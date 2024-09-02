https://sarabic.ae/20240902/عشرات-المليارات-أفريقيا-تتكبد-بشكل-متزايد-خسائر-فادحة-نتيجة-تغير-المناخ-1092315455.html
عشرات المليارات.. أفريقيا تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة نتيجة تغير المناخ
عشرات المليارات.. أفريقيا تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة نتيجة تغير المناخ
سبوتنيك عربي
أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن قارة أفريقيا تواجه خسائر متزايدة بسبب التغير المناخي، ما يضطر العديد من الدول إلى تخصيص ما يصل إلى 9 في المئة من... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T14:16+0000
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وعلى الرغم من أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أفريقيا تعتبر أقل بكثير مقارنة بالقارات الأخرى، إلا أن درجات الحرارة في القارة السمراء ارتفعت بشكل أسرع بكثير من المتوسط العالمي، بحسب ما نشره موقع المنظمة، اليوم الاثنين.وفي تقريرها حول حالة المناخ في أفريقيا لعام 2023، ذكرت المنظمة اليوم الاثنين، أن "الدول الأفريقية تخسر حاليا ما بين 2 إلى 5 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بسبب موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير والجفاف الممتد لفترات طويلة".وأضافت أن "تكلفة التكيف مع التغير المناخي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على مدى السنوات العشر المقبلة، قد تتراوح ما بين 30 و50 مليار دولار سنويا".وناشدت المنظمة الدول بالاستثمار في خدمات الأرصاد الجوية والمائية الحكومية، وتسريع تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر للحفاظ على الأرواح.وجاء هذا التحذير في الوقت الذي تدرس فيه الدول الأفريقية كيفية الاستفادة من اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب) هذا العام، للحصول على حصة أكبر من التمويل العالمي لمكافحة التغير المناخي.وفي أغسطس/ آب الماضي، ذكر مسؤولون حكوميون أن القارة، التي تضم 54 دولة، قد جذبت مزيدا من التمويل لتنفيذ مشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال تحصل على أقل من 1 في المئة من التمويل العالمي السنوي المخصص للمناخ.
https://sarabic.ae/20240820/تقرير-تغير-المناخ-سيجعل-الشرق-الأوسط-غير-صالح-للسكن-1091930484.html
https://sarabic.ae/20240519/دراسة-التغير-المناخي-يزيد-من-آلام-الصداع-النصفي-1088979223.html
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منوعات, أفريقيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أفريقيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
عشرات المليارات.. أفريقيا تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة نتيجة تغير المناخ
أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن قارة أفريقيا تواجه خسائر متزايدة بسبب التغير المناخي، ما يضطر العديد من الدول إلى تخصيص ما يصل إلى 9 في المئة من ميزانياتها لمواجهة هذا الخطر.
وعلى الرغم من أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أفريقيا تعتبر أقل بكثير مقارنة بالقارات الأخرى، إلا أن درجات الحرارة في القارة السمراء ارتفعت بشكل أسرع بكثير من المتوسط العالمي، بحسب ما نشره
موقع المنظمة، اليوم الاثنين.
وفي تقريرها حول حالة المناخ في أفريقيا لعام 2023، ذكرت المنظمة اليوم الاثنين، أن "الدول الأفريقية تخسر حاليا ما بين 2 إلى 5 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بسبب موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير والجفاف الممتد لفترات طويلة".
وأضافت أن "تكلفة التكيف مع التغير المناخي في منطقة أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى، على مدى السنوات العشر المقبلة، قد تتراوح ما بين 30 و50 مليار دولار سنويا".
وناشدت المنظمة الدول بالاستثمار في خدمات الأرصاد الجوية والمائية الحكومية، وتسريع تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر للحفاظ على الأرواح.
وجاء هذا التحذير في الوقت الذي تدرس فيه الدول الأفريقية كيفية الاستفادة من اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب) هذا العام، للحصول على حصة أكبر من التمويل العالمي لمكافحة التغير المناخي.
وفي أغسطس/ آب الماضي، ذكر مسؤولون حكوميون أن القارة، التي تضم 54 دولة، قد جذبت مزيدا من التمويل لتنفيذ مشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي
والتكيف معه، خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال تحصل على أقل من 1 في المئة من التمويل العالمي السنوي المخصص للمناخ.