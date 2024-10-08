https://sarabic.ae/20241008/السودان-يقول-إن-هناك-دولا-تحالفت-مع-الشيطان-ضده-ويؤكد-مجددا-عدم-استهداف-سفارة-الإمارات-1093540556.html
السودان يقول إن هناك دولا تحالفت مع الشيطان ضده ويؤكد مجددا عدم استهداف سفارة الإمارات
السودان يقول إن هناك دولا تحالفت مع الشيطان ضده ويؤكد مجددا عدم استهداف سفارة الإمارات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السوداني حسين عوض، بأن الحرب ميّزت أصدقاء بلاده من أعدائها، لافتًا إلى أن "هناك دولا تحالفت مع الشيطان ضد السودان تحقيقا لمصالحها"، بحسب... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T10:50+0000
2024-10-08T10:50+0000
2024-10-08T10:50+0000
العالم العربي
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ولم يفصح الوزير عن دول بعينها، إلا أن مجلس السيادة السوداني، كثيرا ما وجه أصابع الاتهام إلى دولة الإمارات، التي قال إنها "متهمة من السودانيين بأدلة وشواهد كثيرة بأنها تدعم المتمردين، وتدعم من يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.وأكد رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه أبلغ الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، "بحجم دعمهم للمليشيا المتمردة عسكرياً ودبلوماسياً وإعلامياً"، مضيفا: "قلت له إن قرار وقف الحرب في يدك بإصدار أوامر مباشرة لقيادة التمرد بوقف قتل السودانيين وستنتهي الحرب، ووعد بمعالجة الأمر ولكن لم يحدث شيء".وقال وزير الخارجية السوداني السفير حسين عوض، إن "الحرب كشفت عن أصدقاء السودان.. فهناك دولٌ تحالفت مع الشيطان ضد السودان، تحقيقا لمصالحها دون مراعاة لعلاقاتها معه، ولكنها ارتهنت للمال السياسي الذي يأتيها من قوى الشر"، وفقا لصحيفة "السوداني".وأضاف: "السودان دولة عضو في ميثاق الأمم المتحدة، ووفق سياساتها، فإنها تقوم علاقاتها مع أصدقائها وتتحالف من هو أحق بالتحالف، والمرحلة القادمة إن شاء الله هي التي سوف تحدد وجهة علاقات السودان مع الدول التي وقفت إلى جانبه وساندته، وهي بالنسبة له دول صديقة وشقيقة، وسوف يركز علاقاته معها بخلاف تلك الدول التي ارتهنت للمال السياسي".في حين، أكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية، سالم سعيد غافان الجابري، قبل أيام، استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم.وأشار الجابري إلى "وجود صور وأدلة تثبت بالدليل القاطع استهداف المقر (من قبل الجيش)، الأمر الذي يسقط الرواية الباطلة التي قدمتها الخارجية والقوات المسلحة السودانية، والتي لا تنفك عن محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يجري في السودان"، على حد قوله.وأضاف أن "الحادث أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في المبنى والمرافق المحيطة به، في خرقٍ صارخ للمبدأ الأساسي، المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية وللمواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
https://sarabic.ae/20241004/الإمارات-تؤكد-امتلاكها-صورا-وأدلة-على-استهداف-الجيش-السوداني-مقر-سفيرها-في-الخرطوم-1093443881.html
https://sarabic.ae/20240915/واشنطن-تحقق-في-مزاعم-نقل-أسلحة-أمريكية-من-الإمارات-إلى-الدعم-السريع-في-السودان-1092737426.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
السودان يقول إن هناك دولا تحالفت مع الشيطان ضده ويؤكد مجددا عدم استهداف سفارة الإمارات
صرح وزير الخارجية السوداني حسين عوض، بأن الحرب ميّزت أصدقاء بلاده من أعدائها، لافتًا إلى أن "هناك دولا تحالفت مع الشيطان ضد السودان تحقيقا لمصالحها"، بحسب قوله.
ولم يفصح الوزير عن دول بعينها، إلا أن مجلس السيادة السوداني، كثيرا ما وجه أصابع الاتهام إلى دولة الإمارات، التي قال إنها "متهمة من السودانيين بأدلة وشواهد كثيرة بأنها تدعم المتمردين، وتدعم من يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وأكد رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه أبلغ الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، "بحجم دعمهم للمليشيا المتمردة عسكرياً ودبلوماسياً وإعلامياً"، مضيفا: "قلت له إن قرار وقف الحرب في يدك بإصدار أوامر مباشرة لقيادة التمرد بوقف قتل السودانيين وستنتهي الحرب، ووعد بمعالجة الأمر ولكن لم يحدث شيء".
كما كشف البرهان عن مكالمة "دار فيها كلام خطير"، قال إنها بين ضباط إماراتيين وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال وزير الخارجية السوداني السفير حسين عوض، إن "الحرب كشفت عن أصدقاء السودان.. فهناك دولٌ تحالفت مع الشيطان ضد السودان، تحقيقا لمصالحها دون مراعاة لعلاقاتها معه، ولكنها ارتهنت للمال السياسي الذي يأتيها من قوى الشر"، وفقا لصحيفة "السوداني
".
وأضاف: "السودان دولة عضو في ميثاق الأمم المتحدة، ووفق سياساتها، فإنها تقوم علاقاتها مع أصدقائها وتتحالف من هو أحق بالتحالف، والمرحلة القادمة إن شاء الله هي التي سوف تحدد وجهة علاقات السودان مع الدول التي وقفت إلى جانبه وساندته، وهي بالنسبة له دول صديقة وشقيقة، وسوف يركز علاقاته معها بخلاف تلك الدول التي ارتهنت للمال السياسي".
وعن سؤاله حول الاتهامات الموجهة للجيش السوداني باستهداف مقر السفير الإماراتي بالخرطوم، قال الوزير عوض: "الجيش السوداني له عقيدة وهو جيش راسخ ومن أقوى الجيوش الأفريقية وأقدم الجيوش التي تلتزم بقواعد الاشتباك وفق القانون الدولي وله أخلاقيات يحكمها القانون والشرائع السماوية والأرضية".
في حين، أكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية، سالم سعيد غافان الجابري، قبل أيام، استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم.
وأشار الجابري إلى "وجود صور وأدلة تثبت بالدليل القاطع استهداف المقر (من قبل الجيش)، الأمر الذي يسقط الرواية الباطلة التي قدمتها الخارجية والقوات المسلحة السودانية، والتي لا تنفك عن محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يجري في السودان"، على حد قوله.
وأضاف أن "الحادث أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في المبنى والمرافق المحيطة به، في خرقٍ صارخ للمبدأ الأساسي، المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية وللمواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).