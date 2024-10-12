https://sarabic.ae/20241012/الدعم-السريع-تزعم-وجود-أسرى-من-الجنود-المصريين-لديها-وتحذر-القاهرة-1093668680.html

"الدعم السريع" تزعم وجود أسرى من الجنود المصريين لديها وتحذر القاهرة

"الدعم السريع" تزعم وجود أسرى من الجنود المصريين لديها وتحذر القاهرة

سبوتنيك عربي

زعمت قوات الدعم السريع السودانية، مساء الجمعة، أن ألقت القبض على جنود من الجيش المصري، قالت إنهم شاركوا في الحرب الدائرة حاليا في السودان لمساندة قوات الجيش... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T05:51+0000

2024-10-12T05:51+0000

2024-10-12T05:51+0000

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وأصدرت "الدعم السريع" بيانا مطولا قالت فيه إن لديها حاليا أسرى ممن وصفتهم بالـ"مرتزقة المصريين"، متهمة مصر بدعم الجيش السوداني بكل الإمكانيات العسكرية، وتسهيل دخول إمدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيرة.وزعم البيان أن مصر قدمت للجيش السوداني خلال شهر أغسطس/ آب الماض، 8 طائرات k8 وصلت القاعدة الجوية في بورتسودان، وأن القوات المصرية تشارك الآن في القتال، وآخرها في معركة جبل موية.وأضاف البيان: "ساهم الطيران المصري في قتل مئات المدنيين الأبرياء في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار، مليط، الكومة، نيالا، الضعين، وكذلك وفرت مصر للجيش إمدادات بقنابل 250 كيلو أمريكية الصنع كانت سبباً في تدمير المنازل والأسواق والمنشآت المدنية"، على حد وصف قوات الدعم.ولفت البيان إلى أن قوات الدعم السريع حذرت من قبل "الجانب المصري أكثر من مرة بالكف عن الدعم والتدخل في الشؤون السودانية واتخاذ مبدأ الحياد تجاه الأزمة السياسية في السودان وأطرافها، كذلك تدخل بعض الأشقاء من أجل حض الجانب المصري لوقف التدخل حيث تجلى الموقف المصري الداعم للجيش السوداني عسكرياً في محطات معلومة وشواهد مادية تعاملنا معها بدبلوماسية منذ تفجر الحرب الحالية في أبريل 2023".واختتم البيان بدعوة "جميع الدول الشقيقة والصديقة إلى التزام الحياد وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني واحترام خياراته في التغيير والسعي إلى شراكات مستديمة بعيداً عن الأجندات والمصالح العابرة".وفي وقت سابق، اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع".ونقل موقع "المشهد السوداني" عن حميدتي مقطع فيديو مسجل يوم الأربعاء الماضي، اتهم فيه مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس الماضي، المزاعم التي وردت على لسان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، حول اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن "هذه الادعاءات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".ودعت الخارجية المصرية "المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة، التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع"، مؤكدة على "التزام مصر بأمن واستقرار ووحدة السودان"، ومشددة على أنها "لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين في مواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".

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