خبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250103/خبير-في-الشأن-الروسي-الحكومات-الأوروبية-باتت-تعمل-ضد-مصالح-شعوبها-1096443422.html
خبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبها
خبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبها
سبوتنيك عربي
حذّر الدكتور اسكندر كفوري، الباحث في الشأن الروسي، من "قيام أوروبا بإطلاق النار على نفسها" باتباع سياسات معادية لروسيا، وهو ما بدأ يظهر بوضوح من خلال الأزمات... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T12:36+0000
2025-01-03T12:36+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/03/1096443266_0:829:2048:1981_1920x0_80_0_0_c5ef52167ea072cc68cf61eff218e438.jpg
وبيّن في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ "الصحف الغربية بدأت تحذر من تداعيات هذا القرار على أوروبا، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل هائل في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ما دفع البعض إلى العيش في ظروف مأساوية".ولفت الباحث في الشأن الروسي إلى "الوضع المأساوي في دول مثل مولدوفا، التي زادت من استخدام الفحم لديها بعد أزمة الغاز، بينما توقفت بعض المعامل عن العمل واضطرت لإطفاء زينة عيد الميلاد"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة المولدوفية تراكمت عليها الديون التي امتنعت عن دفعها تحت ضغط التحريض الأمريكي."وتوقع كفوري أن "تشهد الفترة المقبلة مطالبات شعبية واسعة بإسقاط الحكومات الأوروبية على غرار ما حدث في فرنسا وألمانيا"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحكومات باتت تعمل ضد مصالح شعوبها لصالح الولايات المتحدة."وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أكد كفوري أنّ "أوكرانيا هي من قامت بقطع إمدادات الغاز والنفط عن أوروبا، ما فاقم الوضع الصعب للأوروبيين".وأوضح أن "تصريحات وزير الطاقة الأوكراني التي أكد فيها أن العام 2025 سيكون أكثر صعوبة من حيث اسعار الطاقة على الشعوب الأوروبية، من جهة أخرى، رأى كفوري أنّ "زيلينسكي "عميل صهيوني" يتلقى الأموال مقابل ما يفعله"، مشيرًا إلى أنّ "أمواله مودعة في حسابات في إسرائيل وسويسرا."وفي سياق متصل، أشار الخبير في الشأن الروسي إلى "تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي أكد فيها أنه لا يريد مواجهة مع روسيا"، معتبرًا أنّ "هذه التصريحات تعكس موقفًا واقعيًا من تطورات الأوضاع الدولية".
https://sarabic.ae/20241231/خبير-عسكري-بريطاني-يجب-على-ترامب-أن-يفهم-أن-روسيا-ستفوز-في-أي-حال-1096357964.html
https://sarabic.ae/20250103/الاستخبارات-الروسية-الغرب-لا-يستبعد-انهيارا-وشيكا-لدفاعات-القوات-الأوكرانية-1096438966.html
https://sarabic.ae/20250103/القوات-الروسية-تكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096442075.html
https://sarabic.ae/20250103/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-خلال-أسبوع-1096440337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/03/1096443266_0:637:2048:2173_1920x0_80_0_0_81a846c1660c4bce800710c8ce62761d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

خبير في الشأن الروسي: الحكومات الأوروبية باتت تعمل ضد مصالح شعوبها

12:36 GMT 03.01.2025
© unsplash/Sergey Beschastnykhعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© unsplash/Sergey Beschastnykh
تابعنا عبر
حذّر الدكتور اسكندر كفوري، الباحث في الشأن الروسي، من "قيام أوروبا بإطلاق النار على نفسها" باتباع سياسات معادية لروسيا، وهو ما بدأ يظهر بوضوح من خلال الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون الأوروبيون."
وبيّن في تصريح لـ"سبوتنيك" أنّ "الصحف الغربية بدأت تحذر من تداعيات هذا القرار على أوروبا، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل هائل في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ما دفع البعض إلى العيش في ظروف مأساوية".
وتابع كفوري: "لم يعد بمقدور المتقاعدين وأصحاب الدخل المتوسط والدخل الأدنى في أوروبا تدفئة أكثر من غرفة واحدة، حيث يضطرون للنوم بجانب كلابهم لتوفير الدفء."
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أفديفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري بريطاني: يجب على ترامب أن يفهم أن روسيا ستفوز في أي حال
31 ديسمبر 2024, 10:51 GMT
ولفت الباحث في الشأن الروسي إلى "الوضع المأساوي في دول مثل مولدوفا، التي زادت من استخدام الفحم لديها بعد أزمة الغاز، بينما توقفت بعض المعامل عن العمل واضطرت لإطفاء زينة عيد الميلاد"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة المولدوفية تراكمت عليها الديون التي امتنعت عن دفعها تحت ضغط التحريض الأمريكي."

وأضاف كفوري أنّ "أوروبا التي كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي أصبحت في وضع صعب"، مشددًا على أنّ "السياسات التي تبنتها الدول الأوروبية في تحريضها للرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، ضد روسيا "أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأوروبي".

دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
الاستخبارات الروسية: الغرب لا يستبعد انهيارا وشيكا لدفاعات القوات الأوكرانية
08:53 GMT

وتوقع كفوري أن "تشهد الفترة المقبلة مطالبات شعبية واسعة بإسقاط الحكومات الأوروبية على غرار ما حدث في فرنسا وألمانيا"، لافتًا إلى أنّ "هذه الحكومات باتت تعمل ضد مصالح شعوبها لصالح الولايات المتحدة."

وحول الوضع الدولي، بيّن أنّ "الولايات المتحدة "معنية بتفكيك الاتحاد الأوروبي"، لأنها لا تريد منافسًا في الساحة العالمية وتعمل على تعزيز هيمنتها الأحادية"، مؤكدا أن "المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو أمريكا، بينما تعيش الشعوب الأوروبية في أزمة طاقة خانقة بسبب قطع الإمدادات الروسية."

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أكد كفوري أنّ "أوكرانيا هي من قامت بقطع إمدادات الغاز والنفط عن أوروبا، ما فاقم الوضع الصعب للأوروبيين".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك
11:31 GMT
وأوضح أن "تصريحات وزير الطاقة الأوكراني التي أكد فيها أن العام 2025 سيكون أكثر صعوبة من حيث اسعار الطاقة على الشعوب الأوروبية، من جهة أخرى، رأى كفوري أنّ "زيلينسكي "عميل صهيوني" يتلقى الأموال مقابل ما يفعله"، مشيرًا إلى أنّ "أمواله مودعة في حسابات في إسرائيل وسويسرا."
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف خلال أسبوع
10:00 GMT
ونوه الخبير على أنّ "روسيا قادرة على استهداف أي مكان في أوكرانيا، بما في ذلك مواقع حساسة مثل مكتب زيلينسكي"، أشار إلى أّن "موسكو تتجنب استهداف المدنيين وتختار أهدافها بدقة حفاظًا على حياة الشعب الأوكراني."
وفي سياق متصل، أشار الخبير في الشأن الروسي إلى "تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي أكد فيها أنه لا يريد مواجهة مع روسيا"، معتبرًا أنّ "هذه التصريحات تعكس موقفًا واقعيًا من تطورات الأوضاع الدولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала