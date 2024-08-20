https://sarabic.ae/20240820/تقرير-تغير-المناخ-سيجعل-الشرق-الأوسط-غير-صالح-للسكن-1091930484.html

تقرير: تغير المناخ سيجعل الشرق الأوسط غير صالح للسكن

تقرير: تغير المناخ سيجعل الشرق الأوسط غير صالح للسكن

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، بأن تغير المناخ سيجعل الشرق الأوسط غير صالح للسكن، فقد كان هذا الصيف قاسيا على المنطقة، وستمتد عواقبه إلى بقية العالم. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T13:34+0000

2024-08-20T13:34+0000

2024-08-20T13:34+0000

مجتمع

منوعات

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وفي منتصف يوليو/ تموز، بلغ مؤشر الحرارة في دبي 144 درجة فهرنهايت. وفي أواخر يونيو/ حزيران، سجل المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية درجة حرارة بلغت 125 درجة، وتزامنت هذه الحرارة مع موسم الحج، وعندما انتهى، كان أكثر من 1300 شخص قد لقوا حتفهم. وفي مصر، نادراً ما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون 100 درجة منذ مايو/ أيار.وقد تجاوزت هذه القراءة والحرارة الشديدة هذا الموسم "درجة حرارة المصباح الرطب" التي لا يستطيع البشر عندها تبريد أنفسهم إذا تعرضوا لها لمدة ست ساعات، ما يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة والوفاة.ويقول المحللون إن الحرارة المتواصلة تجلب معها تحديات هائلة من الجفاف ونقص المياه، فضلاً عن الجفاف القاتل والأمراض.وكانت سوريا وتركيا على خلاف لسنوات عديدة لأن الأتراك بنوا سدودًا على طول نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى قطع التدفق جنوبًا. ومن بين القضايا العديدة التي تفرق بين الإسرائيليين والفلسطينيين المياه ومن له الحق في الاستفادة من طبقة المياه الجوفية الجبلية في الضفة الغربية.بالإضافة إلى التهديد الكبير الذي تشكله الحرارة الشديدة على الحياة وسبل العيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المنطقة الأكثر حرارة لديها القدرة على زعزعة الاستقرار السياسي خارج حدودها.ووفقا للبنك الدولي، فإن ما يصل إلى 19 مليون شخص - أي ما يقرب من 9 في المائة من السكان المحليين سوف يصبحون نازحين في شمال أفريقيا بحلول عام 2050 بسبب أزمة المناخ، وبالنسبة لسكان المنطقة، فإن الوجهة المفضلة هي أوروبا.كجزء من جدول أعمال المناخ العالمي، اعتمدت معظم البلدان برامج لتحقيق الحياد الكربوني، أي التوازن بين انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ (ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها) واستيعابها من خلال الحلول التكنولوجية (مصادر الطاقة المتجددة، وكهربة النقل، احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في الصناعة والهيدروجين)، وبمساعدة النظم البيئية الطبيعية (الغابات في المقام الأول). تخطط روسيا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.فريق علمي يطور تقنية التحفيز الدماغي لعلاج مرض "الشلل الرعاش"دراسة: عقار باركنسون يعالج مسببات ألزهايمر

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