https://sarabic.ae/20240927/توقيع-مذكرات-تفاهم-وحضور-كبير-في-اليوم-الثاني-من-منتدى-أسبوع-الطاقة-الروسي-صور-وفيديو-1093172991.html

توقيع مذكرات تفاهم وحضور كبير في اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... صور وفيديو

توقيع مذكرات تفاهم وحضور كبير في اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

شهد اليوم الثاني من المتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" حضورا واسعا وعددا من الفعاليات تخللها توقيع مذكرات تفاهم. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T09:55+0000

2024-09-27T09:55+0000

2024-09-27T09:55+0000

روسيا

العالم

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وناقش اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة" في موسكو كيفية التعاون بين الدول من أجل الحد من انبعاث الكربون المؤثر على التغير المناخي، بحضور وزير الطاقة الروسي والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل.ووقعت بورصة سانت بطرسبورغ الدولية للسلع والمواد الخام وبورصة إيران التجارية مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو من قبل إيغو أرتيمييف، رئيس بورصة سانت بطرسبورغ الدولية للسلع والمواد الخام وسيد جواد يخرومي الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة السلع الإيرانية.وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".وينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشكلات انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكودول "أوبك+" تعلن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية يونيو المقبلروسيا تخطط للاستحواذ على 15-20% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول 2035

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