256.html
فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو
فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، بمقتل 63 شخصا بعد فيضانات عارمة جرفت السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعرقلت خطوط السكك الحديد والطرق السريعة. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T12:28+0000
2024-10-30T12:28+0000
2024-10-30T12:28+0000
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وتسببت العواصف المستمرة منذ أمس الثلاثاء في فيضانات في منطقة واسعة من جنوب وشرق إسباني، وتحديدا في في المنطقة الشرقية من فالنسيا.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر حجم الأضرار التي تسببت بها الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وأظهرت اللقطات لجوء فرق الإنقاذ لمروحيات لنقل الأشخاص من منازلهم وسياراتهم، حيث تم نشر أكثر من ألف جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في إسبانيا في المناطق التي تعرضت للفيضانات.وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.ظاهرة غريبة تشهدها صحراء عربية "تنذر بتحول كبير"بعد 8 سنوات من الغموض... تلقي التقرير الأولي لتحطم الطائرة المصرية "إم إس 804" في باريس
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نادي الفيديو, العالم, كارثة
نادي الفيديو, العالم, كارثة
فيضانات عارمة تجتاح إسبانيا وتودي بحياة العشرات.. فيديو
أفادت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، بمقتل 63 شخصا بعد فيضانات عارمة جرفت السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعرقلت خطوط السكك الحديد والطرق السريعة.
وتسببت العواصف المستمرة منذ أمس الثلاثاء في فيضانات في منطقة واسعة من جنوب وشرق إسباني، وتحديدا في في المنطقة الشرقية من فالنسيا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر حجم الأضرار التي تسببت بها الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
وأظهرت اللقطات لجوء فرق الإنقاذ لمروحيات لنقل الأشخاص من منازلهم وسياراتهم، حيث تم نشر أكثر من ألف جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في إسبانيا في المناطق التي تعرضت للفيضانات.
وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.