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https://sarabic.ae/20241024/لماذا-تتغير-الفصول-على-كوكب-الأرض؟-1094128075.html
لماذا تتغير الفصول على كوكب الأرض؟
لماذا تتغير الفصول على كوكب الأرض؟
سبوتنيك عربي
شكل تغير الفصول مبدءا ثابتا في حياتنا، منذ الصغر، ولكن فجأة اتضح أنه في البلدان الواقعة على خط استواء الكوكب، لا يوجد ثلوج، ولكن هناك موسم ممطر، وفي نصف الكرة... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T14:36+0000
2024-10-24T14:36+0000
مجتمع
علوم
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ومن حيث المبدأ، تدور أرضنا حول الشمس، مصدر الحرارة والحياة على الكوكب، وشكل المدار الذي تحدث فيه هذه الحركة ليس مستديرًا تمامًا، وتبين أن الأرض تقرب من النجم ثم تبتعد عنه، وتغير الفصول على كوكبنا الأم، لا يعتمد كثيرًا على هذا، وهذا مفهوم خاطئ شائع.وذكر موقع "ناوتشنايا روسيا" العلمي الروسي، اليوم الخميس، أن الفصول على الأرض (مثل العديد من الأجرام السماوية الأخرى)، لا تتأثر بالمسافة إلى الشمس، ولكن بزاوية ميل المحور الذي يدور حوله الكوكب نفسه.وحسب الموقع، يرتبط هذا أيضًا بالاختلافات في درجات الحرارة، في المناطق القطبية، وعند خط الاستواء، فكلما اقتربنا من القطب، قل ضوء الشمس الذي تتلقاه المنطقة وأصبحت أكثر برودة، ويتم تسخين خط الاستواء بواسطة الشمس على مدار السنة، وبالتالي يكون هناك دائمًا أكثر دفئًا في المتوسط، وفي العديد من البلدان الاستوائية، لهذا السبب، بدلاً من الفصول الأربعة التي اعتدنا عليها، هناك موسمان فقط، هما موسم الأمطار وموسم الجفاف.وشرح الموقع أيضا تغير الفصول على كواكب المجموعة الشمسية.أما عطارد، وهو الأقرب إلى الشمس، فميل محور دورانه ضئيل للغاية، مما يعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك تغيير في الفصول، لكن هنا يوجد الاستثناء الأول للقاعدة، فمدار عطارد ممدود للغاية إلى شكل بيضاوي؛ فهو إما يقترب بشدة من الشمس أو يحلق بعيدًا جدًا، في الصيف، عندما تكون الشمس قريبة، تبلغ درجة الحرارة على الجانب المضيء من الكوكب نحو 300 درجة مئوية، وفي الشتاء - نحو 100 درجة مئوية.ويتفرد أورانوس، أبرد كوكب في نظامنا الشمسي، بزاوية ميل محور دوران تساوي نحو 98 درجة، أي أنه يدور حول الشمس مستلقياً على جانبه.وتحدث المقال عن الكوكب الأحمر، أي المريخ، جارنا، الذي يشبهنا في كثير من النواحي، حيث يمتلك الكوكب زاوية محور دوران أكبر قليلاً من الأرض، ومدار أكثر انحناءً قليلاً، وبالتالي فإن تغير الفصول يكون أكثر وضوحًا، علاوة على ذلك، تختلف الشدة اعتمادًا على نصف الكرة المريخية، في الجنوب يكون الصيف حارًا والشتاء باردًا، ولكن في الشمال يكون المناخ أكثر اعتدالًا، توجد في قطبي الكوكب أغطية من ثاني أكسيد الكربون المتجمد "الثلج الجاف".ولا بد من القول أنه في يوم من الأيام، كان المريخ بالتأكيد أشبه بالأرض، ليس فقط في وجود الفصول المتغيرة، ولكن أيضًا في وجود المسطحات المائية، حيث تدفقت الأنهار عبر سطح الكوكب، وتشكلت البحار عليه، ولكن في مرحلة ما، تبخر الغلاف الجوي للمريخ، وهو الآن مكان بارد وغير مضياف مع عواصف ترابية قوية تغطي أحيانًا الكوكب بأكمله.
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علوم
علوم

لماذا تتغير الفصول على كوكب الأرض؟

14:36 GMT 24.10.2024
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورأشجار التايغا بألوان الخريف تنعكس في مياه خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي.
أشجار التايغا بألوان الخريف تنعكس في مياه خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Ilya Naymushin
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تابعنا عبر
شكل تغير الفصول مبدءا ثابتا في حياتنا، منذ الصغر، ولكن فجأة اتضح أنه في البلدان الواقعة على خط استواء الكوكب، لا يوجد ثلوج، ولكن هناك موسم ممطر، وفي نصف الكرة الجنوبي يبدأ موسم البرد في أبريل/ نيسان، ويبدأ الموسم الحار في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومن حيث المبدأ، تدور أرضنا حول الشمس، مصدر الحرارة والحياة على الكوكب، وشكل المدار الذي تحدث فيه هذه الحركة ليس مستديرًا تمامًا، وتبين أن الأرض تقرب من النجم ثم تبتعد عنه، وتغير الفصول على كوكبنا الأم، لا يعتمد كثيرًا على هذا، وهذا مفهوم خاطئ شائع.
وذكر موقع "ناوتشنايا روسيا" العلمي الروسي، اليوم الخميس، أن الفصول على الأرض (مثل العديد من الأجرام السماوية الأخرى)، لا تتأثر بالمسافة إلى الشمس، ولكن بزاوية ميل المحور الذي يدور حوله الكوكب نفسه.

فبالنسبة للأرض، تبلغ (زاوية ميل المحور) نحو 23 درجة بالنسبة إلى المستوى المداري، أي أن قمة الكوكب مائلة قليلاً.

وحسب الموقع، يرتبط هذا أيضًا بالاختلافات في درجات الحرارة، في المناطق القطبية، وعند خط الاستواء، فكلما اقتربنا من القطب، قل ضوء الشمس الذي تتلقاه المنطقة وأصبحت أكثر برودة، ويتم تسخين خط الاستواء بواسطة الشمس على مدار السنة، وبالتالي يكون هناك دائمًا أكثر دفئًا في المتوسط، وفي العديد من البلدان الاستوائية، لهذا السبب، بدلاً من الفصول الأربعة التي اعتدنا عليها، هناك موسمان فقط، هما موسم الأمطار وموسم الجفاف.
وشرح الموقع أيضا تغير الفصول على كواكب المجموعة الشمسية.
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فبالنسبة لكوكب الزهرة، فزاوية ميله الفعلية 3 درجات فقط (مع التوضيح البسيط أن كوكب الزهرة يدور رأساً على عقب)، ويتم توزيع ضوء الشمس بشكل متساوٍ تقريبًا على سطح الكوكب، ولهذا السبب، لا توجد فصول أساسًا.
أما عطارد، وهو الأقرب إلى الشمس، فميل محور دورانه ضئيل للغاية، مما يعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك تغيير في الفصول، لكن هنا يوجد الاستثناء الأول للقاعدة، فمدار عطارد ممدود للغاية إلى شكل بيضاوي؛ فهو إما يقترب بشدة من الشمس أو يحلق بعيدًا جدًا، في الصيف، عندما تكون الشمس قريبة، تبلغ درجة الحرارة على الجانب المضيء من الكوكب نحو 300 درجة مئوية، وفي الشتاء - نحو 100 درجة مئوية.
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علاوة على ذلك، في يوم واحد من عطارد، يمكن أن يحدث الصيف والشتاء مرتين، والحقيقة هي أن الكوكب يدور حول محوره في 176 يومًا أرضيًا، لكنه يدور حول نجمنا بالكامل في 88 يومًا، لا يمتلك عطارد غلافًا جويًا تقريبًا، لذا فإن الاختلافات في درجات الحرارة بين الليل والنهار شديدة، ربما باستثناء المنطقة القطبية - هناك دائمًا نفس درجة الحرارة تقريبًا، مظلمة وباردة، مع وجود قمم جليدية.
ويتفرد أورانوس، أبرد كوكب في نظامنا الشمسي، بزاوية ميل محور دوران تساوي نحو 98 درجة، أي أنه يدور حول الشمس مستلقياً على جانبه.
ولهذا السبب، فإن اليوم القطبي على أورانوس يستمر 42 سنة أرضية، وترتفع درجة الحرارة هناك بشكل ملحوظ، وتبدأ الطبقات العليا من الغلاف الجوي ببطء في الحصول على ألوان زاهية، لتحل محل اللون الأزرق الشاحب، وتزداد سرعة الرياح وكمية السحب، لكن بخلاف ذلك، لا يشهد أورانوس تغيرًا ساطعًا جدًا في الفصول.
وتحدث المقال عن الكوكب الأحمر، أي المريخ، جارنا، الذي يشبهنا في كثير من النواحي، حيث يمتلك الكوكب زاوية محور دوران أكبر قليلاً من الأرض، ومدار أكثر انحناءً قليلاً، وبالتالي فإن تغير الفصول يكون أكثر وضوحًا، علاوة على ذلك، تختلف الشدة اعتمادًا على نصف الكرة المريخية، في الجنوب يكون الصيف حارًا والشتاء باردًا، ولكن في الشمال يكون المناخ أكثر اعتدالًا، توجد في قطبي الكوكب أغطية من ثاني أكسيد الكربون المتجمد "الثلج الجاف".
ولا بد من القول أنه في يوم من الأيام، كان المريخ بالتأكيد أشبه بالأرض، ليس فقط في وجود الفصول المتغيرة، ولكن أيضًا في وجود المسطحات المائية، حيث تدفقت الأنهار عبر سطح الكوكب، وتشكلت البحار عليه، ولكن في مرحلة ما، تبخر الغلاف الجوي للمريخ، وهو الآن مكان بارد وغير مضياف مع عواصف ترابية قوية تغطي أحيانًا الكوكب بأكمله.
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