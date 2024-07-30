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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20240730/الجزائر-تعلن-سحب-سفيرها-لدى-فرنسا-بعد-رسالة-ماكرون-لملك-المغرب-1091254893.html
الجزائر تعلن سحب سفيرها لدى فرنسا بعد رسالة ماكرون لملك المغرب
الجزائر تعلن سحب سفيرها لدى فرنسا بعد رسالة ماكرون لملك المغرب
سبوتنيك عربي
أصدرت الجزائر، اليوم الثلاثاء، قرارا بسحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T14:51+0000
2024-07-30T15:23+0000
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وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".وأكدت أن "هذه الخطوة، التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وشدد البيان الجزائري أنه "وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي".وتابع أن "حكومة الجزائر قررت سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال".وجاء قرار الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا، بعد أن قال الديوان الملكي المغربي، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعث برسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن باريس تدعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي".وكانت "اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، قد أكدت أمس الاثنين، أن "الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزيفة، هو انتهاك خطير للقانون الدولي".وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن أعضاءها أحيطوا علما معبرين عن "سخطهم" بالقرار الفرنسي حول التوافق الرسمي مع الأطروحات المغربية بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية.ولفتت اللجنة إلى أن هذا الإعلان يؤكد "دعم فرنسا المخزي وشبه الخفي للنظام المغربي في استعماره للصحراء الغربية"، لافتة إلى أنهما "نظامان سياسيان، أحدهما تسكنه روح استعمارية دائمة عفا عليها الزمن، والآخر مبني على وهم توسعي خارج التاريخ".يشار إلى أن الجزائر استنكرت القرار "غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي"، بحسب قول الجزائر، من خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، حمّلت فيه الحكومة الفرنسية العواقب المترتبة عن ذلك.
https://sarabic.ae/20240730/تصويت-برأيك-هل-تحاول-فرنسا-فرض-واقع-جديد-بدعمها-السيادة-المغربية-على-الصحراء-وتنديد-الجزائر؟--1091257086.html
https://sarabic.ae/20240726/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-سحب-السفير-من-باريس-ضمن-خيارات-الحكومة-1091149114.html
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أخبار فرنسا , الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجزائر تعلن سحب سفيرها لدى فرنسا بعد رسالة ماكرون لملك المغرب

14:51 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 15:23 GMT 30.07.2024)
© AFP 2023 / Farouk Baticheالعلم الجزائري
العلم الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
العلم الجزائري
© AFP 2023 / Farouk Batiche
تابعنا عبر
أصدرت الجزائر، اليوم الثلاثاء، قرارا بسحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
وأكدت أن "هذه الخطوة، التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة، قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وشدد البيان الجزائري أنه "وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
تصويت... برأيك هل تحاول فرنسا فرض واقع جديد بدعمها السيادة المغربية على الصحراء وسط تنديد الجزائر؟
15:19 GMT
وتابع أن "حكومة الجزائر قررت سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال".
وجاء قرار الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا، بعد أن قال الديوان الملكي المغربي، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعث برسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، أكد فيها أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن باريس تدعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي".
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
نائب رئيس البرلمان الجزائري: سحب السفير من باريس ضمن خيارات الحكومة
26 يوليو, 13:37 GMT
وكانت "اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي"، قد أكدت أمس الاثنين، أن "الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزيفة، هو انتهاك خطير للقانون الدولي".
قوات عسكرية الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
برلماني: تأييد فرنسا "الحكم الذاتي" يعصف بكل الجهود الدبلوماسية الجزائرية بشأن "قضية الصحراء"
27 يوليو, 14:15 GMT
وذكرت اللجنة، في بيان لها، أن أعضاءها أحيطوا علما معبرين عن "سخطهم" بالقرار الفرنسي حول التوافق الرسمي مع الأطروحات المغربية بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية.
ولفتت اللجنة إلى أن هذا الإعلان يؤكد "دعم فرنسا المخزي وشبه الخفي للنظام المغربي في استعماره للصحراء الغربية"، لافتة إلى أنهما "نظامان سياسيان، أحدهما تسكنه روح استعمارية دائمة عفا عليها الزمن، والآخر مبني على وهم توسعي خارج التاريخ".
يشار إلى أن الجزائر استنكرت القرار "غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي"، بحسب قول الجزائر، من خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، حمّلت فيه الحكومة الفرنسية العواقب المترتبة عن ذلك.
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