تقرير: عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا يتخطى 100 ألف

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مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
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المقهى الثقافي
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قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
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29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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16:03 GMT
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تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:33 GMT
30 د
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مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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الإنسان والثقافة
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خبير: أمريكا تخادع بالحلول الدبلوماسية بينما تمد إسرائيل بكل ما يلزم من أدوات القتل والتدمير
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مساحة حرة
هل تغير هجمات حزب الله حسابات إسرائيل
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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https://sarabic.ae/20241015/تقرير-عدد-اللاجئين-السودانيين-في-ليبيا-يتخطى-100-ألف-1093759129.html
تقرير: عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا يتخطى 100 ألف
تقرير: عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا يتخطى 100 ألف
سبوتنيك عربي
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع أعداد اللاجئين السودانيين الذين وصلوا ليبيا منذ اندلاع الحرب في السودان إلى 100 ألف لاجئ على الأقل. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T01:21+0000
2024-10-15T01:21+0000
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وذكرت بوابة الوسط، مساء أمي الاثنين، أن أغلبية اللاجئين تتركز في مدينة الكفرة بالجنوب، موضحة أن حوالي 100 ألف لاجئ سوداني وصلوا ليبيا منذ شهر نيسان/أبريل العام 2023، بينهم 48 ألفا و751 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين.وأفادت السلطات المحلية الليبية بأن 65 ألف لاجئ سوداني وصلوا مدينة الكفرة جنوبي البلاد، حيث يصل ما بين 300 – 400 لاجئ سوداني يوميا إلى المدينة، ما يزيد الأعباء على الخدمات الأساسية بالمدينة ويفاقم من الأزمة الإنسانية بها.فيما أشارت المفوضية الأممية إلى صعوبة تحديد أعداد اللاجئين السودانيين الذين يصلون ليبيا بشكل كبير، بسبب طبيعة الدخول غير النظامية، وغياب أي بيانات تشاركها السلطات الليبية، إلى جانب الحدود البرية الشاسعة التي تربط بين السودان وليبيا وتشاد ومصر.ولفتت المفوضية إلى أن 95% من اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في ليبيا دخلوا البلاد عبر نقاط حدودية غير رسمية وهو ما يجعل من الصعب تسجيل الأعداد الدقيقة التي دخلت البلاد.يذكر أن مدينة الكفرة الليبية تعاني من تدفق آلاف اللاجئين من دولة السودان بعد أن أجبرتهم ويلات الحرب على الهجرة إلى ليبيا لتكون الكفرة هي الملاذ الآمن لهم.يأتي ذلك في ظل مخاوف من عدم استيعاب المدينة الصغيرة التي تقع جنوب شرقي ليبيا من ارتفاع أعداد اللاجئين الفارين من المدن القريبة من الحدود الليبية.وكانت الأمم المتحدة في ليبيا قد أطلقت خطة الاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا للعام 2024، والتي نسقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تقديم الدعم للجهود التي تقودها السلطات والمجتمع وضمان تقاسم المسؤولية مع دولة ليبيا والسلطات المحلية والسكان الليبيين.
https://sarabic.ae/20240723/محللون-الوضع-في-مدينة-الكفرة-الليبية-خطير-بسبب-زيادة-أعداد-اللاجئين-السودانيين-1091059691.html
https://sarabic.ae/20240617/مسؤول-ليبي-عدد-السودانيين-في-الكفرة-أصبح-يساوي-ثلث-سكان-المدينة-1089921237.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

تقرير: عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا يتخطى 100 ألف

01:21 GMT 15.10.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمدينة الكفرة الليبية تستقبل أعداد كبيرة من النازحين من السودان
مدينة الكفرة الليبية تستقبل أعداد كبيرة من النازحين من السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع أعداد اللاجئين السودانيين الذين وصلوا ليبيا منذ اندلاع الحرب في السودان إلى 100 ألف لاجئ على الأقل.
وذكرت بوابة الوسط، مساء أمي الاثنين، أن أغلبية اللاجئين تتركز في مدينة الكفرة بالجنوب، موضحة أن حوالي 100 ألف لاجئ سوداني وصلوا ليبيا منذ شهر نيسان/أبريل العام 2023، بينهم 48 ألفا و751 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين.
سبوتنيك ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
محللون: الوضع في مدينة الكفرة الليبية خطير بسبب زيادة أعداد اللاجئين السودانيين
23 يوليو, 13:04 GMT
وأفادت السلطات المحلية الليبية بأن 65 ألف لاجئ سوداني وصلوا مدينة الكفرة جنوبي البلاد، حيث يصل ما بين 300 – 400 لاجئ سوداني يوميا إلى المدينة، ما يزيد الأعباء على الخدمات الأساسية بالمدينة ويفاقم من الأزمة الإنسانية بها.
فيما أشارت المفوضية الأممية إلى صعوبة تحديد أعداد اللاجئين السودانيين الذين يصلون ليبيا بشكل كبير، بسبب طبيعة الدخول غير النظامية، وغياب أي بيانات تشاركها السلطات الليبية، إلى جانب الحدود البرية الشاسعة التي تربط بين السودان وليبيا وتشاد ومصر.
ولفتت المفوضية إلى أن 95% من اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في ليبيا دخلوا البلاد عبر نقاط حدودية غير رسمية وهو ما يجعل من الصعب تسجيل الأعداد الدقيقة التي دخلت البلاد.
يذكر أن مدينة الكفرة الليبية تعاني من تدفق آلاف اللاجئين من دولة السودان بعد أن أجبرتهم ويلات الحرب على الهجرة إلى ليبيا لتكون الكفرة هي الملاذ الآمن لهم.
حالة الطوارئ بمدينة الكفرة في ابريل الماضي بعد وصول أكثر من 40 ألف لاجئ سوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
مسؤول ليبي: عدد السودانيين في الكفرة أصبح يساوي ثلث سكان المدينة
17 يونيو, 06:23 GMT
يأتي ذلك في ظل مخاوف من عدم استيعاب المدينة الصغيرة التي تقع جنوب شرقي ليبيا من ارتفاع أعداد اللاجئين الفارين من المدن القريبة من الحدود الليبية.
وكانت الأمم المتحدة في ليبيا قد أطلقت خطة الاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا للعام 2024، والتي نسقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تقديم الدعم للجهود التي تقودها السلطات والمجتمع وضمان تقاسم المسؤولية مع دولة ليبيا والسلطات المحلية والسكان الليبيين.
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