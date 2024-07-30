https://sarabic.ae/20240730/تصويت-برأيك-هل-تحاول-فرنسا-فرض-واقع-جديد-بدعمها-السيادة-المغربية-على-الصحراء-وتنديد-الجزائر؟--1091257086.html
تصويت... برأيك هل تحاول فرنسا فرض واقع جديد بدعمها السيادة المغربية على الصحراء وسط تنديد الجزائر؟
تصويت... برأيك هل تحاول فرنسا فرض واقع جديد بدعمها السيادة المغربية على الصحراء وسط تنديد الجزائر؟
سبوتنيك عربي
تصويت... برأيك هل تحاول فرنسا فرض واقع جديد بدعمها السيادة المغربية على الصحراء وسط تنديد الجزائر؟
2024-07-30T15:19+0000
2024-07-30T15:19+0000
2024-07-30T16:07+0000
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وقال ماكرون، في رسالة لعاهل المغرب الملك محمد السادس: "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية (للصحراء الغربية)، يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007، واضح وثابت".برأيك ما هو سبب القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الصحراء الغربية؟تصويت... برأيك هل تشهد إسرائيل أزمة داخلية بعد اقتحام متظاهرين قواعد عسكريةتصويت.. برأيك هل يمكن لتركيا أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في ليبيا وقره باغ بحسب تصريحات أردوغان؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
تصويت... برأيك هل تحاول فرنسا فرض واقع جديد بدعمها السيادة المغربية على الصحراء وسط تنديد الجزائر؟
تصويت... برأيك هل تحاول فرنسا فرض واقع جديد بدعمها السيادة المغربية على الصحراء وسط تنديد الجزائر؟
تصويت... برأيك هل تحاول فرنسا فرض واقع جديد بدعمها السيادة المغربية على الصحراء وسط تنديد الجزائر؟
15:19 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 16:07 GMT 30.07.2024)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة الغربية كأساس وحيد لحل دائم لهذه القضية، الأمر الذي رفضته الجزائر بشكل قاطع.
وقال ماكرون، في رسالة لعاهل المغرب الملك محمد السادس
: "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية (للصحراء الغربية)، يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007، واضح وثابت".
وبدورها، أصدرت الجزائر، قرارا بسحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وقالت الخارجية الجزائرية: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية. هذه الخطوة، التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".
برأيك ما هو سبب القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الصحراء الغربية؟