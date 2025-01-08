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سلوفاكيا تعلق على إيقاف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا
سلوفاكيا تعلق على إيقاف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأنه لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز (الروسي) عبر أراضيها، فإيقافه يضر بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي، ويساعد... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T20:09+0000
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وقال فيكو: "قرار زيلينسكي الأحادي الجانب بوقف عبور أي غاز عبر أوكرانيا يضر بشكل كبير بسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي من وجهة نظر مالية، ويساعد بشكل كبير الولايات المتحدة، التي يمكنها زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا".وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بسلوفاكيا من فقدان فرصة المشاركة في نقل الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ستصل سنويا إلى نحو 500 مليون يورو.وأشار فيكو إلى أنه خلال المفاوضات في بروكسل بشأن الوضع مع أوكرانيا التي أوقفت نقل الغاز، سيبذل قصارى جهده لإيقاظ المفوضية الأوروبية "من سباتها العميق".سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروباخبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبهاإعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
سلوفاكيا تعلق على إيقاف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا
أفاد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأنه لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز (الروسي) عبر أراضيها، فإيقافه يضر بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي، ويساعد الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة إمدادات هذا الوقود إلى المنطقة.
وقال فيكو: "قرار زيلينسكي الأحادي الجانب بوقف عبور أي غاز عبر أوكرانيا يضر بشكل كبير بسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي من وجهة نظر مالية، ويساعد بشكل كبير الولايات المتحدة، التي يمكنها زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا".
وتابع: "يتعمد زيلينسكي الإضرار بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تنص بوضوح في رسالتها الرسمية، وأن لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة العبور، لا القانون الأوروبي ولا العقوبات".
وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بسلوفاكيا من فقدان فرصة المشاركة في نقل الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ستصل سنويا إلى نحو 500 مليون يورو.
وذكرت السلطات السلوفاكية مراراً أنها تريد الحفاظ على فرصة نقل الغاز عبر أراضيها إلى الغرب، حيث تتلقى الجمهورية نحو 500 مليون يورو سنوياً كرسوم عبور مقابل ذلك.
وأشار فيكو إلى أنه خلال المفاوضات في بروكسل بشأن الوضع مع أوكرانيا التي أوقفت نقل الغاز، سيبذل قصارى جهده لإيقاظ المفوضية الأوروبية "من سباتها العميق".