https://sarabic.ae/20250105/نائب-روسي-أمام-الاتحاد-الأوروبي-فرصة-واحدة-للهروب-من-العبودية-الأمريكية-1096501364.html
نائب روسي: أمام الاتحاد الأوروبي فرصة واحدة للهروب من العبودية الأمريكية
نائب روسي: أمام الاتحاد الأوروبي فرصة واحدة للهروب من العبودية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن دول الاتحاد الأوروبي لم يتبق لها سوى فرصة واحدة للهروب من العبودية الاقتصادية والسياسية... 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T13:24+0000
2025-01-05T13:24+0000
2025-01-05T13:24+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104259/67/1042596702_0:85:3077:1815_1920x0_80_0_0_fc8a830f096d6d78060d9a0ae89ab790.jpg
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "أمام أوروبا فرصة واحدة لإنقاذ نفسها من العبودية الاقتصادية والسياسية التي تدفعها إليها الولايات المتحدة - من الضروري تحديد مسار لاتحاد متحالف مع روسيا، وبالتالي كسر الخطط الخبيثة للأمريكيين".وتابع: "وضع نقل الغاز لن يؤدي إلا إلى تفاقم الانقسام في الاتحاد الأوروبي، والذي قد يتبعه انهياره".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن مسؤولية وقف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، تقع على عاتق واشنطن وكييف.سياسي روسي يتحدث عن حرب الغاز الأمريكية ضد أوروباخبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبها
https://sarabic.ae/20241231/توقف-نقل-الغاز-الروسي-إلى-الاتحاد-الأوروبي-عبر-أوكرانيا-1096373102.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104259/67/1042596702_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_038faeb5ae4a4d020dd832ed8db65244.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
نائب روسي: أمام الاتحاد الأوروبي فرصة واحدة للهروب من العبودية الأمريكية
أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن دول الاتحاد الأوروبي لم يتبق لها سوى فرصة واحدة للهروب من العبودية الاقتصادية والسياسية التي تدفعهم إليها الولايات المتحدة.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "أمام أوروبا فرصة واحدة لإنقاذ نفسها من العبودية الاقتصادية والسياسية التي تدفعها إليها الولايات المتحدة - من الضروري تحديد مسار لاتحاد متحالف مع روسيا، وبالتالي كسر الخطط الخبيثة للأمريكيين".
وأضاف أنه في محاولة لدمج أوروبا ودفعها إلى العبودية الكاملة، واصلت الولايات المتحدة انهيار اقتصادها (أوروبا) بمساعدة أوكرانيا التابعة لها، وعقدت معها صفقة لوقف عبور موارد الطاقة للمستهلكين الأوروبيين عبر أراضيها مقابل إمدادات جديدة من الأسلحة الفتاكة.
وتابع: "وضع نقل الغاز لن يؤدي إلا إلى تفاقم الانقسام في الاتحاد الأوروبي، والذي قد يتبعه انهياره".
31 ديسمبر 2024, 23:16 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.
وأضاف بيان الشركة الروسية، أنه "بسبب الرفض المتكرر والصريح من الجانب الأوكراني لتمديد هذه الاتفاقيات، حُرمت شركة "غازبروم" من الإمكانية الفنية والقانونية لتوريد الغاز للعبور عبر أوكرانيا، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025. ومنذ الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، لم يتم توريد الغاز الروسي للعبور عبر أوكرانيا".
أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن مسؤولية وقف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، تقع على عاتق واشنطن وكييف.