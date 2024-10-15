https://sarabic.ae/20241015/بصور-الأقمار-الصناعية-السودان-ينفي-استهداف-مقر-سفير-الإمارات-بالخرطوم-1093761473.html

بصور الأقمار الصناعية.. السودان ينفي استهداف مقر سفير الإمارات بالخرطوم

بصور الأقمار الصناعية.. السودان ينفي استهداف مقر سفير الإمارات بالخرطوم

سبوتنيك عربي

عرضت الحكومة السودانية، أمس الاثنين، صورا حديثة تم التقاطها بالأقمار الصناعية تظهر عدم تعرض مقر السفير الإماراتي بالخرطوم، لأي قصف جوي، بحسب قولها. 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T06:11+0000

2024-10-15T06:11+0000

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جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية حسين عوض، بالسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في بورتسودان، يوم أمس الاثنين، حسبما ذكر موقع "السوداني"، الذي أوضح أنه "تم عرض صور حديثة تظهر سلامة مقر السفير الإماراتي".وبحسب الموقع، فإن الصور، التي عرضها عوض، تشير إلى أن "ما تم تداوله حول قصف مقر السفير الإماراتي ليس إلا مزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن طيران الجيش السوداني لم يستهدفه".وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة جراهام عبد القادر، قال حسين عوض، إن "سفارة الإمارات هي المقر الدبلوماسي الوحيد، الذي لم يتعرض لتخريب أو سرقة من مليشيا الدعم السريع".وبحسب ما جاء في تصريحاته، فقد ادعى عوض أن "الإمارات تدعم قوات الدعم السريع وأن ما تم تداوله حول استهداف مقر سفيرها هدفه التغطية على دورها ونشر ما وصفه بالتضليل حول هذا الأمر"، مضيفًا: "لدينا أدلة قوية تبين أن الإمارات أرسلت عددا كبيرا من شحنات الأسلحة إلى دارفور، تحت غطاء المظلة الإنسانية".وأكد وزير الخارجية السوداني "سعي الخرطوم للتوصل إلى سلام عادل وفقا للشروط، التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات جدة بشأن حل الأزمة السودانية".وفي وقت سابق، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، عدم تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما، وقالت الخارجية الإماراتية، إنها دعت "منذ بداية الصراع في السودان، إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي"، مشيرة إلى أنها دعمت "باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة في السودان".

https://sarabic.ae/20241008/السودان-يقول-إن-هناك-دولا-تحالفت-مع-الشيطان-ضده-ويؤكد-مجددا-عدم-استهداف-سفارة-الإمارات-1093540556.html

https://sarabic.ae/20230813/الإمارات-تنفي-تزويد-طرفي-النزاع-في-السودان-بالأسلحة-والذخيرة-1080031483.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني