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مصر تنفي اتهامات قائد قوات الدعم السريع بشأن مشاركة الطيران المصري في الحرب الدائرة بالسودان
مصر تنفي اتهامات قائد قوات الدعم السريع بشأن مشاركة الطيران المصري في الحرب الدائرة بالسودان
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، المزاعم التي وردت على لسان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، حول اشتراك الطيران المصري في المعارك... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T21:19+0000
2024-10-09T21:27+0000
مصر
أخبار السودان اليوم
الدعم
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وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن "هذه الادعاءات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين مالحرب الجارية بالسودان الشقيق".ودعت الخارجية المصرية "المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع"، مؤكدة على "التزام مصر بأمن واستقرار ووحدة السودان"، ومشددة على أنها "لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين في مواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".وفي وقت سابق، مساء أمس، اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع".واتهم حميدتي في مقطع فيديو مسجل، الأربعاء، اتهم فيه مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.وتابع حميدتي في كلمته:وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأربعاء، نجاح قواته في استعادة السيطرة على منطقة جريوة بولاية النيل الأزرق، التي كانت خاضعة لقوات الدعم السريع، ليحكم الجيش بذلك سيطرته على الولاية بالكامل.وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، "العثور على أسلحة وذخائر ومستلزمات طبية إماراتية المنشأ والتصدير"، وذلك في منطقة جبل موية، بعد تحريره من قبضة قوات الدعم السريع، مطلع الأسبوع الجاري، بحسب قوله.وأشار الجيش السوداني، في بيان له، إلى أنه "في كل يوم تتكشف خيوط المؤامرة وأبعادها من جديد"، مضيفًا أن "ديباجة صناديق الذخائر والأسلحة والأدوية أدلة دامغة توضح بجلاء تورط دولة الإمارات العربية في دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20241009/قائد-الدعم-السريع-يتهم-مصر-بالمشاركة-في-الحرب-بالسودان-1093597833.html
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مصر, أخبار السودان اليوم, الدعم
مصر, أخبار السودان اليوم, الدعم

مصر تنفي اتهامات قائد قوات الدعم السريع بشأن مشاركة الطيران المصري في الحرب الدائرة بالسودان

21:19 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 21:27 GMT 09.10.2024)
© AP Photoالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
نفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، المزاعم التي وردت على لسان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، حول اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة في السودان.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن "هذه الادعاءات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين مالحرب الجارية بالسودان الشقيق".
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
قائد "الدعم السريع" يتهم مصر بالمشاركة في الحرب بالسودان
20:56 GMT
ودعت الخارجية المصرية "المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع"، مؤكدة على "التزام مصر بأمن واستقرار ووحدة السودان"، ومشددة على أنها "لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين في مواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".
وفي وقت سابق، مساء أمس، اتهم قائد قوات الدعم السريع السودانية، مصر بالمشاركة في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين قواته والجيش السوداني، قائلا إن "الطيران الحربي المصري شارك في الضربات الجوية على قوات الدعم السريع".
واتهم حميدتي في مقطع فيديو مسجل، الأربعاء، اتهم فيه مصر بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.
وتابع حميدتي في كلمته:
"أوجه الشكر لأبطال معركة جبل موية الأبطال الذين استشهدوا غدروا وضربوا غدرا من قبل دولة مصر بالطيران المصري الغادر، وهذا يشبه ما حدث في معركة كرري"، وفق وصفه، وأضاف "لقد سكتنا كثيرا جدا، وقلنا يمكن يصحوا، لكنهم متمادين في المعركة".
وكان الجيش السوداني قد أعلن، الأربعاء، نجاح قواته في استعادة السيطرة على منطقة جريوة بولاية النيل الأزرق، التي كانت خاضعة لقوات الدعم السريع، ليحكم الجيش بذلك سيطرته على الولاية بالكامل.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، "العثور على أسلحة وذخائر ومستلزمات طبية إماراتية المنشأ والتصدير"، وذلك في منطقة جبل موية، بعد تحريره من قبضة قوات الدعم السريع، مطلع الأسبوع الجاري، بحسب قوله.
وأشار الجيش السوداني، في بيان له، إلى أنه "في كل يوم تتكشف خيوط المؤامرة وأبعادها من جديد"، مضيفًا أن "ديباجة صناديق الذخائر والأسلحة والأدوية أدلة دامغة توضح بجلاء تورط دولة الإمارات العربية في دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية"، على حد قوله.
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