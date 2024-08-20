https://sarabic.ae/20240820/فريق-علمي-يطور-تقنية-التحفيز-الدماغي-لعلاج-مرض-الشلل-الرعاش--1091918532.html
فريق علمي يطور تقنية التحفيز الدماغي لعلاج مرض "الشلل الرعاش"
فريق علمي يطور تقنية التحفيز الدماغي لعلاج مرض "الشلل الرعاش"
سبوتنيك عربي
التقنية الجديدة أكثر تطورا من تقنية التحفيز العميق التقليدية، التي تستخدم تيارا كهربائيا خفيفا لتحفيز خلايا دماغية معينة، وهي طريقة أثبتت فعاليتها في علاج... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T10:45+0000
2024-08-20T10:45+0000
2024-08-20T10:45+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
منوعات
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104009/92/1040099218_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_8497183ea086e21f5923666b26320dda.jpg
وطور فريق علمي أمريكي تقنية جديدة لتحفيز الدماغ تعرف بـ"التحفيز العميق التكيفي للدماغ" لعلاج مرض باركنسون "الشلل الرعاش"، وهو مرض عصبي مزمن يتسبب في أعراض حركية مثل الرعشة وتصلب العضلات، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن التجارب على عدد من المرضى أظهرت نتائج واعدة.الجهاز الجديد، الذي يشبه منظم ضربات القلب، يلتقط إشارات من الدماغ تشير إلى تطور أعراض المرض، ويقوم تلقائيا بضبط مستوى التحفيز الكهربائي لمواجهة تلك الأعراض بشكل شخصي.وأظهرت الدراسات على هذا الأمر، أن هذا النهج يقلص مدة الأعراض المزعجة إلى نصف الوقت الذي كانت تستمر فيه عادة، مما يحسن جودة حياة المرضى بشكل كبير.ومن المتوقع أن تكون إصدارات تجارية من هذه التقنية متاحة في غضون 5 إلى 10 سنوات، حسب تقديرات بعض الخبراء.وفي نفس السياق، تم تطوير قفاز متقدم يساعد مرضى باركنسون في السيطرة على اهتزازات اليد، مما يسهل عليهم القيام بالمهام اليومية مثل الكتابة والإمساك بالأشياء.يذكر أن مرض باركنسون هو حالة تنكسية عصبية تُسبب مشاكل حركية وأحياناً مضاعفات إضافية مثل الضعف الإدراكي واضطرابات النوم، ويمكن تشخيص المرض بناءً على التاريخ الطبي والأعراض والفحوصات العصبية والبدنية، حيث لا يوجد فحص محدد لتشخيصه.
https://sarabic.ae/20180730/خلايا-جذعية-اليابان-الشلل-الرعاش-1034234341.html
https://sarabic.ae/20210721/سويسري-محب-للمشي-يغالب-مرض-الشلل-الرعاش-ويخطط-لتحد-جديد-1049624400.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104009/92/1040099218_72:0:1272:900_1920x0_80_0_0_3464b2e8fe4b8959996cc761dc426250.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
فريق علمي يطور تقنية التحفيز الدماغي لعلاج مرض "الشلل الرعاش"
التقنية الجديدة أكثر تطورا من تقنية التحفيز العميق التقليدية، التي تستخدم تيارا كهربائيا خفيفا لتحفيز خلايا دماغية معينة، وهي طريقة أثبتت فعاليتها في علاج المرض على مدى عقود.
وطور فريق علمي أمريكي تقنية جديدة لتحفيز الدماغ تعرف بـ"التحفيز العميق التكيفي للدماغ" لعلاج مرض باركنسون "الشلل الرعاش"، وهو مرض عصبي مزمن يتسبب في أعراض حركية مثل الرعشة وتصلب العضلات، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن التجارب على عدد من المرضى أظهرت نتائج واعدة.
الجهاز الجديد، الذي يشبه منظم ضربات القلب، يلتقط إشارات من الدماغ تشير إلى تطور أعراض المرض، ويقوم تلقائيا بضبط مستوى التحفيز الكهربائي لمواجهة تلك الأعراض بشكل شخصي.
وأظهرت الدراسات على هذا الأمر، أن هذا النهج يقلص مدة الأعراض المزعجة إلى نصف الوقت الذي كانت تستمر فيه عادة، مما يحسن جودة حياة المرضى
بشكل كبير.
ومن المتوقع أن تكون إصدارات تجارية من هذه التقنية متاحة في غضون 5 إلى 10 سنوات، حسب تقديرات بعض الخبراء.
وفي نفس السياق، تم تطوير قفاز متقدم يساعد مرضى باركنسون
في السيطرة على اهتزازات اليد، مما يسهل عليهم القيام بالمهام اليومية مثل الكتابة والإمساك بالأشياء.
يذكر أن مرض باركنسون هو حالة تنكسية عصبية تُسبب مشاكل حركية وأحياناً مضاعفات إضافية مثل الضعف الإدراكي واضطرابات النوم، ويمكن تشخيص المرض بناءً على التاريخ الطبي والأعراض والفحوصات العصبية
والبدنية، حيث لا يوجد فحص محدد لتشخيصه.