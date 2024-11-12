https://sarabic.ae/20241112/إنتاج-أوبك-من-النفط-في-أكتوبر-يرتفع-بنحو-215-ألف-برميل-يوميا-1094724384.html

إنتاج "أوبك+" من النفط في أكتوبر يرتفع بنحو 215 ألف برميل يوميا

إنتاج "أوبك+" من النفط في أكتوبر يرتفع بنحو 215 ألف برميل يوميا

سبوتنيك عربي

ارتفع إنتاج مجموعة "أوبك+" من النفط في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمقدار 215 ألف برميل يوميًا، مقارنة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ليبلغ 40.3 مليون برميل... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T12:29+0000

2024-11-12T12:29+0000

2024-11-12T12:29+0000

اقتصاد

العالم

أوبك

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وجاء في بيان للمجموعة: "بلغ إنتاج أوبك+ في أكتوبر 40.338 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 215 ألف برميل عما كان عليه في سبتمبر (40.124 مليون برميل يوميا)".وأشار تقرير "أوبك" إلى أن "توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 تم تعديلها بانخفاض 107 ألف برميل يوميًا، لتبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي".بينما أبقت "أوبك" على تقديراتها لنمو إنتاج النفط خارج "أوبك+" في 2024 دون تغيير عند 1.23 مليون برميل يوميا، ليصل إلى نحو 53.1 برميل يوميًا.وأوضح التقرير أن إنتاج النفط في روسيا بلغ 9.01 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، بينما بلغ مستوى الإنتاج 9.001 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وبذلك تبلغ الزيادة نحو 9000 برميل يوميًا.وشهدت روسيا والعراق وكازاخستان تجاوز إنتاج النفط الأهداف هذا العام وأعدت خطط التعويض وقدمتها إلى أمانة "أوبك". وفي أكتوبر، خفض العراق إنتاج النفط بمقدار 95 ألف برميل إضافية يوميا، وكازاخستان - بمقدار 265 ألفا، وروسيا - بمقدار 10 آلاف. وفي بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الحكومة الروسية أن روسيا وكازاخستان ستقدمان إلى "أوبك" جداول محدثة لتعويض الإنتاج الزائد.ابن زايد يكشف دور روسيا في تحقيق حلم كبير "أسر قلوب الإماراتيين"توقيع مذكرات تفاهم وحضور كبير في اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... صور وفيديو

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