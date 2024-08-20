فريق علمي يطور تقنية التحفيز الدماغي لعلاج مرض "الشلل الرعاش"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240820/فريق-علمي-يطور-تقنية-التحفيز-الدماغي-لعلاج-مرض-الشلل-الرعاش--1091918532.html
فريق علمي يطور تقنية التحفيز الدماغي لعلاج مرض "الشلل الرعاش"
فريق علمي يطور تقنية التحفيز الدماغي لعلاج مرض "الشلل الرعاش"
سبوتنيك عربي
التقنية الجديدة أكثر تطورا من تقنية التحفيز العميق التقليدية، التي تستخدم تيارا كهربائيا خفيفا لتحفيز خلايا دماغية معينة، وهي طريقة أثبتت فعاليتها في علاج... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T10:45+0000
2024-08-20T10:45+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
منوعات
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104009/92/1040099218_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_8497183ea086e21f5923666b26320dda.jpg
وطور فريق علمي أمريكي تقنية جديدة لتحفيز الدماغ تعرف بـ"التحفيز العميق التكيفي للدماغ" لعلاج مرض باركنسون "الشلل الرعاش"، وهو مرض عصبي مزمن يتسبب في أعراض حركية مثل الرعشة وتصلب العضلات، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن التجارب على عدد من المرضى أظهرت نتائج واعدة.الجهاز الجديد، الذي يشبه منظم ضربات القلب، يلتقط إشارات من الدماغ تشير إلى تطور أعراض المرض، ويقوم تلقائيا بضبط مستوى التحفيز الكهربائي لمواجهة تلك الأعراض بشكل شخصي.وأظهرت الدراسات على هذا الأمر، أن هذا النهج يقلص مدة الأعراض المزعجة إلى نصف الوقت الذي كانت تستمر فيه عادة، مما يحسن جودة حياة المرضى بشكل كبير.ومن المتوقع أن تكون إصدارات تجارية من هذه التقنية متاحة في غضون 5 إلى 10 سنوات، حسب تقديرات بعض الخبراء.وفي نفس السياق، تم تطوير قفاز متقدم يساعد مرضى باركنسون في السيطرة على اهتزازات اليد، مما يسهل عليهم القيام بالمهام اليومية مثل الكتابة والإمساك بالأشياء.يذكر أن مرض باركنسون هو حالة تنكسية عصبية تُسبب مشاكل حركية وأحياناً مضاعفات إضافية مثل الضعف الإدراكي واضطرابات النوم، ويمكن تشخيص المرض بناءً على التاريخ الطبي والأعراض والفحوصات العصبية والبدنية، حيث لا يوجد فحص محدد لتشخيصه.
https://sarabic.ae/20180730/خلايا-جذعية-اليابان-الشلل-الرعاش-1034234341.html
https://sarabic.ae/20210721/سويسري-محب-للمشي-يغالب-مرض-الشلل-الرعاش-ويخطط-لتحد-جديد-1049624400.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104009/92/1040099218_72:0:1272:900_1920x0_80_0_0_3464b2e8fe4b8959996cc761dc426250.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

فريق علمي يطور تقنية التحفيز الدماغي لعلاج مرض "الشلل الرعاش"

10:45 GMT 20.08.2024
© Photo / Press Office of Siberian Federal Universityغالينا كوتشمارويفا، طالبة ماجستير سنة ثانية، في مركز العلمي التعليمي للدراسات الجينية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، في جامعة سيبيريا الفيدرالية
غالينا كوتشمارويفا، طالبة ماجستير سنة ثانية، في مركز العلمي التعليمي للدراسات الجينية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، في جامعة سيبيريا الفيدرالية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Photo / Press Office of Siberian Federal University
تابعنا عبر
التقنية الجديدة أكثر تطورا من تقنية التحفيز العميق التقليدية، التي تستخدم تيارا كهربائيا خفيفا لتحفيز خلايا دماغية معينة، وهي طريقة أثبتت فعاليتها في علاج المرض على مدى عقود.
وطور فريق علمي أمريكي تقنية جديدة لتحفيز الدماغ تعرف بـ"التحفيز العميق التكيفي للدماغ" لعلاج مرض باركنسون "الشلل الرعاش"، وهو مرض عصبي مزمن يتسبب في أعراض حركية مثل الرعشة وتصلب العضلات، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن التجارب على عدد من المرضى أظهرت نتائج واعدة.
علماء يوثقون حالة الوفاة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2018
مجتمع
استخدام خلايا جذعية "مبرمجة" في اليابان لمحاربة الشلل الرعاش
30 يوليو 2018, 17:02 GMT
الجهاز الجديد، الذي يشبه منظم ضربات القلب، يلتقط إشارات من الدماغ تشير إلى تطور أعراض المرض، ويقوم تلقائيا بضبط مستوى التحفيز الكهربائي لمواجهة تلك الأعراض بشكل شخصي.
وأظهرت الدراسات على هذا الأمر، أن هذا النهج يقلص مدة الأعراض المزعجة إلى نصف الوقت الذي كانت تستمر فيه عادة، مما يحسن جودة حياة المرضى بشكل كبير.
ومن المتوقع أن تكون إصدارات تجارية من هذه التقنية متاحة في غضون 5 إلى 10 سنوات، حسب تقديرات بعض الخبراء.
السياح على خلفية ماترهورن في جبال الألب بينين على الحدود بين سويسرا وإيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2021
سويسري محب للمشي يغالب مرض الشلل الرعاش ويخطط لتحد جديد
21 يوليو 2021, 15:01 GMT
وفي نفس السياق، تم تطوير قفاز متقدم يساعد مرضى باركنسون في السيطرة على اهتزازات اليد، مما يسهل عليهم القيام بالمهام اليومية مثل الكتابة والإمساك بالأشياء.
يذكر أن مرض باركنسون هو حالة تنكسية عصبية تُسبب مشاكل حركية وأحياناً مضاعفات إضافية مثل الضعف الإدراكي واضطرابات النوم، ويمكن تشخيص المرض بناءً على التاريخ الطبي والأعراض والفحوصات العصبية والبدنية، حيث لا يوجد فحص محدد لتشخيصه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:19 GMT - سبوتنيك عربيتغيطة مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية05:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала