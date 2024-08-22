https://sarabic.ae/20240822/سيل-يجرف-السيارات-في-محافظة-فارس-الإيرانية-فيديو--1091999422.html
سيل يجرف السيارات في محافظة فارس الإيرانية... فيديو
سيل يجرف السيارات في محافظة فارس الإيرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيولا تجرف السيارات نتيجة للأمطار الغزيرة في إيران. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T13:07+0000
2024-08-22T13:07+0000
2024-08-22T13:07+0000
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وأظهرت لقطات تداولها ناشطون من إحدى المناطق في محافظة فارس الإيرانية، سيلا يجرف السيارات في أحد الشوارع، نتيجة للأمطار الغزيرة المتواصلة.وشهدت مدن إيرانية عدة في محافظات كرمان وأصفهان ويزد أمطارًا غزيرة، مما أدى إلى فيضانات واضطرابات وتعطيل لحركة المرور. كما تأثرت الطرق الحضرية والريفية، وكذلك بعض المنازل السكنية، بالفيضانات.ونصحت السلطات المحلية السكان بتجنب السفر إلى المناطق الجبلية وتجنب الأنهار بسبب خطر الفيضانات.أسوأ موقف قد يمر به رجل أمام الجمهور... فيديومشهد درامي لانفعال طفل بهدف إنقاذ أمه التي غرقت سيارتها في بحيرة... فيديو
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران
سيل يجرف السيارات في محافظة فارس الإيرانية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيولا تجرف السيارات نتيجة للأمطار الغزيرة في إيران.
وأظهرت لقطات تداولها ناشطون من إحدى المناطق في محافظة فارس الإيرانية، سيلا يجرف السيارات في أحد الشوارع، نتيجة للأمطار الغزيرة المتواصلة.
وشهدت مدن إيرانية عدة في محافظات كرمان وأصفهان ويزد أمطارًا غزيرة،
مما أدى إلى فيضانات واضطرابات وتعطيل لحركة المرور. كما تأثرت الطرق الحضرية والريفية، وكذلك بعض المنازل السكنية، بالفيضانات.
ونصحت السلطات المحلية السكان بتجنب السفر إلى المناطق الجبلية وتجنب الأنهار بسبب خطر الفيضانات.