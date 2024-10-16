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السودان... رفض شعبي لإعلان "الدعم السريع" إنشاء "إمارة" جديدة
السودان... رفض شعبي لإعلان "الدعم السريع" إنشاء "إمارة" جديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادات أهلية وناشطون من قبيلة الفور بولاية وسط دارفور السودانية، رفضهم لما أعلنته قوات الدعم السريع بإنشاء "إمارة" جديدة لمجموعة عربية وافدة من دولة... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T15:11+0000
2024-10-16T15:11+0000
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ونقل موقع "سودان تربيون" عن القيادات الشعبية السودانية تحذيرهم من الخطوة التي اتخذتها قوات الدعم السريع، وإحداث تغيير ديموغرافي وتمكين مجموعات بديلة على حساب السكان الأصليين.جاء ذلك بعدما نشرت منصات تابعة لقوات الدعم السريع مقطع فيديو لاحتفال أقامته مجموعة "أولاد بركة ومبارك" بمناسبة تأسيس الإمارة، وخاطب قائد قطاع وسط دارفور في قوات الدعم السريع، العميد محمد آدم بنجوز، الحضور.ووصف أحد القيادات الأهلية البارزة في قبيلة الفور بولاية وسط دارفور، تلك الخطوة بأنها احتلال من قبل القبائل العربية لأراضي الفور التاريخية بدعم وحماية من قيادة قوات الدعم السريع، التي قال إنها تسعى جاهدة لتمكين المجموعات المساندة لها.من جانبه، شدد عباس عبد الكبير، الناشط حقوقي بولاية وسط دارفور، على أن إنشاء مؤتمر تأسيسي لفرع أولاد بركة ومبارك بالولاية هو جزء من سلسلة التغيير الديموغرافي المستمر منذ وقت طويل بولاية وسط دارفور وعموم إقليم دارفور.وأشار إلى أن قوات الدعم السريع والقبائل العربية المتحالفة معها، متى ما سيطرت على منطقة جديدة، تعمل على خلق إدارات أهلية موازية داخل أراضي وحواكير القبائل الأصلية، وبسلطات أعلى من الإدارة الأهلية التاريخية الموجودة في المنطقة.واتهم الناشط السوداني قوات الدعم السريع بفرض قيود صارمة على تحركات الإدارات الأهلية غير الموالية لها بوسط دارفور، وقمعها واحتقارها، ومنعها من التحدث عن الجرائم التي تُنفّذ، بما في ذلك احتلال الأراضي ومنحها لمجموعات جديدة.يُذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، وقّع ممثلون عن قبائل الرزيقات والسلامات والفلاتة بولاية وسط دارفور على إعلان تأييد لقوات الدعم السريع، وتعهدوا بالقتال في صفوفها.وفي وقت سابق، تمكنت استخبارات القوات المسلحة السودانية، السبت الماضي، بالتعاون مع القوات المشتركة، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة كانت موجهة لقوات الدعم السريع.وحسبما أفادت صحيفة "السوداني"، تحتوي الشحنة على أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح متنوعة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الذخائر للأسلحة المتوسطة والثقيلة.وفقًا للتقارير الاستخبارية، "انطلقت الشحنة قبل أيام من مدينة بنغازي الليبية، وكانت محملة بواسطة 4 جرارات ضخمة، تم شحنها من قبل شخص ليبي يدعى محمود الشامي، الذي يشرف على هذه العمليات لمصلحة قوات الدعم السريع".و"كان من المقرر تسليم الشحنة لشخص ينتمي لقبيلة القرعان يدعى عبد الرحمن أردخي، الذي بدوره كان سيقوم بتسليمها لمحمد بخيت دوديه، وهو متمرد من قبيلة المحاميد".
https://sarabic.ae/20241015/بصور-الأقمار-الصناعية-السودان-ينفي-استهداف-مقر-سفير-الإمارات-بالخرطوم-1093761473.html
https://sarabic.ae/20241009/قائد-الدعم-السريع-يتهم-مصر-بالمشاركة-في-الحرب-بالسودان-1093597833.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, الجيش السوداني

السودان... رفض شعبي لإعلان "الدعم السريع" إنشاء "إمارة" جديدة

15:11 GMT 16.10.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"سبوتنيك" ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع
سبوتنيك ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أعلنت قيادات أهلية وناشطون من قبيلة الفور بولاية وسط دارفور السودانية، رفضهم لما أعلنته قوات الدعم السريع بإنشاء "إمارة" جديدة لمجموعة عربية وافدة من دولة أفريقيا الوسطى.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن القيادات الشعبية السودانية تحذيرهم من الخطوة التي اتخذتها قوات الدعم السريع، وإحداث تغيير ديموغرافي وتمكين مجموعات بديلة على حساب السكان الأصليين.
جاء ذلك بعدما نشرت منصات تابعة لقوات الدعم السريع مقطع فيديو لاحتفال أقامته مجموعة "أولاد بركة ومبارك" بمناسبة تأسيس الإمارة، وخاطب قائد قطاع وسط دارفور في قوات الدعم السريع، العميد محمد آدم بنجوز، الحضور.
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أمس, 06:11 GMT
ووصف أحد القيادات الأهلية البارزة في قبيلة الفور بولاية وسط دارفور، تلك الخطوة بأنها احتلال من قبل القبائل العربية لأراضي الفور التاريخية بدعم وحماية من قيادة قوات الدعم السريع، التي قال إنها تسعى جاهدة لتمكين المجموعات المساندة لها.
من جانبه، شدد عباس عبد الكبير، الناشط حقوقي بولاية وسط دارفور، على أن إنشاء مؤتمر تأسيسي لفرع أولاد بركة ومبارك بالولاية هو جزء من سلسلة التغيير الديموغرافي المستمر منذ وقت طويل بولاية وسط دارفور وعموم إقليم دارفور.
وأشار إلى أن قوات الدعم السريع والقبائل العربية المتحالفة معها، متى ما سيطرت على منطقة جديدة، تعمل على خلق إدارات أهلية موازية داخل أراضي وحواكير القبائل الأصلية، وبسلطات أعلى من الإدارة الأهلية التاريخية الموجودة في المنطقة.
واتهم الناشط السوداني قوات الدعم السريع بفرض قيود صارمة على تحركات الإدارات الأهلية غير الموالية لها بوسط دارفور، وقمعها واحتقارها، ومنعها من التحدث عن الجرائم التي تُنفّذ، بما في ذلك احتلال الأراضي ومنحها لمجموعات جديدة.
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9 أكتوبر, 20:56 GMT
يُذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، وقّع ممثلون عن قبائل الرزيقات والسلامات والفلاتة بولاية وسط دارفور على إعلان تأييد لقوات الدعم السريع، وتعهدوا بالقتال في صفوفها.
وفي وقت سابق، تمكنت استخبارات القوات المسلحة السودانية، السبت الماضي، بالتعاون مع القوات المشتركة، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة كانت موجهة لقوات الدعم السريع.
وحسبما أفادت صحيفة "السوداني"، تحتوي الشحنة على أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح متنوعة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الذخائر للأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وفقًا للتقارير الاستخبارية، "انطلقت الشحنة قبل أيام من مدينة بنغازي الليبية، وكانت محملة بواسطة 4 جرارات ضخمة، تم شحنها من قبل شخص ليبي يدعى محمود الشامي، الذي يشرف على هذه العمليات لمصلحة قوات الدعم السريع".
و"كان من المقرر تسليم الشحنة لشخص ينتمي لقبيلة القرعان يدعى عبد الرحمن أردخي، الذي بدوره كان سيقوم بتسليمها لمحمد بخيت دوديه، وهو متمرد من قبيلة المحاميد".
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