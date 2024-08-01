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https://sarabic.ae/20240801/الجزائر-حالة-طوارئ-في-21-ولاية-ووزارة-الصحة-تقدم-تعليمات-1091319237.html
الجزائر... حالة طوارئ في 21 ولاية ووزارة الصحة تقدم تعليمات
الجزائر... حالة طوارئ في 21 ولاية ووزارة الصحة تقدم تعليمات
سبوتنيك عربي
تشهد العديد من المناطق والمدن في الجزائر طقسا حارا وارتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع بوزارة الصحة إلى إصدار تعليمات للمواطنين لمواجهة هذه الظاهرة... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T12:47+0000
2024-08-01T12:47+0000
مجتمع
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العالم العربي
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيان وزارة الصحة وجاء فيه: "نظرا لاستمرار موجات الحرارة المرتفعة و تأثيرها المباشر على الصحة، لا سيما لدى كبار السن و المرضى المزمنين والنساء الحوامل والأطفال الرضع، تحرص وزارة الصحة المواطنين على التذكير بالإجراءات الأساسية الواجب اتباعها لتفادي المضاعفات المحتملة".وأضافت الوزارة في بيانها إن "أبرز الارشادات المطلوب تطبيقها هي هي غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعة الشمس، وإبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل، تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرا، مضيفة بالقول إنه إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء، وفي حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث في الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.كما شددت الوزارة على ضرورة شرب المياه بكمية كافية وتفادي المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين، وتفادي النشاطات الخارجية في الأوقات الأشد حرا.أما عن أعراض التعرض لضربة حر، فأشارت وزارة الصحة آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف. تشوّش ذهني.ومن جهتها، وضعت الحماية المدنية، جملة من التدابير الاجراءات التي من شأنها الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها.ومن أهم هذه النصائح، عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس. والاكثار من شرب الماء. مراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.أما بالنسبة للوقاية من حوادث الغرق، فممنوع السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء غير محروسة.وبخصوص، حرائق الغطاء النباتي، حذرت الحماية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات. وإشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.
https://sarabic.ae/20240713/خبير-يكشف-عن-مخاطر-حروق-الشمس-وكيفية-معالجتها-1090746480.html
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منوعات, العالم العربي
منوعات, العالم العربي

الجزائر... حالة طوارئ في 21 ولاية ووزارة الصحة تقدم تعليمات

12:47 GMT 01.08.2024
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© flickr.com / habib kaki
تابعنا عبر
تشهد العديد من المناطق والمدن في الجزائر طقسا حارا وارتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع بوزارة الصحة إلى إصدار تعليمات للمواطنين لمواجهة هذه الظاهرة الفريدة من نوعها.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيان وزارة الصحة وجاء فيه: "نظرا لاستمرار موجات الحرارة المرتفعة و تأثيرها المباشر على الصحة، لا سيما لدى كبار السن و المرضى المزمنين والنساء الحوامل والأطفال الرضع، تحرص وزارة الصحة المواطنين على التذكير بالإجراءات الأساسية الواجب اتباعها لتفادي المضاعفات المحتملة".
وأضافت الوزارة في بيانها إن "أبرز الارشادات المطلوب تطبيقها هي هي غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعة الشمس، وإبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل، تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرا، مضيفة بالقول إنه إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء، وفي حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث في الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.
كما شددت الوزارة على ضرورة شرب المياه بكمية كافية وتفادي المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين، وتفادي النشاطات الخارجية في الأوقات الأشد حرا.
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أما عن أعراض التعرض لضربة حر، فأشارت وزارة الصحة آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف. تشوّش ذهني.

وأضاف البيان، أن عند التعرض لضربة شمس، يجب نقل الشخص الذي يظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد. شربه للماء، رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته. وفي حالة تفاقم حالته يجب نقله الى اقرب مركز صحي جواري.

ومن جهتها، وضعت الحماية المدنية، جملة من التدابير الاجراءات التي من شأنها الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها.
ومن أهم هذه النصائح، عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس. والاكثار من شرب الماء. مراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.
أما بالنسبة للوقاية من حوادث الغرق، فممنوع السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء غير محروسة.
وبخصوص، حرائق الغطاء النباتي، حذرت الحماية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات. وإشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.
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