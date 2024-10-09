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قائد "الدعم السريع" يتهم مصر بالمشاركة في الحرب بالسودان
قائد "الدعم السريع" يتهم مصر بالمشاركة في الحرب بالسودان
سبوتنيك عربي
اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T20:56+0000
2024-10-09T20:56+0000
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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن حميدتي مقطع فيديو مسجل اليوم الأربعاء، اتهم فيه مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.وتابع حميدتي في كلمته: "أوجه الشكر لأبطال معركة جبل موية الأبطال الذين استشهدوا غدروا وضربوا غدرا من قبل دولة مصر بالطيران المصري الغادر، وهذا يشبه ما حدث في معركة كرري"، وفق وصفه، وأضاف "لقد سكتنا كثيرا جدا، وقلنا يمكن يصحوا، لكنهم متمادين في المعركة".جدير بالذكر أن معركة كرري وقعت، في سبتمبر/ أيلول 1898، بين قوات المهدية السودانية والقوات البريطانية بمشاركة قوات مصرية في كرري شمال أم درمان عاصمة الدولة المهدية.وكان الجيش السوداني قد أعلن، اليوم الأربعاء، نجاح قواته في استعادة السيطرة على منطقة جريوة بولاية النيل الأزرق، التي كانت خاضعة لقوات الدعم السريع، ليحكم الجيش بذلك سيطرته على الولاية بالكامل.ونقل موقع "المشهد السوداني" عن القوات المسلحة بيانا قالت فيه، إنها كبدت "مرتزقة العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ولاذت فلولهم المتبقية بالفرار، وبذلك تكون ولاية النيل الأزرق قد تطهرت تماما من التمرد"، بحسب البيان.وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، "العثور على أسلحة وذخائر ومستلزمات طبية إماراتية المنشأ والتصدير"، وذلك في منطقة جبل موية، بعد تحريره من قبضة قوات الدعم السريع، مطلع الأسبوع الجاري، بحسب قوله.وأشار الجيش السوداني، في بيان له، إلى أنه "في كل يوم تتكشف خيوط المؤامرة وأبعادها من جديد"، مضيفًا أن "ديباجة صناديق الذخائر والأسلحة والأدوية أدلة دامغة توضح بجلاء تورط دولة الإمارات العربية في دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20241008/السودان-يقول-إن-هناك-دولا-تحالفت-مع-الشيطان-ضده-ويؤكد-مجددا-عدم-استهداف-سفارة-الإمارات-1093540556.html
https://sarabic.ae/20240929/قائد-ميداني-في-الدعم-السريع-يكشف-لـسبوتنيك-مصير-الحرب-في-السودان-1093249739.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

قائد "الدعم السريع" يتهم مصر بالمشاركة في الحرب بالسودان

20:56 GMT 09.10.2024
© AP Photoمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع".
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن حميدتي مقطع فيديو مسجل اليوم الأربعاء، اتهم فيه مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.
وتابع حميدتي في كلمته: "أوجه الشكر لأبطال معركة جبل موية الأبطال الذين استشهدوا غدروا وضربوا غدرا من قبل دولة مصر بالطيران المصري الغادر، وهذا يشبه ما حدث في معركة كرري"، وفق وصفه، وأضاف "لقد سكتنا كثيرا جدا، وقلنا يمكن يصحوا، لكنهم متمادين في المعركة".
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جدير بالذكر أن معركة كرري وقعت، في سبتمبر/ أيلول 1898، بين قوات المهدية السودانية والقوات البريطانية بمشاركة قوات مصرية في كرري شمال أم درمان عاصمة الدولة المهدية.
وكان الجيش السوداني قد أعلن، اليوم الأربعاء، نجاح قواته في استعادة السيطرة على منطقة جريوة بولاية النيل الأزرق، التي كانت خاضعة لقوات الدعم السريع، ليحكم الجيش بذلك سيطرته على الولاية بالكامل.
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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن القوات المسلحة بيانا قالت فيه، إنها كبدت "مرتزقة العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ولاذت فلولهم المتبقية بالفرار، وبذلك تكون ولاية النيل الأزرق قد تطهرت تماما من التمرد"، بحسب البيان.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، "العثور على أسلحة وذخائر ومستلزمات طبية إماراتية المنشأ والتصدير"، وذلك في منطقة جبل موية، بعد تحريره من قبضة قوات الدعم السريع، مطلع الأسبوع الجاري، بحسب قوله.
وأشار الجيش السوداني، في بيان له، إلى أنه "في كل يوم تتكشف خيوط المؤامرة وأبعادها من جديد"، مضيفًا أن "ديباجة صناديق الذخائر والأسلحة والأدوية أدلة دامغة توضح بجلاء تورط دولة الإمارات العربية في دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية"، على حد قوله.
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