https://sarabic.ae/20240919/الكون-يكشف-أسراره-أكبر-انبعاث-مادي-من-ثقب-أسود-يفوق-حجم-مجرتنا-140-مرة-1092910621.html

اكتشاف مذهل... أكبر انبعاث مادي من ثقب أسود يفوق حجم مجرتنا 140 مرة

اكتشاف مذهل... أكبر انبعاث مادي من ثقب أسود يفوق حجم مجرتنا 140 مرة

سبوتنيك عربي

في اكتشاف مذهل، كشف علماء الفلك عن أكبر انبعاث مادي تم رصده حتى الآن من ثقب أسود فائق الكتلة في كوكبة التنين، حيث يمتد طول هذا الانبعاث لأكثر من 23 مليون سنة... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T19:18+0000

2024-09-19T19:18+0000

2024-09-19T19:38+0000

مجتمع

منوعات

علوم

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وحسبما أفادت مجلة "نيتشر"، اكتشف علماء الفلك انبعاثا هائلا لمادة من ثقب أسود فائق الكتلة يقع في كوكبة التنين، ويمتد هذا الانبعاث لمسافة مذهلة تصل إلى أكثر من 23 مليون سنة ضوئية، أي ما يعادل 140 مرة قطر مجرة درب التبانة.ووفقًا لتصريحات الباحثين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فإن هذا التدفق الهائل للمادة يجعل مجرتنا تبدو وكأنها نقطة صغيرة بجانبه.جاء هذا الاكتشاف بعد مراقبة عدد من المجرات النشطة باستخدام التلسكوب الراديوي LOFAR الأوروبي، حيث تم رصد أكثر من 11 ألف انبعاث ضخم من ثقوب سوداء فائقة الكتلة.وكان من بينها انبعاث قياسي أُطلق عليه اسم "بورفيريون"، نسبة إلى عملاق من الأساطير اليونانية، ويقع هذا الهيكل الضخم على بعد 7.5 مليار سنة ضوئية من الأرض.ويعتقد العلماء أن "بورفيريون" نشأ نتيجة لانفجار في نشاط ثقب أسود هائل قبل مليارات السنين عندما كان الكون أكثر كثافة. كما يعتبر هذا الاكتشاف تحديًا للنظريات السابقة التي تشكك في قدرة الثقوب السوداء على توليد انبعاثات طويلة الأمد كهذه، مما يشير إلى وجود عمليات فيزيائية غير معروفة حتى الآن.ويأمل الباحثون أن تساعد دراسات "بورفيريون" المستقبلية في كشف المزيد من أسرار الثقوب السوداء العملاقة. وقد يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لفهمنا للكون وما يحدث داخل الثقوب السوداء فائقة الكتلة، والتي تعد أحد أكبر أسرار الفضاء.

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