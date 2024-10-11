https://sarabic.ae/20241011/روسيا-ترسل-طائرة-إلى-مصر-محملة-بالمساعدات-الإنسانية-لسكان-غزة-1093631645.html

روسيا ترسل طائرة إلى مصر محملة بالمساعدات الإنسانية لسكان غزة

روسيا ترسل طائرة إلى مصر محملة بالمساعدات الإنسانية لسكان غزة

سبوتنيك عربي

أفد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن روسيا سترسل خلال الأيام المقبلة إلى مطار العريش المصري، طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية مخصصة لسكان قطاع غزة. 11.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "من المخطط أن تقلع طائرة نقل من طراز "إيل76" إلى قاعدة العريش الجوية المصرية في الأيام المقبلة محملة بشحنات إنسانية لسكان قطاع غزة".وأضاف أنه "سيتم في القاعدة الجوية تسليم المساعدات الإنسانية الروسية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري".وتواصل السلطات الروسية إرسال المساعدات الإنسانية بشكل دوري إلى قطاع غزة.يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة نحو 100 ألف آخرين، فضلا عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.وتدعو روسيا إلى وقف إطلاق النار واستئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240905/بوتين-حول-التسوية-في-الشرق-الأوسط-موقفنا-واضح-نحن-نؤيد-حل-الدولتين-1092414432.html

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طوفان الأقصى, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار