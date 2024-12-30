https://sarabic.ae/20241230/ماسك-يكشف-عن-منفذ-أكبر-عملية-سطو-في-تاريخ-أمريكا-1096337994.html
ماسك يكشف عن منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكا
ماسك يكشف عن منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكا
سبوتنيك عربي
كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن بطل "منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكا". 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T14:26+0000
2024-12-30T14:26+0000
2024-12-30T14:26+0000
العالم
اقتصاد
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وكتب ماسك سلخرا: "بطل كل العصور".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بأنه سيتمكن من تحقيق تسوية للنزاع الأوكراني، من خلال المفاوضات.وانتقد ترامب في مناسبات عديدة النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا، و وصف فلاديمير زيلينسكي بـ"البائع المتجول"، الذي بعد كل زيارة له لأمريكا يغادر محملا بمليارات الدولارات.بعد بلوغ ثروته رقما قياسيا جديدا.. إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالمإيلون ماسك يهاجم وكالة "رويترز" ويصفها بـ"الدعاية المدفوعة"
https://sarabic.ae/20241230/ميدفيديف-يقترح-على-ترامب-وماسك-أن-يشتريا-غرينلاند-وكندا-وبريطانيا-1096319407.html
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العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
ماسك يكشف عن منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكا
كشف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن بطل "منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكا".
وكتب ماسك سلخرا: "بطل كل العصور".
هكذا، رد ماسك على منشور نشره أحد مستخدمي "إكس، والذي علق على تخصيص الولايات المتحدة مبلغ 2.5 مليار دولار إلى أوكرانيا، قائلا إن زيلينسكي "نفذ واحدة من أعظم عمليات السطو النقدي على الإطلاق".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.
ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بأنه سيتمكن من تحقيق تسوية للنزاع الأوكراني، من خلال المفاوضات.
وانتقد ترامب في مناسبات عديدة النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا، و وصف فلاديمير زيلينسكي بـ"البائع المتجول"، الذي بعد كل زيارة له لأمريكا يغادر محملا بمليارات الدولارات.