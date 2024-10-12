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السودان... المخابرات العسكرية تضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من دولة عربية
السودان... المخابرات العسكرية تضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من دولة عربية
سبوتنيك عربي
تمكنت استخبارات القوات المسلحة السودانية، بالتعاون مع القوات المشتركة، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة كانت موجهة لقوات الدعم السريع. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T09:21+0000
2024-10-12T09:21+0000
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وحسبما أفادت صحيفة "السوداني"، تحتوي الشحنة على أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح متنوعة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الذخائر للأسلحة المتوسطة والثقيلة.وفقًا للتقارير الاستخبارية، انطلقت الشحنة قبل أيام من مدينة بنغازي الليبية، وكانت محملة بواسطة 4 جرارات ضخمة، تم شحنها من قبل شخص ليبي يدعى محمود الشامي، الذي يشرف على هذه العمليات لمصلحة قوات الدعم السريع.وكان من المقرر تسليم الشحنة لشخص ينتمي لقبيلة القرعان يدعى عبد الرحمن أردخي، الذي بدوره كان سيقوم بتسليمها لمحمد بخيت دوديه، وهو متمرد من قبيلة المحاميد.وكان من المفترض أن يتم نقل الشحنة إلى شخص من قبيلة التاما يدعى منصور آدم أبو دكو، يقيم في مدينة أدري التشادية.ولإخفاء طبيعة الشحنة، تم الترتيب لوضع شعارات مزيفة لمنظمات دولية تعمل في مجال الإغاثة على الجرارات، بهدف تسهيل دخولها إلى السودان تحت ستار المساعدات الإنسانية.لكن المعلومات وصلت إلى الاستخبارات العسكرية السودانية التي نجحت في تنفيذ كمين محكم، مما أدى إلى ضبط الشحنة بالكامل.وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20241012/الدعم-السريع-تزعم-وجود-أسرى-من-الجنود-المصريين-لديها-وتحذر-القاهرة-1093668680.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم

السودان... المخابرات العسكرية تضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من دولة عربية

09:21 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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تمكنت استخبارات القوات المسلحة السودانية، بالتعاون مع القوات المشتركة، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة كانت موجهة لقوات الدعم السريع.
وحسبما أفادت صحيفة "السوداني"، تحتوي الشحنة على أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح متنوعة، بالإضافة إلى كميات هائلة من الذخائر للأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وفقًا للتقارير الاستخبارية، انطلقت الشحنة قبل أيام من مدينة بنغازي الليبية، وكانت محملة بواسطة 4 جرارات ضخمة، تم شحنها من قبل شخص ليبي يدعى محمود الشامي، الذي يشرف على هذه العمليات لمصلحة قوات الدعم السريع.
وكان من المقرر تسليم الشحنة لشخص ينتمي لقبيلة القرعان يدعى عبد الرحمن أردخي، الذي بدوره كان سيقوم بتسليمها لمحمد بخيت دوديه، وهو متمرد من قبيلة المحاميد.
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
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05:51 GMT
وكان من المفترض أن يتم نقل الشحنة إلى شخص من قبيلة التاما يدعى منصور آدم أبو دكو، يقيم في مدينة أدري التشادية.
ولإخفاء طبيعة الشحنة، تم الترتيب لوضع شعارات مزيفة لمنظمات دولية تعمل في مجال الإغاثة على الجرارات، بهدف تسهيل دخولها إلى السودان تحت ستار المساعدات الإنسانية.
لكن المعلومات وصلت إلى الاستخبارات العسكرية السودانية التي نجحت في تنفيذ كمين محكم، مما أدى إلى ضبط الشحنة بالكامل.
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
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