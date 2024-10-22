https://sarabic.ae/20241022/قوات-الدعم-السريع-تعلن-العثور-على-الصندوق-الأسود-للطائرة-إليوشن--76-التي-سقطت-في-السودان-1094039424.html
"قوات الدعم السريع" تعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة "إليوشن- 76" التي سقطت في السودان
"قوات الدعم السريع" تعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة "إليوشن- 76" التي سقطت في السودان
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، العثور على "الصندوقين الأسودين" لطائرة الشحن "إليوشن-76" التي تم إسقاطها، وبعد فك التشفير، ستعلن بياناتهما... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T14:02+0000
2024-10-22T14:02+0000
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وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا تابيك، لوكالة "سبوتنيك": "لقد استلمنا الصندوقين الأسودين وسنستخرج كل المعلومات عن الطائرة ومن أي مطار أقلعت ومن أين وصلت وجميع المحركات والعمليات".وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع أن قوات الدعم السريع ستقوم بتحرير البيانات من "الصناديق السوداء" بعد فك التشفير، الأمر الذي يتطلب إجراءات فنية والاتصال بالخبراء.وقالت السفارة الروسية في السودان لوكالة "سبوتنيك": "إنها تتحقق من تقارير السلطات السودانية بشأن تحطم طائرة نقل في غرب السودان، يُزعم أن طاقمها روس".وبحسب معلومات واردة لموقع "أخبار السودان"، فإن طائرة الشحن التي سقطت أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفرادها.مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": أعداد النازحين السودانيين في تزايد مستمر وهذا ما يقلقناالحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": عودة السودان للاتحاد الأفريقي خطوة ذكية في طريق وقف الحرب والسلام الشامل
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, سقوط طائرة, سقوط طائرة
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم, العالم العربي, سقوط طائرة, سقوط طائرة
"قوات الدعم السريع" تعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة "إليوشن- 76" التي سقطت في السودان
14:02 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 14:03 GMT 22.10.2024)
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، العثور على "الصندوقين الأسودين" لطائرة الشحن "إليوشن-76" التي تم إسقاطها، وبعد فك التشفير، ستعلن بياناتهما في مؤتمر صحفي.
وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا تابيك، لوكالة "سبوتنيك": "لقد استلمنا الصندوقين الأسودين وسنستخرج كل المعلومات عن الطائرة ومن أي مطار أقلعت ومن أين وصلت وجميع المحركات والعمليات".
وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع أن قوات الدعم السريع ستقوم بتحرير البيانات من "الصناديق السوداء" بعد فك التشفير، الأمر الذي يتطلب إجراءات فنية والاتصال بالخبراء.
وكانت قوات الدعم السريع قالت إنها أسقطت طائرة شحن سودانية من طراز "إليوشن-76" في إقليم شمال دارفور، ويزعم أن طاقمها، حسب قولهم، يضم مواطنين روس. وفي اللقطات المأخوذة من موقع التحطم، تم العثور على وثيقة صادرة عن مطار قرغيزستان.
وقالت السفارة الروسية في السودان لوكالة "سبوتنيك": "إنها تتحقق من تقارير السلطات السودانية
بشأن تحطم طائرة نقل في غرب السودان، يُزعم أن طاقمها روس".
وبحسب معلومات واردة لموقع "أخبار السودان"، فإن طائرة الشحن التي سقطت أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفرادها.