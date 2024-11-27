https://sarabic.ae/20241127/روسيا-والسعودية-وكازاخستان-تؤكد-خططها-لخفض-إنتاج-النفط-1095261119.html
روسيا والسعودية وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفط
روسيا والسعودية وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفط
سبوتنيك عربي
أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أثناء زيارته إلى كازاخستان، مفاوضات ثلاثية مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الكازاخستاني... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T16:28+0000
2024-11-27T16:28+0000
2024-11-27T16:28+0000
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة الروسية : "أجرى نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك مفاوضات ثلاثية في عاصمة كازاخستان أستانا مع الرئيس المشارك لمجموعة " أوبك+" وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود (عبر الهاتف) ووزير الطاقة في جمهورية كازاخستان الماسادام ساتكالييف".وشهدت روسيا والعراق وكازاخستان تجاوز إنتاج النفط الأهداف هذا العام وأعدت خطط التعويض وقدمتها إلى أمانة "أوبك"، وفي أكتوبر، خفض العراق إنتاج النفط بمقدار 95 ألف برميل إضافية يوميا، وكازاخستان - بمقدار 265 ألفا، وروسيا - بمقدار 10 آلاف. وفي بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة الروسية أن روسيا وكازاخستان ستقدمان إلى "أوبك" جداول محدثة لتعويض الإنتاج الزائد.ابن زايد يكشف دور روسيا في تحقيق حلم كبير "أسر قلوب الإماراتيين"توقيع مذكرات تفاهم وحضور كبير في اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20241112/إنتاج-أوبك-من-النفط-في-أكتوبر-يرتفع-بنحو-215-ألف-برميل-يوميا-1094724384.html
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اقتصاد, روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم
روسيا والسعودية وكازاخستان تؤكد خططها لخفض إنتاج النفط
أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أثناء زيارته إلى كازاخستان، مفاوضات ثلاثية مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الكازاخستاني الماسادام ساتكالييف، حيث ناقشوا عدداً من القضايا المتعلقة باتفاق "أوبك +" النفطي.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة الروسية : "أجرى نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك مفاوضات ثلاثية في عاصمة كازاخستان أستانا مع الرئيس المشارك لمجموعة " أوبك+" وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود (عبر الهاتف) ووزير الطاقة في جمهورية كازاخستان الماسادام ساتكالييف".
وأضاف البيان: "أعرب الأطراف عن عزمهم التعويض عن أي فائض في إنتاج النفط سمح به سابقًا ضمن إطار حصصهم "في "أوبك+".
يذكر أنه ارتفع إنتاج مجموعة "أوبك+" من النفط في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمقدار 215 ألف برميل يوميًا، مقارنة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ليبلغ 40.3 مليون برميل يوميا، بينما أنتجت الدول المشاركة في الاتفاق النفطي، مع الأخذ في الاعتبار التخفيضات الطوعية وخطة تعويض الإفراط في الإنتاج، 151 ألف برميل يوميا أقل من المتفق عليه.
وشهدت روسيا والعراق وكازاخستان تجاوز إنتاج النفط الأهداف هذا العام وأعدت خطط التعويض وقدمتها إلى أمانة "أوبك"
، وفي أكتوبر، خفض العراق إنتاج النفط بمقدار 95 ألف برميل إضافية يوميا، وكازاخستان - بمقدار 265 ألفا، وروسيا - بمقدار 10 آلاف. وفي بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة الروسية أن روسيا وكازاخستان ستقدمان إلى "أوبك" جداول محدثة لتعويض الإنتاج الزائد.