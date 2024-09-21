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https://sarabic.ae/20240921/ملايين-البشر-في-خطر-الجوع-العالمي-يتزايد-مع-اقتراب-عودة-الـنينيا-1092955711.html
ملايين البشر في خطر... الجوع العالمي يتزايد مع اقتراب عودة الـ"نينيا"
ملايين البشر في خطر... الجوع العالمي يتزايد مع اقتراب عودة الـ"نينيا"
سبوتنيك عربي
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أن ما يقرب من 282 مليون شخص حول العالم، يواجهون جوعا حادا بسبب الآثار السلبية لظاهرة "نينيا"... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T05:17+0000
2024-09-21T05:17+0000
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وهذه الظاهرة، التي تتميز بانخفاض غير عادي في درجات حرارة المحيط الهادئ، تسبب اضطرابات مناخية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي في العديد من المناطق حول العالم.وقال دومينيك بيرجيون، مدير مكتب الـ"فاو" في جنيف، بمؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة، أن "العدد مرشح للارتفاع، حيث تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 71% لظهور ظاهرة "نينيا"، بين سبتمبر(أيلول الجاري) ونوفمبر(تشرين الثاني 2024)، مع استمرارها حتى مارس (آذار) 2025". وأضاف أن "هذه الظاهرة تأتي في أعقاب واحدة من أقوى حالات ظاهرة "نينيو" المسجلة (تسبب ارتفاع درجات الحرارة واضطراب الأمطار)، والتي أدت إلى اضطرابات مناخية مدمرة في أماكن مثل جنوب أفريقيا والقرن الأفريقي".وأفادت الـ"فاو" بأن "استمرار الأحداث المناخية المتطرفة قد يؤدي إلى تراجع التقدم التنموي، الذي تحقق على مدى سنوات، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".وأشارت إلى أن فيضانات وأعاصير مدمرة في بلدان مثل ميانمار وفيتنام ونيجيريا، أدت إلى خسائر بشرية ومادية ضخمة، مؤكدة مدى ضعف المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية.كما لفتت المنظمة الأممية إلى ضرورة تبني نهج أكثر استباقية في مواجهة الكوارث، مع التركيز على الإنذارات المبكرة وآليات التمويل المرنة.وأثنت الـ"فاو" على نجاح التدابير الاستباقية التي تم تبنيها في مواجهة ظاهرة الـ"نينيو" الأخيرة، والتي مكنت من حماية 1.7 مليون مزارع في 24 دولة، مشددة على أهمية استمرارية هذا النهج لضمان تقليل الآثار الاقتصادية للأزمات المناخية.
https://sarabic.ae/20240902/عشرات-المليارات-أفريقيا-تتكبد-بشكل-متزايد-خسائر-فادحة-نتيجة-تغير-المناخ-1092315455.html
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اقتصاد, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
اقتصاد, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

ملايين البشر في خطر... الجوع العالمي يتزايد مع اقتراب عودة الـ"نينيا"

05:17 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Adel Hanaحقول القمح
حقول القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Adel Hana
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حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أن ما يقرب من 282 مليون شخص حول العالم، يواجهون جوعا حادا بسبب الآثار السلبية لظاهرة "نينيا" المناخية.
وهذه الظاهرة، التي تتميز بانخفاض غير عادي في درجات حرارة المحيط الهادئ، تسبب اضطرابات مناخية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي في العديد من المناطق حول العالم.
وقال دومينيك بيرجيون، مدير مكتب الـ"فاو" في جنيف، بمؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة، أن "العدد مرشح للارتفاع، حيث تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 71% لظهور ظاهرة "نينيا"، بين سبتمبر(أيلول الجاري) ونوفمبر(تشرين الثاني 2024)، مع استمرارها حتى مارس (آذار) 2025".
وأضاف أن "هذه الظاهرة تأتي في أعقاب واحدة من أقوى حالات ظاهرة "نينيو" المسجلة (تسبب ارتفاع درجات الحرارة واضطراب الأمطار)، والتي أدت إلى اضطرابات مناخية مدمرة في أماكن مثل جنوب أفريقيا والقرن الأفريقي".
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وأفادت الـ"فاو" بأن "استمرار الأحداث المناخية المتطرفة قد يؤدي إلى تراجع التقدم التنموي، الذي تحقق على مدى سنوات، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".
وأشارت إلى أن فيضانات وأعاصير مدمرة في بلدان مثل ميانمار وفيتنام ونيجيريا، أدت إلى خسائر بشرية ومادية ضخمة، مؤكدة مدى ضعف المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية.

وأكدت الـ"فاو" أن "النظم الزراعية والغذائية، بحساسيتها الكبيرة تجاه التغيرات المناخية، قد تواجه تدهورًا في التربة وموارد المياه، ما يزيد من صعوبة الزراعة ويعمّق أزمة الجوع والفقر".

كما لفتت المنظمة الأممية إلى ضرورة تبني نهج أكثر استباقية في مواجهة الكوارث، مع التركيز على الإنذارات المبكرة وآليات التمويل المرنة.
وأثنت الـ"فاو" على نجاح التدابير الاستباقية التي تم تبنيها في مواجهة ظاهرة الـ"نينيو" الأخيرة، والتي مكنت من حماية 1.7 مليون مزارع في 24 دولة، مشددة على أهمية استمرارية هذا النهج لضمان تقليل الآثار الاقتصادية للأزمات المناخية.
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