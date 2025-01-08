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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250108/سلوفاكيا-تعلق-على-إيقاف-عبور-الغاز-عبر-أوكرانيا-1096603919.html
سلوفاكيا تعلق على إيقاف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا
سلوفاكيا تعلق على إيقاف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأنه لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز (الروسي) عبر أراضيها، فإيقافه يضر بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي، ويساعد... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T20:09+0000
2025-01-08T20:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فيكو: "قرار زيلينسكي الأحادي الجانب بوقف عبور أي غاز عبر أوكرانيا يضر بشكل كبير بسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي من وجهة نظر مالية، ويساعد بشكل كبير الولايات المتحدة، التي يمكنها زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا".وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بسلوفاكيا من فقدان فرصة المشاركة في نقل الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ستصل سنويا إلى نحو 500 مليون يورو.وأشار فيكو إلى أنه خلال المفاوضات في بروكسل بشأن الوضع مع أوكرانيا التي أوقفت نقل الغاز، سيبذل قصارى جهده لإيقاظ المفوضية الأوروبية "من سباتها العميق".سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروباخبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبهاإعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق
https://sarabic.ae/20250107/اقتصادات-بعض-دول-الاتحاد-الأوروبي-تظهر-ديناميكيات-سلبية-في-الربع-الثالث-من-العام-الماضي-1096549617.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

سلوفاكيا تعلق على إيقاف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا

20:09 GMT 08.01.2025
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik . Egor Eryomov
تابعنا عبر
أفاد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بأنه لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز (الروسي) عبر أراضيها، فإيقافه يضر بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي، ويساعد الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة إمدادات هذا الوقود إلى المنطقة.
وقال فيكو: "قرار زيلينسكي الأحادي الجانب بوقف عبور أي غاز عبر أوكرانيا يضر بشكل كبير بسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي من وجهة نظر مالية، ويساعد بشكل كبير الولايات المتحدة، التي يمكنها زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا".

وتابع: "يتعمد زيلينسكي الإضرار بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تنص بوضوح في رسالتها الرسمية، وأن لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة العبور، لا القانون الأوروبي ولا العقوبات".

علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
اقتصادات بعض دول الاتحاد الأوروبي تظهر ديناميكيات سلبية في الربع الثالث من العام الماضي
أمس, 07:20 GMT
وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بسلوفاكيا من فقدان فرصة المشاركة في نقل الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ستصل سنويا إلى نحو 500 مليون يورو.

وذكرت السلطات السلوفاكية مراراً أنها تريد الحفاظ على فرصة نقل الغاز عبر أراضيها إلى الغرب، حيث تتلقى الجمهورية نحو 500 مليون يورو سنوياً كرسوم عبور مقابل ذلك.

وأشار فيكو إلى أنه خلال المفاوضات في بروكسل بشأن الوضع مع أوكرانيا التي أوقفت نقل الغاز، سيبذل قصارى جهده لإيقاظ المفوضية الأوروبية "من سباتها العميق".
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