https://sarabic.ae/20241028/ظاهرة-غريبة-تشهدها-صحراء-عربية-تنذر-بتحول-كبير----1094231431.html

ظاهرة غريبة تشهدها صحراء عربية "تنذر بتحول كبير"

ظاهرة غريبة تشهدها صحراء عربية "تنذر بتحول كبير"

سبوتنيك عربي

شهدت صحراء إحدى الدول العربية، أمطارا غزيرة أعادت الحياة إلى البحيرات والبرك، والتي أشاد بها السكان المحليون والسياح باعتبارها هدية من السماء. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T08:22+0000

2024-10-28T08:22+0000

2024-10-28T08:22+0000

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كان العام الماضي هو الأكثر جفافًا في المغرب منذ 80 عامًا، حيث انخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 48 في المئة، وفقًا لتقرير من المديرية العامة للأرصاد الجوية.لكن في هذا العام، أصبحت الكثبان الرملية الذهبية الجافة مليئة بالبرك والبحيرات المتجددة، في مدينة مرزوكة المغربية نتيجة للهطولات المطرية الغزيرة. حيث أصبحت الصحراء خضراء مرة أخرى، وحصلت الحيوانات على الطعام مرة أخرى، وعادت النباتات وأشجار النخيل إلى الحياة.تأتي الأمطار الغزيرة النادرة في الوقت الذي تكافح فيه المملكة المغربية الواقعة في شمال إفريقيا أسوأ جفاف لها، منذ ما يقرب من 40 عامًا، مما يهدد قطاع الزراعة الحيوي اقتصاديًا.ووصفت وكالة الأرصاد الجوية في المملكة هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة بأنها "استثنائية". وأرجعت ذلك إلى تحول غير عادي في منطقة التقارب بين المدارين، المنطقة الإستوائية حيث تلتقي الرياح من نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، مما يتسبب في العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.لكن في سبتمبر/ أيلول الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في الأجزاء الجنوبية من المغرب، في حين شهدت الجزائر المجاورة أمطارًا وفيضانات مماثلة، وفقًا للسلطات المغربية.وفي جنوب المغرب، ساعدت الأمطار في ملء بعض الخزانات جزئيا وتجديد طبقات المياه الجوفية. ولكن لكي ترتفع هذه المستويات بشكل كبير، يقول الخبراء إن الأمطار ستحتاج إلى الاستمرار لفترة أطول من الزمن. كما عادت المياه إلى مناطق صحراوية أخرى مثل عرق زنايكي، على بعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب مرزوكة.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه وفقا لوكالة الأرصاد الجوية المغربية، فإن مثل هذه الأمطار الغزيرة قد تصبح متكررة بشكل متزايد، "مدفوعة جزئيا بتغير المناخ مع تحرك منطقة التقارب المدارية إلى الشمال".لماذا تتغير الفصول على كوكب الأرض؟ملايين البشر في خطر... الجوع العالمي يتزايد مع اقتراب عودة الـ"نينيا"

https://sarabic.ae/20240128/استمرار-الجفاف-يهدد-قطاعات-عدة-في-المغرب-ما-حجم-التأثير؟-1085516456.html

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