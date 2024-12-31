https://sarabic.ae/20241231/خبير-عسكري-بريطاني-يجب-على-ترامب-أن-يفهم-أن-روسيا-ستفوز-في-أي-حال-1096357964.html

خبير عسكري بريطاني: يجب على ترامب أن يفهم أن روسيا ستفوز في أي حال

خبير عسكري بريطاني: يجب على ترامب أن يفهم أن روسيا ستفوز في أي حال

سبوتنيك عربي

أكد المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه عند الدخول في مفاوضات مع روسيا، يجب على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن يفهم أن روسيا ستنتصر في هذه... 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T10:51+0000

2024-12-31T10:51+0000

2024-12-31T10:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ميركوريس، في مقابلة مع قناة "Daniel Davis / Deep Dive " على موقع "يوتيوب": "عليه (ترامب) أن يدرك أن كل ما يقال عن هذه الحرب (وسائل الإعلام الغربية والسياسيين الأوروبيين) ببساطة غير صحيح، وأن الروس ينتصرون بالتأكيد، وأنه لا يمكن التراجع عن ذلك، وأنه لا توجد عقوبات يمكن أن تغير الوضع ولا توجد أسلحة يمكن للولايات المتحدة أن تضعها للتأثير على أي شيء".وقال ميركوريس: "هذا شيء يجب على واشنطن أن تفهمه. إذا رفض الروس مثل هذه المقترحات في عام 2021 ... فلماذا عليهم قبولها الآن، خاصة وأنهم كادوا أن ينتصروا في الحرب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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