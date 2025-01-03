https://sarabic.ae/20250103/خبير-في-الشأن-الروسي-الحكومات-الأوروبية-باتت-تعمل-ضد-مصالح-شعوبها-1096443422.html
خبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبها
خبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبها
سبوتنيك عربي
حذّر الدكتور اسكندر كفوري، الباحث في الشأن الروسي، من "قيام أوروبا بإطلاق النار على نفسها" باتباع سياسات معادية لروسيا، وهو ما بدأ يظهر بوضوح من خلال الأزمات... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T12:36+0000
2025-01-03T12:36+0000
2025-01-03T12:36+0000
العالم
روسيا
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وبيّن في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ "الصحف الغربية بدأت تحذر من تداعيات هذا القرار على أوروبا، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل هائل في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ما دفع البعض إلى العيش في ظروف مأساوية".ولفت الباحث في الشأن الروسي إلى "الوضع المأساوي في دول مثل مولدوفا، التي زادت من استخدام الفحم لديها بعد أزمة الغاز، بينما توقفت بعض المعامل عن العمل واضطرت لإطفاء زينة عيد الميلاد"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة المولدوفية تراكمت عليها الديون التي امتنعت عن دفعها تحت ضغط التحريض الأمريكي."وتوقع كفوري أن "تشهد الفترة المقبلة مطالبات شعبية واسعة بإسقاط الحكومات الأوروبية على غرار ما حدث في فرنسا وألمانيا"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحكومات باتت تعمل ضد مصالح شعوبها لصالح الولايات المتحدة."وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أكد كفوري أنّ "أوكرانيا هي من قامت بقطع إمدادات الغاز والنفط عن أوروبا، ما فاقم الوضع الصعب للأوروبيين".وأوضح أن "تصريحات وزير الطاقة الأوكراني التي أكد فيها أن العام 2025 سيكون أكثر صعوبة من حيث اسعار الطاقة على الشعوب الأوروبية، من جهة أخرى، رأى كفوري أنّ "زيلينسكي "عميل صهيوني" يتلقى الأموال مقابل ما يفعله"، مشيرًا إلى أنّ "أمواله مودعة في حسابات في إسرائيل وسويسرا."وفي سياق متصل، أشار الخبير في الشأن الروسي إلى "تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي أكد فيها أنه لا يريد مواجهة مع روسيا"، معتبرًا أنّ "هذه التصريحات تعكس موقفًا واقعيًا من تطورات الأوضاع الدولية".
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العالم, روسيا
خبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبها
حذّر الدكتور اسكندر كفوري، الباحث في الشأن الروسي، من "قيام أوروبا بإطلاق النار على نفسها" باتباع سياسات معادية لروسيا، وهو ما بدأ يظهر بوضوح من خلال الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون الأوروبيون."
وبيّن في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ "الصحف الغربية بدأت تحذر من تداعيات هذا القرار على أوروبا، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل هائل في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ما دفع البعض إلى العيش في ظروف مأساوية".
وتابع كفوري: "لم يعد بمقدور المتقاعدين وأصحاب الدخل المتوسط والدخل الأدنى في أوروبا تدفئة أكثر من غرفة واحدة، حيث يضطرون للنوم بجانب كلابهم لتوفير الدفء."
31 ديسمبر 2024, 10:51 GMT
ولفت الباحث في الشأن الروسي إلى "الوضع المأساوي في دول مثل مولدوفا، التي زادت من استخدام الفحم لديها بعد أزمة الغاز، بينما توقفت بعض المعامل عن العمل واضطرت لإطفاء زينة عيد الميلاد"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة المولدوفية تراكمت عليها الديون التي امتنعت عن دفعها تحت ضغط التحريض الأمريكي."
وأضاف كفوري أنّ "أوروبا التي كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي أصبحت في وضع صعب"، مشددًا على أنّ "السياسات التي تبنتها الدول الأوروبية في تحريضها للرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، ضد روسيا "أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأوروبي".
وتوقع كفوري أن "تشهد الفترة المقبلة مطالبات شعبية واسعة بإسقاط الحكومات الأوروبية على غرار ما حدث في فرنسا وألمانيا"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحكومات باتت تعمل ضد مصالح شعوبها لصالح الولايات المتحدة."
وحول الوضع الدولي، بيّن أنّ "الولايات المتحدة "معنية بتفكيك الاتحاد الأوروبي"، لأنها لا تريد منافسًا في الساحة العالمية وتعمل على تعزيز هيمنتها الأحادية"، مؤكدا أن "المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو أمريكا، بينما تعيش الشعوب الأوروبية في أزمة طاقة خانقة بسبب قطع الإمدادات الروسية."
وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، أكد كفوري أنّ "أوكرانيا هي من قامت بقطع إمدادات الغاز والنفط عن أوروبا، ما فاقم الوضع الصعب للأوروبيين".
وأوضح أن "تصريحات وزير الطاقة الأوكراني التي أكد فيها أن العام 2025 سيكون أكثر صعوبة من حيث اسعار الطاقة على الشعوب الأوروبية، من جهة أخرى، رأى كفوري أنّ "زيلينسكي "عميل صهيوني" يتلقى الأموال مقابل ما يفعله"، مشيرًا إلى أنّ "أمواله مودعة في حسابات في إسرائيل وسويسرا."
ونوه الخبير على أنّ "روسيا قادرة على استهداف أي مكان في أوكرانيا، بما في ذلك مواقع حساسة مثل مكتب زيلينسكي"، أشار إلى أّن "موسكو تتجنب استهداف المدنيين وتختار أهدافها بدقة حفاظًا على حياة الشعب الأوكراني."
وفي سياق متصل، أشار الخبير في الشأن الروسي إلى "تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي أكد فيها أنه لا يريد مواجهة مع روسيا"، معتبرًا أنّ "هذه التصريحات تعكس موقفًا واقعيًا من تطورات الأوضاع الدولية".