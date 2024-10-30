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https://sarabic.ae/20241030/بعد-8-سنوات-من-الغموض-تلقي-التقرير-الأولي-لتحطم-الطائرة-المصرية-إم-إس-804-في-باريس-1094311583.html
بعد 8 سنوات من الغموض... تلقي التقرير الأولي لتحطم الطائرة المصرية "إم إس 804" في باريس
بعد 8 سنوات من الغموض... تلقي التقرير الأولي لتحطم الطائرة المصرية "إم إس 804" في باريس
سبوتنيك عربي
بعد 8 سنوات من الغموض، أعلنت شركة مصر للطيران تلقيها التقرير النهائي بشأن الرحلة رقم "MS804" والتي تحطمت في أثناء عودتها من مطار شارل ديغول في طريقها إلى مطار... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T09:12+0000
2024-10-30T09:12+0000
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التقرير الرسمي صادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، وأشار البيان إلى أنه تمت مشاركة التقرير الفني الخاص بتحطم الطائرة برحلة رقم 804 مع الأسر المتضررة جراء هذا الحادث الأليم.يذكر أن شركة مصر للطيران أعلنت 19 مايو/ أيار 2016، عن اختفاء رحلتها رقم 804 والقادمة من مطار شارل ديغول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا.كما أعلنت الشركة عن العثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية، بعدما عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.
https://sarabic.ae/20240308/القبض-على-18-مسؤولا-في-مصر-للطيران-اختلسوا-مليون-دولار-بحيلة-خبيثة-1086786560.html
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العالم العربي, منوعات, العالم, مصر
العالم العربي, منوعات, العالم, مصر

بعد 8 سنوات من الغموض... تلقي التقرير الأولي لتحطم الطائرة المصرية "إم إس 804" في باريس

09:12 GMT 30.10.2024
egyptair planes
egyptair planes - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
تابعنا عبر
بعد 8 سنوات من الغموض، أعلنت شركة مصر للطيران تلقيها التقرير النهائي بشأن الرحلة رقم "MS804" والتي تحطمت في أثناء عودتها من مطار شارل ديغول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي وكان على متنها 66 راكبا.
التقرير الرسمي صادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، وأشار البيان إلى أنه تمت مشاركة التقرير الفني الخاص بتحطم الطائرة برحلة رقم 804 مع الأسر المتضررة جراء هذا الحادث الأليم.
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
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يذكر أن شركة مصر للطيران أعلنت 19 مايو/ أيار 2016، عن اختفاء رحلتها رقم 804 والقادمة من مطار شارل ديغول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا.
كما أعلنت الشركة عن العثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية، بعدما عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.
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