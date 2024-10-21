https://sarabic.ae/20241021/السودان-مستشار-قوات-الدعم-السريع-يزعم-إسقاط-طائرة-مصرية-1093982090.html

السودان.. مستشار قوات الدعم السريع يزعم إسقاط طائرة مصرية

السودان.. مستشار قوات الدعم السريع يزعم إسقاط طائرة مصرية

سبوتنيك عربي

زعم مستشار قوات الدعم السريع في السودان، الباشا طبيق، اليوم الاثنين، بأن قواته أسقطت طائرة حربية مصرية من طراز "أنتنوف". 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T06:28+0000

2024-10-21T06:28+0000

2024-10-21T06:28+0000

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ونشر طبيق بيانا عبر منصة "إكس"، قال فيه "بعد خيانة وغدر أبو عاقلة كيكل وتسليم نفسه إلى البرهان وكتائب البراء الإرهابية في سهل البطانة بولاية الجزيرة، أشاوس قوات الدعم السريع يسقطون طائرة آنتنوف مصرية في محور الفاشر صباح اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024"، وفق ما ورد في البيان.واتهم طبيق "هذه الطائرة بأنها ظلت تقصف المواطنين المدنيين العُزل في دارفور والخرطوم وكردفان وفي ولاية الجزيرة وسنار".وتابع مستشار قوات الدعم السريع: "الخطة (ب) بدأت الآن، ومبروك عليكم كيكل يا كيزان، مسيرة التحرر مستمرة لدك معاقل الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه في السودان"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة، منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع".واتهم حميدتي، في مقطع فيديو مسجل، مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية المزاعم التي وردت على لسان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، حول اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن "هذه الادعاءات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".ودعت الخارجية المصرية "المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة، التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع"، مؤكدة على "التزام مصر بأمن واستقرار ووحدة السودان"، ومشددة على أنها "لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين في مواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".

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