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اقتصادات بعض دول الاتحاد الأوروبي تظهر ديناميكيات سلبية في الربع الثالث من العام الماضي
اقتصادات بعض دول الاتحاد الأوروبي تظهر ديناميكيات سلبية في الربع الثالث من العام الماضي
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة أجرتها "سبوتنيك" لبيانات "الخدمة الإحصائية للاتحاد الأوروبي"، تقلص نمو اقتصادات أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من العام الماضي،... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقًا لما أوردته البيانات، فإنه على الرغم من إضافة اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الفترة المشمولة بالتقرير 0.4% على أساس ربع سنوي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من نصف دول الاتحاد كان أسوأ من هذه القيمة.وفي الربع الثاني، شعر الاقتصاد الأوروبي بتحسن ملحوظ، فقد كانت 11 دولة بين الدول "الخاسرين" من حيث مؤشر الاقتصاد الكلي الرئيسي، وكانت 5 منها فقط في المنطقة السلبية.وتُعد أزمة الطاقة الحادة في المنطقة الأوروبية بمثابة خلفية لكلا هذين المؤشرين. وانتهى العقد المبرم في عام 2019 بشأن عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وقد صرحت السلطات الأوكرانية، مرات عدة طوال العام الماضي، أنه ليس لديها أي خطط لتمديد اتفاقية العبور. وبدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لن يكون هناك المزيد من عقود عبور الغاز مع أوكرانيا.وبلغ متوسط سعر صرف الغاز في أوروبا عام 2023، نحو 460 دولارًا لكل ألف متر مكعب. وفي الوقت نفسه، في نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، انخفض سعر صرف الغاز لفترة وجيزة إلى أقل من 250 دولارًا للمرة الأولى منذ 3 سنوات تقريبًا، وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع إلى ما فوق 500 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ عام.سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروباخبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبهاإعلام: التوقعات بشأن نجاح العقوبات ضد روسيا لم تتحق
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

اقتصادات بعض دول الاتحاد الأوروبي تظهر ديناميكيات سلبية في الربع الثالث من العام الماضي

07:20 GMT 07.01.2025
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
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كشفت دراسة أجرتها "سبوتنيك" لبيانات "الخدمة الإحصائية للاتحاد الأوروبي"، تقلص نمو اقتصادات أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من العام الماضي، بشكل أضعف من المتوسط بالنسبة للاتحاد، أو حتى أظهرت ديناميكيات سلبية على الإطلاق، وقد لوحظ هذا الوضع لأول مرة منذ الربع الثاني من عام 2022، في ذروة أزمة الطاقة.
ووفقًا لما أوردته البيانات، فإنه على الرغم من إضافة اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الفترة المشمولة بالتقرير 0.4% على أساس ربع سنوي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من نصف دول الاتحاد كان أسوأ من هذه القيمة.

ومن بين هذه الدول، كانت 9 دول في المنطقة الإيجابية، على سبيل المثال، نمت اقتصادات بلجيكا واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا والسويد بنسبة 0.3%، ولوكسمبورغ والبرتغال بنسبة 0.2% وألمانيا بنسبة 0.1%، وظلت إستونيا وإيطاليا عند ذات مستوى الربع الثاني، بينما أنهت 5 دول أخرى الفترة بعلامة سلبية وهي النمسا وبولندا ورومانيا (-0.1%) ولاتفيا (-0.2%) والمجر (-0.7%).

وفي الربع الثاني، شعر الاقتصاد الأوروبي بتحسن ملحوظ، فقد كانت 11 دولة بين الدول "الخاسرين" من حيث مؤشر الاقتصاد الكلي الرئيسي، وكانت 5 منها فقط في المنطقة السلبية.

وكان تدهور وضع الناتج المحلي الإجمالي مصحوبًا بشكل متوقع بانخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي ككل من 102.5 نقطة في الربع الثاني من عام 2022 إلى 98.3 نقطة في الربع الثالث من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، ووفقًا لأحدث البيانات، كانت ديناميكيات المؤشر سلبية في جميع الأرباع الثلاث.

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وتُعد أزمة الطاقة الحادة في المنطقة الأوروبية بمثابة خلفية لكلا هذين المؤشرين. وانتهى العقد المبرم في عام 2019 بشأن عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وورّدت شركة "غازبروم" الروسية، نحو 15 مليار متر مكعب عبر هذا الطريق العام الماضي، وهو ما يمثل 4.5% من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي.

وقد صرحت السلطات الأوكرانية، مرات عدة طوال العام الماضي، أنه ليس لديها أي خطط لتمديد اتفاقية العبور. وبدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لن يكون هناك المزيد من عقود عبور الغاز مع أوكرانيا.
وبلغ متوسط سعر صرف الغاز في أوروبا عام 2023، نحو 460 دولارًا لكل ألف متر مكعب. وفي الوقت نفسه، في نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، انخفض سعر صرف الغاز لفترة وجيزة إلى أقل من 250 دولارًا للمرة الأولى منذ 3 سنوات تقريبًا، وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع إلى ما فوق 500 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ عام.
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