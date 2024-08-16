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مرايا العلوم
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ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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السينما والرسائل السياسية
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https://sarabic.ae/20240816/مشهد-درامي-لانفعال-طفل-بهدف-إنقاذ-أمه-التي-غرقت-سيارتها-في-بحيرة-فيديو--1091817662.html
مشهد درامي لانفعال طفل بهدف إنقاذ أمه التي غرقت سيارتها في بحيرة... فيديو
مشهد درامي لانفعال طفل بهدف إنقاذ أمه التي غرقت سيارتها في بحيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة طفل إنقاذ والدته، بعد أن غرقت سيارتها في بركة مياه، نتيجة نوبة صرع أصابتها. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، من كاميرا صغيرة مثبتة على صدر شرطي، يظهر لحظة إيقاف صبي يبلغ من العمر 12 عامًا لضابط شرطة لإنقاذ والدته بعد أن أصيبت بنوبة صرع وقادت سيارتها إلى بركة في ويست أورانج، في ولاية تكساس.ويُظهر الفيديو قيام الشرطي، تشارلز كوب، بالقفز إلى الماء لإنقاذ، جانكويتا وينبوش، من السيارة التي غرقت جزئيًا، بمساعدة أحد الأشخاص.يُذكر أن السائقة كانت فاقدة للوعي دون أي نبض، لذا قام الشرطي بالإنعاش الرئوي لها لتبدأ بالتنفس في نهاية المطاف بنفسها قبل وصول خدمات الطوارئ الطبية."بسبب الجوع" فيل غاضب يقلب سيارة في تايلاند... فيديوإيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

مشهد درامي لانفعال طفل بهدف إنقاذ أمه التي غرقت سيارتها في بحيرة... فيديو

14:01 GMT 16.08.2024
© Photo / Xصورة لانفعال طفل أثناء محاولته إنقاذ أمه التي غرقت سيارتها في بحيرة
صورة لانفعال طفل أثناء محاولته إنقاذ أمه التي غرقت سيارتها في بحيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة طفل إنقاذ والدته، بعد أن غرقت سيارتها في بركة مياه، نتيجة نوبة صرع أصابتها.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، من كاميرا صغيرة مثبتة على صدر شرطي، يظهر لحظة إيقاف صبي يبلغ من العمر 12 عامًا لضابط شرطة لإنقاذ والدته بعد أن أصيبت بنوبة صرع وقادت سيارتها إلى بركة في ويست أورانج، في ولاية تكساس.
ويُظهر الفيديو قيام الشرطي، تشارلز كوب، بالقفز إلى الماء لإنقاذ، جانكويتا وينبوش، من السيارة التي غرقت جزئيًا، بمساعدة أحد الأشخاص.

يُذكر أن السائقة كانت فاقدة للوعي دون أي نبض، لذا قام الشرطي بالإنعاش الرئوي لها لتبدأ بالتنفس في نهاية المطاف بنفسها قبل وصول خدمات الطوارئ الطبية.
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