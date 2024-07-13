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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240713/خبير-يكشف-عن-مخاطر-حروق-الشمس-وكيفية-معالجتها-1090746480.html
خبير يكشف عن مخاطر حروق الشمس وكيفية معالجتها
خبير يكشف عن مخاطر حروق الشمس وكيفية معالجتها
سبوتنيك عربي
أعلن كبير المتخصصين الروس في الرعاية الصحية بوزارة الصحة في موسكو، أندريه تيجيلنيكوف، أن تلف الجلد نتيجة حروق الشمس لا يظهر على الفور، لأن الأشعة فوق البنفسجية... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T05:51+0000
2024-07-13T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
علوم
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وجاءت تصريحات تيجيلنيكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "السمة الخطيرة لحروق الشمس هي أن الشخص لا يشعر بالانزعاج، لأن الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية للعين، وتأثيرها له تأثير تراكمي ويظهر الضرر على الجلد بعد ساعتين أو حتى ثلاث ساعات".وأوضح الخبير الروسي أن الحروق قد تظهر بسبب التواجد على الشاطئ أو العمل تحت أشعة الشمس، مشيرا إلى أنه إذا أصبح الجلد أحمر، فالشخص بحاجة إلى اتخاذ إجراءات التبريد على الفور، وذلك من خلال الابتعاد عن أشعة الشمس والدخول إلى غرفة باردة، والاستحمام بالمياه الباردة.ولفت الخبير الروسي إلى ضرورة وضع منشفة مبللة بالماء على المنطقة المتضررة وشرب المزيد من الماء، حيث يجب معالجة الجلد باستخدام رذاذ الحروق، وفي حالة حدوث حكة، تناول مضادات الهيستامين.
https://sarabic.ae/20240623/تتحول-إلى-سامة-دراسة-تحذر-من-وضع-زجاجات-المياه-البلاستيكية-تحت-أشعة-الشمس-1090100420.html
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علوم
علوم

خبير يكشف عن مخاطر حروق الشمس وكيفية معالجتها

05:51 GMT 13.07.2024
© Photo / unsplash/Rajiv Bajajالشمس في الظهيرة
الشمس في الظهيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© Photo / unsplash/Rajiv Bajaj
تابعنا عبر
أعلن كبير المتخصصين الروس في الرعاية الصحية بوزارة الصحة في موسكو، أندريه تيجيلنيكوف، أن تلف الجلد نتيجة حروق الشمس لا يظهر على الفور، لأن الأشعة فوق البنفسجية لها تأثير تراكمي.
وجاءت تصريحات تيجيلنيكوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "السمة الخطيرة لحروق الشمس هي أن الشخص لا يشعر بالانزعاج، لأن الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية للعين، وتأثيرها له تأثير تراكمي ويظهر الضرر على الجلد بعد ساعتين أو حتى ثلاث ساعات".
وأوضح الخبير الروسي أن الحروق قد تظهر بسبب التواجد على الشاطئ أو العمل تحت أشعة الشمس، مشيرا إلى أنه إذا أصبح الجلد أحمر، فالشخص بحاجة إلى اتخاذ إجراءات التبريد على الفور، وذلك من خلال الابتعاد عن أشعة الشمس والدخول إلى غرفة باردة، والاستحمام بالمياه الباردة.
زائرة تحمل زجاجة ماء وترفعها إلى رأسها لتبرده في نصب لنكولن التذكاري في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
مجتمع
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23 يونيو, 12:32 GMT
ولفت الخبير الروسي إلى ضرورة وضع منشفة مبللة بالماء على المنطقة المتضررة وشرب المزيد من الماء، حيث يجب معالجة الجلد باستخدام رذاذ الحروق، وفي حالة حدوث حكة، تناول مضادات الهيستامين.
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