https://sarabic.ae/20240713/خبير-يكشف-عن-مخاطر-حروق-الشمس-وكيفية-معالجتها-1090746480.html
خبير يكشف عن مخاطر حروق الشمس وكيفية معالجتها
خبير يكشف عن مخاطر حروق الشمس وكيفية معالجتها
سبوتنيك عربي
أعلن كبير المتخصصين الروس في الرعاية الصحية بوزارة الصحة في موسكو، أندريه تيجيلنيكوف، أن تلف الجلد نتيجة حروق الشمس لا يظهر على الفور، لأن الأشعة فوق البنفسجية... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T05:51+0000
2024-07-13T05:51+0000
2024-07-13T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
علوم
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وجاءت تصريحات تيجيلنيكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "السمة الخطيرة لحروق الشمس هي أن الشخص لا يشعر بالانزعاج، لأن الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية للعين، وتأثيرها له تأثير تراكمي ويظهر الضرر على الجلد بعد ساعتين أو حتى ثلاث ساعات".وأوضح الخبير الروسي أن الحروق قد تظهر بسبب التواجد على الشاطئ أو العمل تحت أشعة الشمس، مشيرا إلى أنه إذا أصبح الجلد أحمر، فالشخص بحاجة إلى اتخاذ إجراءات التبريد على الفور، وذلك من خلال الابتعاد عن أشعة الشمس والدخول إلى غرفة باردة، والاستحمام بالمياه الباردة.ولفت الخبير الروسي إلى ضرورة وضع منشفة مبللة بالماء على المنطقة المتضررة وشرب المزيد من الماء، حيث يجب معالجة الجلد باستخدام رذاذ الحروق، وفي حالة حدوث حكة، تناول مضادات الهيستامين.
https://sarabic.ae/20240623/تتحول-إلى-سامة-دراسة-تحذر-من-وضع-زجاجات-المياه-البلاستيكية-تحت-أشعة-الشمس-1090100420.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
خبير يكشف عن مخاطر حروق الشمس وكيفية معالجتها
أعلن كبير المتخصصين الروس في الرعاية الصحية بوزارة الصحة في موسكو، أندريه تيجيلنيكوف، أن تلف الجلد نتيجة حروق الشمس لا يظهر على الفور، لأن الأشعة فوق البنفسجية لها تأثير تراكمي.
وجاءت تصريحات تيجيلنيكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "السمة الخطيرة لحروق الشمس هي أن الشخص لا يشعر بالانزعاج، لأن الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية للعين، وتأثيرها له تأثير تراكمي ويظهر الضرر على الجلد بعد ساعتين أو حتى ثلاث ساعات".
وأوضح الخبير الروسي أن الحروق قد تظهر بسبب التواجد على الشاطئ أو العمل تحت أشعة الشمس
، مشيرا إلى أنه إذا أصبح الجلد أحمر، فالشخص بحاجة إلى اتخاذ إجراءات التبريد على الفور، وذلك من خلال الابتعاد عن أشعة الشمس والدخول إلى غرفة باردة، والاستحمام بالمياه الباردة.
ولفت الخبير الروسي إلى ضرورة وضع منشفة مبللة بالماء على المنطقة المتضررة وشرب المزيد من الماء، حيث يجب معالجة الجلد باستخدام رذاذ الحروق، وفي حالة حدوث حكة، تناول مضادات الهيستامين.