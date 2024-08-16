https://sarabic.ae/20240816/-بسبب-الجوع-فيل-غاضب-يقلب-سيارة-في-تايلاند-فيديو-1091815862.html
"بسبب الجوع" فيل غاضب يقلب سيارة في تايلاند... فيديو
"بسبب الجوع" فيل غاضب يقلب سيارة في تايلاند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواق التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام فيل بقلب سيارة، بسبب عدم حصوله على الطعام، في تايلند. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T13:19+0000
2024-08-16T13:19+0000
2024-08-16T13:19+0000
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فيل
فيل
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أظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام فيل بمهاجمة سيارة عائلة في حديقة "خاو ياي" الوطنية شمال شرقي تايلاند، بعد أن اشتم رائحة شواء منبعثة من مكان وجود العائلة. رائحة الشواء المنتشرة جذبت 5 أفيال جائعة أخرى إلى المكان، وعندما لم تحصل على الطعام، قام أحدها بقلب سيارة العائلة مستخدما خرطومه وكان يبدو غاضبا جدا.يذكر أن ركوب الأفيال في تايلاند يعتبر نشاطًا سياحيًا شهيرًا يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، ويشار إلى أن تدريب الأفيال وترويضها ينطوي على مخاطر عديدة.إيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو"مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو
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نادي الفيديو, تايلند, فيل, فيل
نادي الفيديو, تايلند, فيل, فيل
"بسبب الجوع" فيل غاضب يقلب سيارة في تايلاند... فيديو
تداول رواد مواق التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قيام فيل بقلب سيارة، بسبب عدم حصوله على الطعام، في تايلند.
أظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام فيل بمهاجمة سيارة عائلة في حديقة "خاو ياي" الوطنية شمال شرقي تايلاند، بعد أن اشتم رائحة شواء منبعثة من مكان وجود العائلة.
رائحة الشواء المنتشرة جذبت 5 أفيال جائعة أخرى إلى المكان، وعندما لم تحصل على الطعام، قام أحدها بقلب سيارة العائلة مستخدما خرطومه وكان يبدو غاضبا جدا.
يذكر أن ركوب الأفيال في تايلاند يعتبر نشاطًا سياحيًا
شهيرًا يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، ويشار إلى أن تدريب الأفيال وترويضها ينطوي على مخاطر عديدة.