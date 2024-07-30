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https://sarabic.ae/20240730/ماكرون-للملك-محمد-السادس-فرنسا-تدعم-السيادة-المغربية-على-الصحراء-1091242368.html
ماكرون للملك محمد السادس: فرنسا تدعم السيادة المغربية على الصحراء
ماكرون للملك محمد السادس: فرنسا تدعم السيادة المغربية على الصحراء
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد... 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T09:18+0000
2024-07-30T09:18+0000
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وأضاف ماكرون في رسالة لعاهل المغرب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 25 لـ"عيد العرش": "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية".وذكر الرئيس الفرنسي: "دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت". وأضاف ماكرون أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبق القرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء المغربية.يذكر أن فرنسا كانت قد عبرت عن دعمها "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي خلال زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه للمغرب في فبراير/شباط الماضي، ما ساهم في تحسين العلاقات بين باريس والرباط.يذكر أنه منذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت البوليساريو تسعى إلى الانفصال.
https://sarabic.ae/20240725/الجزائر-تستنكر-اعتراف-فرنسا-بخطة-حكم-ذاتي-للصحراء-في-إطار-سيادة-المغرب-1091128923.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, العالم العربي, الأخبار

ماكرون للملك محمد السادس: فرنسا تدعم السيادة المغربية على الصحراء

09:18 GMT 30.07.2024
© AP Photo / Abdeljalil Bounharالعاهل المغربي الملك محمد السادس
العاهل المغربي الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية.
وأضاف ماكرون في رسالة لعاهل المغرب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 25 لـ"عيد العرش": "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية".
وذكر الرئيس الفرنسي: "دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت".
وأضاف ماكرون أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبق القرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء المغربية.
يذكر أن فرنسا كانت قد عبرت عن دعمها "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي خلال زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه للمغرب في فبراير/شباط الماضي، ما ساهم في تحسين العلاقات بين باريس والرباط.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
الجزائر تستنكر اعتراف فرنسا بخطة حكم ذاتي للصحراء في إطار سيادة المغرب
25 يوليو, 16:28 GMT
يذكر أنه منذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين ظلت البوليساريو تسعى إلى الانفصال.
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