https://sarabic.ae/20241231/خبير-عسكري-بريطاني-يجب-على-ترامب-أن-يفهم-أن-روسيا-ستفوز-في-أي-حال-1096357964.html
خبير عسكري بريطاني: يجب على ترامب أن يفهم أن روسيا ستفوز في أي حال
خبير عسكري بريطاني: يجب على ترامب أن يفهم أن روسيا ستفوز في أي حال
سبوتنيك عربي
أكد المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه عند الدخول في مفاوضات مع روسيا، يجب على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن يفهم أن روسيا ستنتصر في هذه... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T10:51+0000
2024-12-31T10:51+0000
2024-12-31T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ميركوريس، في مقابلة مع قناة "Daniel Davis / Deep Dive " على موقع "يوتيوب": "عليه (ترامب) أن يدرك أن كل ما يقال عن هذه الحرب (وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين) ببساطة غير صحيح، وأن الروس ينتصرون بالتأكيد، وأنه لا يمكن التراجع عن ذلك، وأنه لا توجد عقوبات يمكن أن تغير الوضع ولا توجد أسلحة يمكن للولايات المتحدة أن تضعها للتأثير على أي شيء".وقال ميركوريس: "هذا شيء يجب على واشنطن أن تفهمه. إذا رفض الروس مثل هذه المقترحات في عام 2021 ... فلماذا عليهم قبولها الآن، خاصة وأنهم كادوا أن ينتصروا في الحرب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241230/ماسك-يكشف-عن-منفذ-أكبر-عملية-سطو-في-تاريخ-أمريكا-1096337994.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير عسكري بريطاني: يجب على ترامب أن يفهم أن روسيا ستفوز في أي حال
أكد المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه عند الدخول في مفاوضات مع روسيا، يجب على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن يفهم أن روسيا ستنتصر في هذه الحرب، في أي حال، من خلال الدبلوماسية أو القوة.
وقال ميركوريس، في مقابلة مع قناة "Daniel Davis / Deep Dive " على موقع "يوتيوب": "عليه (ترامب) أن يدرك أن كل ما يقال عن هذه الحرب (وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين) ببساطة غير صحيح، وأن الروس ينتصرون بالتأكيد، وأنه لا يمكن التراجع عن ذلك، وأنه لا توجد عقوبات يمكن أن تغير الوضع ولا توجد أسلحة يمكن للولايات المتحدة أن تضعها للتأثير على أي شيء".
ووفقا له، فإن روسيا ستدافع بقوة عن مطالبها في المفاوضات المقترحة، وينبغي أن يكون ترامب مستعدًا لحقيقة أن مقترحاته بشأن وجود "وحدة أوروبية في أوكرانيا" وتجميد عملية انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، سترفضها موسكو، عن حق.
وقال ميركوريس: "هذا شيء يجب على واشنطن أن تفهمه. إذا رفض الروس مثل هذه المقترحات في عام 2021 ... فلماذا عليهم قبولها الآن، خاصة وأنهم كادوا أن ينتصروا في الحرب".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.