تقرير: تغير المناخ سيجعل الشرق الأوسط غير صالح للسكن

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ع الموجة مع ايلي
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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كواليس السينما
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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https://sarabic.ae/20240820/تقرير-تغير-المناخ-سيجعل-الشرق-الأوسط-غير-صالح-للسكن-1091930484.html
تقرير: تغير المناخ سيجعل الشرق الأوسط غير صالح للسكن
تقرير: تغير المناخ سيجعل الشرق الأوسط غير صالح للسكن
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، بأن تغير المناخ سيجعل الشرق الأوسط غير صالح للسكن، فقد كان هذا الصيف قاسيا على المنطقة، وستمتد عواقبه إلى بقية العالم. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T13:34+0000
2024-08-20T13:34+0000
مجتمع
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وفي منتصف يوليو/ تموز، بلغ مؤشر الحرارة في دبي 144 درجة فهرنهايت. وفي أواخر يونيو/ حزيران، سجل المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية درجة حرارة بلغت 125 درجة، وتزامنت هذه الحرارة مع موسم الحج، وعندما انتهى، كان أكثر من 1300 شخص قد لقوا حتفهم. وفي مصر، نادراً ما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون 100 درجة منذ مايو/ أيار.وقد تجاوزت هذه القراءة والحرارة الشديدة هذا الموسم "درجة حرارة المصباح الرطب" التي لا يستطيع البشر عندها تبريد أنفسهم إذا تعرضوا لها لمدة ست ساعات، ما يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة والوفاة.ويقول المحللون إن الحرارة المتواصلة تجلب معها تحديات هائلة من الجفاف ونقص المياه، فضلاً عن الجفاف القاتل والأمراض.وكانت سوريا وتركيا على خلاف لسنوات عديدة لأن الأتراك بنوا سدودًا على طول نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى قطع التدفق جنوبًا. ومن بين القضايا العديدة التي تفرق بين الإسرائيليين والفلسطينيين المياه ومن له الحق في الاستفادة من طبقة المياه الجوفية الجبلية في الضفة الغربية.بالإضافة إلى التهديد الكبير الذي تشكله الحرارة الشديدة على الحياة وسبل العيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المنطقة الأكثر حرارة لديها القدرة على زعزعة الاستقرار السياسي خارج حدودها.ووفقا للبنك الدولي، فإن ما يصل إلى 19 مليون شخص - أي ما يقرب من 9 في المائة من السكان المحليين سوف يصبحون نازحين في شمال أفريقيا بحلول عام 2050 بسبب أزمة المناخ، وبالنسبة لسكان المنطقة، فإن الوجهة المفضلة هي أوروبا.كجزء من جدول أعمال المناخ العالمي، اعتمدت معظم البلدان برامج لتحقيق الحياد الكربوني، أي التوازن بين انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ (ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها) واستيعابها من خلال الحلول التكنولوجية (مصادر الطاقة المتجددة، وكهربة النقل، احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في الصناعة والهيدروجين)، وبمساعدة النظم البيئية الطبيعية (الغابات في المقام الأول). تخطط روسيا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.فريق علمي يطور تقنية التحفيز الدماغي لعلاج مرض "الشلل الرعاش"دراسة: عقار باركنسون يعالج مسببات ألزهايمر
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تقرير: تغير المناخ سيجعل الشرق الأوسط غير صالح للسكن

13:34 GMT 20.08.2024
© Photo / Public domain/Werner Bayerيقع ديون 45 على بعد 45 كلم من الطريق بدءًا من محلية سيسريم في الشمال الشرقي، ويمر من الشرق إلى الغرب سوسوسفلي، وهي شقة ملحية في صحراء ناميب محاطة بالكثبان العالية. تقع سفح الكثبان الرملية على بعد 300 متر فقط جنوب الطريق، ويمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة مركبة صالحة لجميع التضاريس.
يقع ديون 45 على بعد 45 كلم من الطريق بدءًا من محلية سيسريم في الشمال الشرقي، ويمر من الشرق إلى الغرب سوسوسفلي، وهي شقة ملحية في صحراء ناميب محاطة بالكثبان العالية. تقع سفح الكثبان الرملية على بعد 300 متر فقط جنوب الطريق، ويمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة مركبة صالحة لجميع التضاريس. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Photo / Public domain/Werner Bayer
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أفادت تقارير أمريكية، بأن تغير المناخ سيجعل الشرق الأوسط غير صالح للسكن، فقد كان هذا الصيف قاسيا على المنطقة، وستمتد عواقبه إلى بقية العالم.
وفي منتصف يوليو/ تموز، بلغ مؤشر الحرارة في دبي 144 درجة فهرنهايت. وفي أواخر يونيو/ حزيران، سجل المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية درجة حرارة بلغت 125 درجة، وتزامنت هذه الحرارة مع موسم الحج، وعندما انتهى، كان أكثر من 1300 شخص قد لقوا حتفهم.
وفي مصر، نادراً ما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون 100 درجة منذ مايو/ أيار.

في الواقع، كان الطقس أكثر حرارة في منطقة الخليج في الصيف الماضي، حيث وصل إلى 158 درجة فهرنهايت في المناطق الساحلية في إيران والإمارات العربية المتحدة.

وقد تجاوزت هذه القراءة والحرارة الشديدة هذا الموسم "درجة حرارة المصباح الرطب" التي لا يستطيع البشر عندها تبريد أنفسهم إذا تعرضوا لها لمدة ست ساعات، ما يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة والوفاة.
ويقول المحللون إن الحرارة المتواصلة تجلب معها تحديات هائلة من الجفاف ونقص المياه، فضلاً عن الجفاف القاتل والأمراض.

وبحسب صحيفة "foreignpolicy" فإن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أنه بحلول عام 2050، ستؤدي ندرة المياه إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14 في المائة في المنطقة. وفي عام 2021، ذكر تقرير لليونيسف أن مصر قد تنفد من المياه بحلول عام 2025، مع تعرض نهر النيل لضغوط خاصة، ويتفاقم الضغط المائي في دول مثل مصر بسبب تقييد تدفق النيل بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي.

وكانت سوريا وتركيا على خلاف لسنوات عديدة لأن الأتراك بنوا سدودًا على طول نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى قطع التدفق جنوبًا. ومن بين القضايا العديدة التي تفرق بين الإسرائيليين والفلسطينيين المياه ومن له الحق في الاستفادة من طبقة المياه الجوفية الجبلية في الضفة الغربية.
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
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12:28 GMT
بالإضافة إلى التهديد الكبير الذي تشكله الحرارة الشديدة على الحياة وسبل العيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المنطقة الأكثر حرارة لديها القدرة على زعزعة الاستقرار السياسي خارج حدودها.

وتتمثل المشكلة الأكثر وضوحا وإلحاحا في كيفية تكيف الناس مع ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، فهم يهاجرون إلى أماكن ذات درجات حرارة أقل ومياه أكثر.

ووفقا للبنك الدولي، فإن ما يصل إلى 19 مليون شخص - أي ما يقرب من 9 في المائة من السكان المحليين سوف يصبحون نازحين في شمال أفريقيا بحلول عام 2050 بسبب أزمة المناخ، وبالنسبة لسكان المنطقة، فإن الوجهة المفضلة هي أوروبا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال في وقت سابق إن درجة الحرارة على الأرض يمكن أن ترتفع بمقدار 2.8 درجة بحلول نهاية القرن إذا لم تقم الدول بتطرف استراتيجياتها لإزالة الكربون. والاتفاق الرئيسي في هذا المجال هو اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وبحد أقصى درجتين بحلول عام 2100.

كجزء من جدول أعمال المناخ العالمي، اعتمدت معظم البلدان برامج لتحقيق الحياد الكربوني، أي التوازن بين انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ (ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها) واستيعابها من خلال الحلول التكنولوجية (مصادر الطاقة المتجددة، وكهربة النقل، احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في الصناعة والهيدروجين)، وبمساعدة النظم البيئية الطبيعية (الغابات في المقام الأول). تخطط روسيا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
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