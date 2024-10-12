"الدعم السريع" تزعم وجود أسرى من الجنود المصريين لديها وتحذر القاهرة
© AP Photo / Hussein Mallaجندي سوداني من قوات الدعم السريع
© AP Photo / Hussein Malla
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زعمت قوات الدعم السريع السودانية، مساء الجمعة، أن ألقت القبض على جنود من الجيش المصري، قالت إنهم شاركوا في الحرب الدائرة حاليا في السودان لمساندة قوات الجيش السوداني ضد قوات الدعم.
وأصدرت "الدعم السريع" بيانا مطولا قالت فيه إن لديها حاليا أسرى ممن وصفتهم بالـ"مرتزقة المصريين"، متهمة مصر بدعم الجيش السوداني بكل الإمكانيات العسكرية، وتسهيل دخول إمدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيرة.
وزعم البيان أن مصر قدمت للجيش السوداني خلال شهر أغسطس/ آب الماض، 8 طائرات k8 وصلت القاعدة الجوية في بورتسودان، وأن القوات المصرية تشارك الآن في القتال، وآخرها في معركة جبل موية.
ظلت قوات الدعم السريع، أكثر تحفظاً وصمتاً عن إبداء رأيها علانية إزاء كثير من المواقف المصرية المتصلة بالشأن السوداني منذ أوقات سابقة للحرب الحالية، وقطعاً لم يكن صمتنا إلا حرصاً منا على خصوصية العلاقة التي تربط شعبي البلدين، لكن (مصر الرسمية)، لم تعدّل موقفها المنحاز إلى المؤسسات… pic.twitter.com/4gnEhgnqoa— Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) October 11, 2024
وأضاف البيان: "ساهم الطيران المصري في قتل مئات المدنيين الأبرياء في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار، مليط، الكومة، نيالا، الضعين، وكذلك وفرت مصر للجيش إمدادات بقنابل 250 كيلو أمريكية الصنع كانت سبباً في تدمير المنازل والأسواق والمنشآت المدنية"، على حد وصف قوات الدعم.
ولفت البيان إلى أن قوات الدعم السريع حذرت من قبل "الجانب المصري أكثر من مرة بالكف عن الدعم والتدخل في الشؤون السودانية واتخاذ مبدأ الحياد تجاه الأزمة السياسية في السودان وأطرافها، كذلك تدخل بعض الأشقاء من أجل حض الجانب المصري لوقف التدخل حيث تجلى الموقف المصري الداعم للجيش السوداني عسكرياً في محطات معلومة وشواهد مادية تعاملنا معها بدبلوماسية منذ تفجر الحرب الحالية في أبريل 2023".
وتابع البيان: "نحذر الحكومة المصرية وأجهزتها من التمادي في التدخل السافر في الشؤون السودانية من خلال دعم الجيش المختطف من قبل الحركة الإسلامية (الأخوان المسلمين)"، مؤكدا أن الدعم السريع ليست ضد مصر كدولة أو شعب، لكننا "ضد سياسات حكومة وأجهزة مصر الرسمية التي تعبث بالمشهد السوداني بما يخدم مصالحها"، على حد زعمها.
واختتم البيان بدعوة "جميع الدول الشقيقة والصديقة إلى التزام الحياد وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني واحترام خياراته في التغيير والسعي إلى شراكات مستديمة بعيداً عن الأجندات والمصالح العابرة".
وفي وقت سابق، اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع".
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن حميدتي مقطع فيديو مسجل يوم الأربعاء الماضي، اتهم فيه مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس الماضي، المزاعم التي وردت على لسان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية، حول اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، أن "هذه الادعاءات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".
ودعت الخارجية المصرية "المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة، التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع"، مؤكدة على "التزام مصر بأمن واستقرار ووحدة السودان"، ومشددة على أنها "لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين في مواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".