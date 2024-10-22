https://sarabic.ae/20241022/مسؤول-ليبي-لـسبوتنيك-أعداد-النازحين-السودانيين-في-تزايد-مستمر-وهذا-ما-يقلقنا-1094033357.html

مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": أعداد النازحين السودانيين في تزايد مستمر وهذا ما يقلقنا

مسؤول ليبي لـ"سبوتنيك": أعداد النازحين السودانيين في تزايد مستمر وهذا ما يقلقنا

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الـ"يونيسف" عن تخصيص مبلغ مليون جنيه إسترليني لتعزيز الاستجابة الإنسانية للعائلات السودانية النازحة والمجتمعات الليبية الأكثر احتياجا في منطقة... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T11:41+0000

2024-10-22T11:41+0000

2024-10-22T11:41+0000

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يهدف هذا الدعم إلى تحسين الوصول إلى خدمات حماية الطفل الأساسية وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في حالات الطوارئ.كما سيسهم في تقديم خدمات منقذة للحياة للعائلات السودانية، بما في ذلك الأطفال، في ظل النزوح والصراع المستمر، مع دعم المجتمعات المحلية التي تواجه ضغوطًا متزايدة على الموارد المحدودة.سيمكّن المشروع الـ"يونيسف" من تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي وحماية الطفل، بالإضافة إلى تحسين مرافق المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية الحيوية وتوزيع أدوات النظافة الشخصية.وأوضح سليمان في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن حملة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية انطلقت، أمس الاثنين، بالتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جمعية الهلال الأحمر في الكفرة، المجلس البلدي، وجهاز الهجرة غير الشرعية.وأضاف أن الحملة شهدت استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، حيث تم تسجيلهم، وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم، ومن ثم توزيع المعونات بعد حصولهم على بطاقات تعريفية.وأشار إلى أن الحملة مستمرة حتى نفاد المعونات، والتي تقدر بنحو 5000 حصة، كما قدم المجلس البلدي مساعدات إضافية لدعم هؤلاء اللاجئين، مؤكدًا أن جميع المخيمات في المدينة ستستفيد من هذه المساعدات.

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