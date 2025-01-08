https://sarabic.ae/20250108/سلوفاكيا-تعلق-على-إيقاف-عبور-الغاز-عبر-أوكرانيا-1096603919.html

سلوفاكيا تعلق على إيقاف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا

سلوفاكيا تعلق على إيقاف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأنه لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز (الروسي) عبر أراضيها، فإيقافه يضر بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي، ويساعد... 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T20:09+0000

2025-01-08T20:09+0000

2025-01-08T20:09+0000

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وقال فيكو: "قرار زيلينسكي الأحادي الجانب بوقف عبور أي غاز عبر أوكرانيا يضر بشكل كبير بسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي من وجهة نظر مالية، ويساعد بشكل كبير الولايات المتحدة، التي يمكنها زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا".وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بسلوفاكيا من فقدان فرصة المشاركة في نقل الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ستصل سنويا إلى نحو 500 مليون يورو.وأشار فيكو إلى أنه خلال المفاوضات في بروكسل بشأن الوضع مع أوكرانيا التي أوقفت نقل الغاز، سيبذل قصارى جهده لإيقاظ المفوضية الأوروبية "من سباتها العميق".سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروباخبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبهاإعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق

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