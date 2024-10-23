https://sarabic.ae/20241023/الدعم-السريع-الطائرة-إليوشين-76-التي-أسقطناها-في-دارفور-ليست-مصرية--1094053624.html

"الدعم السريع": الطائرة "إليوشين 76" التي أسقطناها في دارفور ليست مصرية

"الدعم السريع": الطائرة "إليوشين 76" التي أسقطناها في دارفور ليست مصرية

سبوتنيك عربي

نفى مستشار قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، الباشا طبيق أن تكون الطائرة "إليوشين 76"، التي أسقطتها قواته، أول أمس الاثنين، في دارفور غربي السودان، مصرية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T01:39+0000

2024-10-23T01:39+0000

2024-10-23T01:38+0000

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موسكو- سبوتنيك. وصرح طبيق لسبوتنيك أنه "تم تشكيل لجنة للتحقيق في هوية الطائرة ولأي دولة تتبع ومن كان على متنها".وأوضح طبيق أنه بعد التأكد من المعلومات تبين أن "الطائرة ليست مصرية"، لافتًا إلى أنها "طائرة عسكرية تتبع للجيش حسب المعلومات، وكانت مستأجرة وفي النهاية تملّكها الجيش، والمعلومات الأولية تفيد بأنها كانت تقل أجانب".وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، أمس الثلاثاء، العثور على "الصندوقين الأسودين" لطائرة الشحن "إليوشن-76" التي تم إسقاطها، وبعد فك التشفير، ستعلن بياناتهما في مؤتمر صحفي.وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، لوكالة "سبوتنيك": "لقد استلمنا الصندوقين الأسودين وسنستخرج كل المعلومات عن الطائرة ومن أي مطار أقلعت ومن أين وصلت وجميع المحركات والعمليات".وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع أن قوات الدعم السريع ستقوم بتحرير البيانات من "الصناديق السوداء" بعد فك التشفير، الأمر الذي يتطلب إجراءات فنية والاتصال بالخبراء.وذكر أنه سيتم نشر نتائج فحص الصندوق الأسود للطائرة في مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها، موضحًا أن الصندوق يحتاج إلى فحص وإجراءات فنية والاستعانة بخبراء محليين أو من خارج السودان.وكانت قوات الدعم السريع قالت إنها أسقطت طائرة شحن سودانية من طراز "إليوشن-76" في إقليم شمال دارفور، ويزعم أن طاقمها، حسب قولهم، يضم مواطنين روس. وفي اللقطات المأخوذة من موقع التحطم، تم العثور على وثيقة صادرة عن مطار قرغيزستان.وقالت السفارة الروسية في السودان لوكالة "سبوتنيك": "إنها تتحقق من تقارير السلطات السودانية بشأن تحطم طائرة نقل في غرب السودان، يُزعم أن طاقمها روس".وبحسب معلومات واردة لموقع "أخبار السودان"، فإن طائرة الشحن التي سقطت أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفرادها.وفي وقت سابق اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة، منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع".واتهم حميدتي، في مقطع فيديو مسجل، مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية المزاعم التي وردت على لسان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، حول اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن "هذه الادعاءات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".

https://sarabic.ae/20241021/السودان-مستشار-قوات-الدعم-السريع-يزعم-إسقاط-طائرة-مصرية-1093982090.html

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