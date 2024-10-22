مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": أعداد النازحين السودانيين في تزايد مستمر وهذا ما يقلقنا

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"لم يعد على قيد الحياة"... عملية بطولية تحمل مفاجأة للعراقيين
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
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خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
16:03 GMT
58 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
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مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
08:31 GMT
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خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": أعداد النازحين السودانيين في تزايد مستمر وهذا ما يقلقنا
مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": أعداد النازحين السودانيين في تزايد مستمر وهذا ما يقلقنا
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الـ"يونيسف" عن تخصيص مبلغ مليون جنيه إسترليني لتعزيز الاستجابة الإنسانية للعائلات السودانية النازحة والمجتمعات الليبية الأكثر احتياجا في منطقة... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
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يهدف هذا الدعم إلى تحسين الوصول إلى خدمات حماية الطفل الأساسية وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في حالات الطوارئ.كما سيسهم في تقديم خدمات منقذة للحياة للعائلات السودانية، بما في ذلك الأطفال، في ظل النزوح والصراع المستمر، مع دعم المجتمعات المحلية التي تواجه ضغوطًا متزايدة على الموارد المحدودة.سيمكّن المشروع الـ"يونيسف" من تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي وحماية الطفل، بالإضافة إلى تحسين مرافق المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية الحيوية وتوزيع أدوات النظافة الشخصية.وأوضح سليمان في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن حملة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية انطلقت، أمس الاثنين، بالتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جمعية الهلال الأحمر في الكفرة، المجلس البلدي، وجهاز الهجرة غير الشرعية.وأضاف أن الحملة شهدت استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، حيث تم تسجيلهم، وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم، ومن ثم توزيع المعونات بعد حصولهم على بطاقات تعريفية.وأشار إلى أن الحملة مستمرة حتى نفاد المعونات، والتي تقدر بنحو 5000 حصة، كما قدم المجلس البلدي مساعدات إضافية لدعم هؤلاء اللاجئين، مؤكدًا أن جميع المخيمات في المدينة ستستفيد من هذه المساعدات.
https://sarabic.ae/20240929/الحكومة-الليبية-تناقش-حلولا-استراتيجية-لملف-النازحين-السودانيين-والتحديات-المرتبطة-بالهجرة-1093242826.html
https://sarabic.ae/20241015/تقرير-عدد-اللاجئين-السودانيين-في-ليبيا-يتخطى-100-ألف-1093759129.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": أعداد النازحين السودانيين في تزايد مستمر وهذا ما يقلقنا

11:41 GMT 22.10.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالسودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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أعلنت منظمة الـ"يونيسف" عن تخصيص مبلغ مليون جنيه إسترليني لتعزيز الاستجابة الإنسانية للعائلات السودانية النازحة والمجتمعات الليبية الأكثر احتياجا في منطقة الكفرة.
يهدف هذا الدعم إلى تحسين الوصول إلى خدمات حماية الطفل الأساسية وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في حالات الطوارئ.
كما سيسهم في تقديم خدمات منقذة للحياة للعائلات السودانية، بما في ذلك الأطفال، في ظل النزوح والصراع المستمر، مع دعم المجتمعات المحلية التي تواجه ضغوطًا متزايدة على الموارد المحدودة.
الحكومة الليبية تجتمع لمناقشة حلول استراتيجية لملف النازحين السودانيين والتحديات المرتبطة بالهجرة، 29 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
الحكومة الليبية تناقش حلولا استراتيجية لملف النازحين السودانيين والتحديات المرتبطة بالهجرة
29 سبتمبر, 14:55 GMT
سيمكّن المشروع الـ"يونيسف" من تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي وحماية الطفل، بالإضافة إلى تحسين مرافق المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية الحيوية وتوزيع أدوات النظافة الشخصية.
في هذا الإطار، أفاد عبد الله سليمان المتحدث الرسمي لبلدية الكفرة بأن أعداد اللاجئين السودانيين المتجهين نحو مدينة الكفرة تشهد تزايدًا مستمرًا، حيث يصل آلاف اللاجئين إلى المدينة يوميا، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعتبر تقديرية.
وأوضح سليمان في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن حملة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية انطلقت، أمس الاثنين، بالتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جمعية الهلال الأحمر في الكفرة، المجلس البلدي، وجهاز الهجرة غير الشرعية.
مدينة الكفرة الليبية تستقبل أعداد كبيرة من النازحين من السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
تقرير: عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا يتخطى 100 ألف شخص
15 أكتوبر, 01:21 GMT
وأضاف أن الحملة شهدت استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، حيث تم تسجيلهم، وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم، ومن ثم توزيع المعونات بعد حصولهم على بطاقات تعريفية.
وأشار إلى أن الحملة مستمرة حتى نفاد المعونات، والتي تقدر بنحو 5000 حصة، كما قدم المجلس البلدي مساعدات إضافية لدعم هؤلاء اللاجئين، مؤكدًا أن جميع المخيمات في المدينة ستستفيد من هذه المساعدات.
وأعرب سليمان عن قلقه مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، مشددًا على الحاجة إلى مزيد من الدعم من المنظمات الدولية والحكومة الليبية لحماية اللاجئين من البرد القارس.
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