https://sarabic.ae/20241127/روسيا-والسعودية-وكازاخستان-تؤكد-خططها-لخفض-إنتاج-النفط-1095261119.html

روسيا والسعودية وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفط

روسيا والسعودية وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفط

سبوتنيك عربي

أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أثناء زيارته إلى كازاخستان، مفاوضات ثلاثية مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الكازاخستاني... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T16:28+0000

2024-11-27T16:28+0000

2024-11-27T16:28+0000

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وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة الروسية : "أجرى نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك مفاوضات ثلاثية في عاصمة كازاخستان أستانا مع الرئيس المشارك لمجموعة " أوبك+" وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود (عبر الهاتف) ووزير الطاقة في جمهورية كازاخستان الماسادام ساتكالييف".وشهدت روسيا والعراق وكازاخستان تجاوز إنتاج النفط الأهداف هذا العام وأعدت خطط التعويض وقدمتها إلى أمانة "أوبك"، وفي أكتوبر، خفض العراق إنتاج النفط بمقدار 95 ألف برميل إضافية يوميا، وكازاخستان - بمقدار 265 ألفا، وروسيا - بمقدار 10 آلاف. وفي بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة الروسية أن روسيا وكازاخستان ستقدمان إلى "أوبك" جداول محدثة لتعويض الإنتاج الزائد.ابن زايد يكشف دور روسيا في تحقيق حلم كبير "أسر قلوب الإماراتيين"توقيع مذكرات تفاهم وحضور كبير في اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... صور وفيديو

https://sarabic.ae/20241112/إنتاج-أوبك-من-النفط-في-أكتوبر-يرتفع-بنحو-215-ألف-برميل-يوميا-1094724384.html

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