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https://sarabic.ae/20241019/بعد-هجوم-لـالدعم-السريع-فرار-40-ألف-سوداني-من-شمالي-دارفور-إلى-تشاد-1093933023.html
بعد هجوم لـ"الدعم السريع".. فرار 40 ألف سوداني من شمالي دارفور إلى تشاد
بعد هجوم لـ"الدعم السريع".. فرار 40 ألف سوداني من شمالي دارفور إلى تشاد
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، فرار حوالي 40 ألف سوداني من شمال دارفور إلى تشاد إثر هجمات عنيفة نفذتها قوات الدعم السريع على 13 قرية في الجزء الشمالي... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T02:19+0000
2024-10-19T02:19+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، مساء أمس الجمعة، عن عضو هيئة شورى قبيلة الزغاوة، آدم مزة، أن نحو 40 ألف شخص فروا إلى الحدود مع تشاد بعد حرق قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها لحوالي 33 قرية واقعة بمحلية كتم، ضمن قضاء ولاية شمال دارفور.وأكد أدم مزة أن الجزء الأكبر من النازحين السودانيين وصلوا إلى بلدة "الطينة"، الواقعة على الحدود مع دولة تشاد، لافتا إلى أنهم في وضع إنساني بالغ التعقيد لإنعدام المعونات الإنسانية.وأفاد بأن الفارين السودانيين يعيشون في العراء وبدون مأوى، مؤكدا قيامه باتصالات مع حكومة إقليم دارفور والحكومة السودانية ومنظمات دولية وإقليمية طالبوا من خلالها بضرورة التحرك العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية.وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت حكومة السودان عن قلقها بشأن معاناة اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، خاصة في منطقة أدري، بسبب توقف المساعدات الإنسانية عنهم منذ 3 أشهر.وطالبت الحكومة السودانية الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة والمجتمع الدولي بإدانة والاستهداف الممنهج للمدنيين العزل والمؤسسات الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وفق "أ ش أ".ويواجه أكثر من مليون شخص العديد من الأزمات، منها الجنب الصحي، إذ أشارت تقارير عددة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في المخيمات، في ظل نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية.وتستقبل تشاد عشرات آلاف النازحين من الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى 410 آلاف لاجئ من السودان انتقلوا إليها بعد اندلاع النزاع في دارفور، عام 2003، والذي امتد لعقدين، فيما لجأ الآلاف في الوقت الراهن إلى الدولة الجارة.وتشير توقعات المنظمات الأممية إلى احتمالية ارتفاع أعداد النازحين من السودان باتجاه تشاد الفترة المقبلة، في ظل استمرار النزاع.
https://sarabic.ae/20241001/الشتاء-يهدد-حياة-مئات-آلاف-اللاجئين-السودانيين-في-تشاد-1093329897.html
https://sarabic.ae/20240715/إلى-متى-تستمر-مأساة-النازحين-وتدهور-الأوضاع-الإنسانية-في-السودانصور-1090832043.html
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أخبار تشاد, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار تشاد, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

بعد هجوم لـ"الدعم السريع".. فرار 40 ألف سوداني من شمالي دارفور إلى تشاد

02:19 GMT 19.10.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمدينة الكفرة الليبية تستقبل أعداد كبيرة من النازحين من السودان
مدينة الكفرة الليبية تستقبل أعداد كبيرة من النازحين من السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، فرار حوالي 40 ألف سوداني من شمال دارفور إلى تشاد إثر هجمات عنيفة نفذتها قوات الدعم السريع على 13 قرية في الجزء الشمالي الغربي للولاية.
ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، مساء أمس الجمعة، عن عضو هيئة شورى قبيلة الزغاوة، آدم مزة، أن نحو 40 ألف شخص فروا إلى الحدود مع تشاد بعد حرق قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها لحوالي 33 قرية واقعة بمحلية كتم، ضمن قضاء ولاية شمال دارفور.
أطفال سودانيون يعانون من سوء التغذية يتلقون العلاج في عيادة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مخيم ميتشي، تشاد، بالقرب من الحدود السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
الشتاء يهدد حياة مئات آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد
1 أكتوبر, 16:33 GMT
وأكد أدم مزة أن الجزء الأكبر من النازحين السودانيين وصلوا إلى بلدة "الطينة"، الواقعة على الحدود مع دولة تشاد، لافتا إلى أنهم في وضع إنساني بالغ التعقيد لإنعدام المعونات الإنسانية.
وأفاد بأن الفارين السودانيين يعيشون في العراء وبدون مأوى، مؤكدا قيامه باتصالات مع حكومة إقليم دارفور والحكومة السودانية ومنظمات دولية وإقليمية طالبوا من خلالها بضرورة التحرك العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت حكومة السودان عن قلقها بشأن معاناة اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، خاصة في منطقة أدري، بسبب توقف المساعدات الإنسانية عنهم منذ 3 أشهر.
وطالبت الحكومة السودانية الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة والمجتمع الدولي بإدانة والاستهداف الممنهج للمدنيين العزل والمؤسسات الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وفق "أ ش أ".
ويواجه أكثر من مليون شخص العديد من الأزمات، منها الجنب الصحي، إذ أشارت تقارير عددة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في المخيمات، في ظل نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية.
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
إلى متى تستمر مأساة النازحين وتدهور الأوضاع الإنسانية في السودان...صور
15 يوليو, 18:03 GMT
وتستقبل تشاد عشرات آلاف النازحين من الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى 410 آلاف لاجئ من السودان انتقلوا إليها بعد اندلاع النزاع في دارفور، عام 2003، والذي امتد لعقدين، فيما لجأ الآلاف في الوقت الراهن إلى الدولة الجارة.
وتشير توقعات المنظمات الأممية إلى احتمالية ارتفاع أعداد النازحين من السودان باتجاه تشاد الفترة المقبلة، في ظل استمرار النزاع.
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