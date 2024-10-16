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الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": عودة السودان للاتحاد الأفريقي خطوة ذكية في طريق وقف الحرب والسلام الشامل
الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": عودة السودان للاتحاد الأفريقي خطوة ذكية في طريق وقف الحرب والسلام الشامل
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، بأن نجاح الإتحاد الإفريقي في حل أزمة السودان يكمن في عودة السودان إلى عضويته الكاملة في الاتحاد. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T19:03+0000
2024-10-16T19:03+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن أفريقيا هي الحاضنة وهي البيئة التي تحيط بالسودان وتتضمنه وتتقاسم معه الثقافة والتاريخ، وشاركته النضال من أجل التحرر والتنمية والتطور، وكان السودان مُؤسسٱ وظل عضوٱ في منظمة الوحدة الأفريقية ثم الاتحاد الأفريقي وفي عدد من منظماتها، كما أسهم السودان في حل الكثير من أزمات أفريقيا ودولها وكذا أسهمت أفريقيا في معالجة أزماته.وقال مصطفى: "وفقٱ لتخصصي في الإدارة الإستراتيجية، أعلم يقينٱ بل أعتقد أنه لا يمكنك التوسط بين طرفين لا تربطك بهم علاقات عضوية ودية، وبالتالي فإن توسط الاتحاد الأفريقي بين طرفي القتال في ظل تجميد عضوية السودان محكوم عليه بالفشل".وأوضح رئيس الحركة الشعبية: "أن رفع تجميد عضوية السودان يعني التزامه بمواثيق الإتحاد ويعني إحترام السودان للوساطة والالتزام بالتعاطي معها، وفي ذات الوقت تُلزم مواثيق الإتحاد كل الدول الأعضاء بالحياد وعدم التدخل في الشأن الداخلي للسودان، إلا إيجابٱ وفي إطار محاولات الحل السلمي للأزمة".وأشار مصطفى إلى أن عودة السودان للاتحاد تعني الخطوة الذكية في الطريق إلى إستراتيجية الحل الشامل للأزمة السودانية.كان مجلس السلم والأمن الأفريقي، قد دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لإعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد في العاصمة الإدارية المؤقتة بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، مقر الحكومة السودانية الحالي.ورحب المجلس باستعداد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبدالفتاح البرهان لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، بحسب "صحف سودانية".وأكد المجلس، في بيان له في التاسع من أكتوبر/تشرين أول الحالي على الحاجة إلى المزيد من التواصل بين الاتحاد الأفريقي والسلطات السودانية وأصحاب المصلحة، بشأن تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الإفريقي وأعرب عن تطلعه إلى إجراء مناقشات غير رسمية بين المجلس وممثلي حكومة جمهورية السودان.كما حث البيان الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقيات التي توصل لها طرفا الحرب في إعلان جدة والمتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من المنازل والمباني المدنية.وكان الجيش السوداني قد أعلن، اليوم الأربعاء، نجاح قواته في استعادة السيطرة على منطقة جريوة بولاية النيل الأزرق، التي كانت خاضعة لقوات الدعم السريع، ليحكم الجيش بذلك سيطرته على الولاية بالكامل.وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، "العثور على أسلحة وذخائر ومستلزمات طبية إماراتية المنشأ والتصدير"، وذلك في منطقة جبل موية، بعد تحريره من قبضة قوات الدعم السريع، مطلع الأسبوع الجاري، بحسب قوله.وأشار الجيش السوداني، في بيان له، إلى أنه "في كل يوم تتكشف خيوط المؤامرة وأبعادها من جديد"، مضيفًا أن "ديباجة صناديق الذخائر والأسلحة والأدوية أدلة دامغة توضح بجلاء تورط دولة الإمارات العربية في دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية"، على حد قوله.وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة.
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https://sarabic.ae/20241012/السودان-المخابرات-العسكرية-تضبط-شحنة-أسلحة-ضخمة-قادمة-من-دولة-عربية-1093672262.html
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حصري, الأخبار, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري, الأخبار, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": عودة السودان للاتحاد الأفريقي خطوة ذكية في طريق وقف الحرب والسلام الشامل

19:03 GMT 16.10.2024
© AP Photo / Nasser Nasserمسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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صرح الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، بأن نجاح الإتحاد الإفريقي في حل أزمة السودان يكمن في عودة السودان إلى عضويته الكاملة في الاتحاد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن أفريقيا هي الحاضنة وهي البيئة التي تحيط بالسودان وتتضمنه وتتقاسم معه الثقافة والتاريخ، وشاركته النضال من أجل التحرر والتنمية والتطور، وكان السودان مُؤسسٱ وظل عضوٱ في منظمة الوحدة الأفريقية ثم الاتحاد الأفريقي وفي عدد من منظماتها، كما أسهم السودان في حل الكثير من أزمات أفريقيا ودولها وكذا أسهمت أفريقيا في معالجة أزماته.
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وقال مصطفى: "وفقٱ لتخصصي في الإدارة الإستراتيجية، أعلم يقينٱ بل أعتقد أنه لا يمكنك التوسط بين طرفين لا تربطك بهم علاقات عضوية ودية، وبالتالي فإن توسط الاتحاد الأفريقي بين طرفي القتال في ظل تجميد عضوية السودان محكوم عليه بالفشل".
وأوضح رئيس الحركة الشعبية: "أن رفع تجميد عضوية السودان يعني التزامه بمواثيق الإتحاد ويعني إحترام السودان للوساطة والالتزام بالتعاطي معها، وفي ذات الوقت تُلزم مواثيق الإتحاد كل الدول الأعضاء بالحياد وعدم التدخل في الشأن الداخلي للسودان، إلا إيجابٱ وفي إطار محاولات الحل السلمي للأزمة".
وأشار مصطفى إلى أن عودة السودان للاتحاد تعني الخطوة الذكية في الطريق إلى إستراتيجية الحل الشامل للأزمة السودانية.
كان مجلس السلم والأمن الأفريقي، قد دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لإعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد في العاصمة الإدارية المؤقتة بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، مقر الحكومة السودانية الحالي.
ورحب المجلس باستعداد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبدالفتاح البرهان لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، بحسب "صحف سودانية".
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وأكد المجلس، في بيان له في التاسع من أكتوبر/تشرين أول الحالي على الحاجة إلى المزيد من التواصل بين الاتحاد الأفريقي والسلطات السودانية وأصحاب المصلحة، بشأن تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الإفريقي وأعرب عن تطلعه إلى إجراء مناقشات غير رسمية بين المجلس وممثلي حكومة جمهورية السودان.
كما حث البيان الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاقيات التي توصل لها طرفا الحرب في إعلان جدة والمتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من المنازل والمباني المدنية.
وكان الجيش السوداني قد أعلن، اليوم الأربعاء، نجاح قواته في استعادة السيطرة على منطقة جريوة بولاية النيل الأزرق، التي كانت خاضعة لقوات الدعم السريع، ليحكم الجيش بذلك سيطرته على الولاية بالكامل.
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وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، "العثور على أسلحة وذخائر ومستلزمات طبية إماراتية المنشأ والتصدير"، وذلك في منطقة جبل موية، بعد تحريره من قبضة قوات الدعم السريع، مطلع الأسبوع الجاري، بحسب قوله.
وأشار الجيش السوداني، في بيان له، إلى أنه "في كل يوم تتكشف خيوط المؤامرة وأبعادها من جديد"، مضيفًا أن "ديباجة صناديق الذخائر والأسلحة والأدوية أدلة دامغة توضح بجلاء تورط دولة الإمارات العربية في دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية"، على حد قوله.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة.
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